Dette hjertesymptomet blusser opp i løpet av høytiden.

Høytiden glitrer av magi, gjenforeninger og koselige øyeblikk. Men bak de blinkende lysene og de overdådige festene lurer et mye mindre festlig fenomen. Hjertet ditt, den formidable livets motor, kan bli satt på prøve.

Når julens magi endrer pulsen din

Når vi tenker på jul, ser vi umiddelbart for oss store forsamlinger rundt bordet, latter som varmer opp atmosfæren, og den koselige atmosfæren som omslutter deg som et varmt teppe. Selv om disse øyeblikkene er dyrebare, kommer de også med atferd som, uten at du engang innser det, kan forstyrre hjerterytmen din. Og blant dem er det beryktede julehjertesyndromet , en uvelkommen gjest.

Dette syndromet, hvis navn nesten høres ut som det hører hjemme i en romantisk julekomedie, er likevel svært reelt. Det er en hjerterytmeforstyrrelse utløst av overdrevent alkoholforbruk. Enten du drikker champagne for å feire, en god rødvin til måltidet, eller den hjemmelagde punsjen onkelen din skjenket litt for sjenerøst, kan hjertet ditt reagere uforutsigbart.

Alkohol: en snikende fiende av hjertet ditt

Dagen etter overspising er det ikke uvanlig å oppleve hjertebank, en følelse av rask hjerterytme, som om hjertet ditt plutselig hadde begynt å løpe et maraton mens du bare prøvde å komme deg etter natten før. Ifølge Dr. Gérald Kierzek, en akuttlege, bør denne arytmien – kalt atrieflimmer – ikke tas lett på. Den øker til og med risikoen for hjerneslag. Han påpeker at ett av fire hjerneslag er knyttet til en episode med atrieflimmer.

En studie fra 2020 gir biologiske forklaringer på dette fenomenet. Etanol, hovedingrediensen i favorittdrikkene dine, virker direkte på et essensielt enzym: proteinkinase C. Ved å forstyrre de elektriske signalene som lar hjertet ditt slå jevnt, kan det forårsake arytmi. Denne forstyrrelsen oppstår vanligvis innen 8 timer etter inntak og forsvinner innen 24 timer. Hvis du allerede er utsatt for hjerteproblemer, er det best å unngå alkohol helt, anbefaler Dr. Kierzek.

Vinter: en årstid som kompliserer hjertets oppgave

Og alkohol er ikke den eneste synderen. Vinteren i seg selv konspirerer mot deg. Ifølge American Heart Association øker dødsfall fra hjerteinfarkt med omtrent 10 % i løpet av denne sesongen, med en topp rundt jul og nyttår. Hvorfor blir denne følelsesmessig varme tiden så kald for hjertet ditt?

Flere faktorer spiller inn. For det første forårsaker det kalde været vasokonstriksjon av arteriene, noe som reduserer diameteren deres. Hjertet ditt må da jobbe hardere for å sirkulere blod. Legg til måltider med mye fett og salt, som utgjør en reell metabolsk utfordring, og du har en cocktail som ikke er gunstig for hjertehelsen din. Og la oss ikke glemme stress – ja, selv om du elsker å forberede deg til jul – som kan bli en irriterende faktor. Å lete etter den «perfekte» gaven, organisere måltidet, håndtere familiebesøk: alt dette setter kroppen din under belastning. Til slutt, et siste poeng som ofte overses: i løpet av høytiden nøler mange med å søke medisinsk hjelp hvis de føler seg uvel, av frykt for å plage noen. Dette er en refleks man bør unngå.

Hvordan få en fredelig høytid uten å gjøre vondt i hjertet?

Dr. Kierzek understreker dette poenget: Hvis du opplever ubehag, smerter, kortpustethet eller uregelmessig puls, må du aldri utsette å søke legehjelp. Helsen din er dyrebar, og hjertet ditt fortjener din fulle oppmerksomhet. For å nyte høytiden fullt ut uten å gi opp det du elsker, tilbyr American Heart Association noen enkle tips.

Handle raskt ved ubehag: Hvis du opplever brystsmerter, kortpustethet eller generell uvelhet, ring 15 umiddelbart. Det er bedre å søke legehjelp for ofte enn ikke ofte nok.

Vær moderert med måltider og alkoholforbruk: nyt sesongbasert mat samtidig som du er oppmerksom på dine egne grenser.

Håndter stresset ditt: pust, deleger, sett ting i perspektiv. Du trenger ikke å bære alt på skuldrene dine.

Oppretthold fysisk aktivitet: gåturer, en yogaøkt, litt dansing, alt er bra for å aktivere kroppen.

Ikke forsøm behandlingene dine: Hvis du gjennomgår behandling, følg den nøye, selv midt i den festlige spenningen.

Feir med vennlighet: den vakreste gaven til hjertet ditt

Høytiden er en tid for kjærlighet og deling. Men å feire betyr ikke å forsømme seg selv. Ved å innta en vennlig og omsorgsfull holdning overfor kroppen din, kan du gi deg selv en start på året fylt med velvære. Du kan le, feire og heve et glass hvis du ønsker det, samtidig som du opprettholder den balansen som lar deg nyte hvert øyeblikk uten å sette hjertet ditt i fare.

Kort sagt, hjertet ditt er en trofast følgesvenn: gi det den respekten, oppmerksomheten og ømheten det fortjener. På denne måten vil du nyte strålende høytider og et nytt år som begynner på best mulig måte.