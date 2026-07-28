Som 32-åring åpner denne modellen seg om sin reise med endometriose før graviditeten.

I en podkast arrangert av ektemannen, den italiensk-amerikanske skuespilleren Dylan Sprouse, og forfatteren Brendan Columbus, fortalte den ungarske modellen og skuespillerinnen Barbara Palvin om reisen som førte til diagnosen endometriose. Gravide med sitt første barn beskrev hun «år med smerte og en forsinket diagnose».

Symptomer som lenge var minimert

Barbara Palvin forteller om netter hun tilbrakte på gulvet, oppkast forårsaket av smertene, og en fullstendig mangel på lindring til tross for at hun hadde prøvd ulike behandlinger. Ifølge hennes vitnesbyrd ga flere gynekologiske konsultasjoner ingen diagnose: hun ble fortalt at smertene skyldtes normal menstruasjon og ble rådet til å endre livsstilen sin eller styrke musklene. Denne opplevelsen av svekkelse rapporteres ofte av de som er rammet av denne tilstanden.

En kronisk sykdom som fortsatt er dårlig forstått

Endometriose kjennetegnes av tilstedeværelsen, utenfor livmoren, av vev som ligner på vevet som kler dens indre. Det kan forårsake svekkende bekkensmerter, kraftig menstruasjon, kronisk tretthet og noen ganger komplikasjoner som påvirker fertiliteten. Som Barbara Palvin selv påpekte, er en standard gynekologisk undersøkelse ikke alltid tilstrekkelig for å oppdage det, noe som delvis forklarer den lange historien med diagnostiske forsinkelser.

En intervensjon før barneprosjektet

Etter å ha konsultert en spesialist, gjennomgikk Barbara Palvin en operasjon i 2025, noe hun annonserte i et innlegg på sosiale medier. Hun forklarte at operasjonen ikke var en kur, men at den hadde lindret symptomene hennes betydelig. Barbara Palvin og Dylan Sprouse forklarte at de valgte å ta dette skrittet før de vurderte graviditet. Datteren deres er ventet i august 2026.

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Et vitnesbyrd som tjener som en advarsel

I innlegget sitt oppfordrer Barbara Palvin de som mistenker at de har sykdommen til å oppsøke en spesialist, og understreker viktigheten av tidlig diagnose for å begrense langsiktige komplikasjoner. Ektemannen hennes, Dylan Sprouse, bemerket også at forskningen på denne tilstanden fortsatt er utilstrekkelig.

Denne beretningen kaster dermed lys over en mekanisme som er dokumentert i årevis: trivialiseringen av menstruasjonssmerter forsinker gjenkjenningen av en kronisk sykdom. Ledet av en offentlig person som Barbara Palvin, bidrar den til å synliggjøre en virkelighet som mange kvinner står overfor uten ord eller medisinske svar.