«Synestesi», denne forbløffende mentale evnen som bare finnes hos 4 % av befolkningen.

Hva om en melodi kunne ha en farge, eller et navn kunne fremkalle en spesifikk smak? Dette fascinerende fenomenet, kalt synestesi, lar noen mennesker oppleve unike sensoriske assosiasjoner. Denne hjerneegenskapen, som lenge har vært et mysterium, studeres nå av forskere.

Når sansene møtes på en ekstraordinær måte

Synestesi betyr bokstavelig talt «forening av sansene». Det er et nevrologisk fenomen der én sans automatisk stimulerer en annen. En person kan se en farge når han leser en bokstav, assosiere en form med en lyd, eller oppleve en smaksopplevelse når han hører et ord. Denne opplevelsen er verken et produkt av fantasi, en illusjon eller bare et kunstnerisk uttrykk. Synesteser oppfatter virkelig disse assosiasjonene, som vanligvis forblir konstante gjennom hele livet. For dem har en bokstav, et tall eller et musikkstykke en veldig spesifikk sensorisk identitet.

En kapasitet anerkjent av vitenskapen

I lang tid ble synestesi ansett som en «forbløffende kuriositet», noen ganger til og med en «oppfinnelse» knyttet til kunstneres kreativitet. I dag har nevrovitenskapelig forskning bekreftet at det faktisk er en spesifikk hjernefunksjon.

Takket være fremskritt innen medisinsk avbildning har forskere observert at visse områder av hjernen kommuniserer tettere med hverandre hos synestesiske individer. Når en stimulus oppstår, kan derfor flere sensoriske regioner aktiveres samtidig. En stor studie utført i Storbritannia av forskerne Julia Simner og Jamie Ward med nesten 20 000 deltakere anslo at minst 4,4 % av befolkningen har en eller annen form for synestesi. I Frankrike ville dette representere flere millioner mennesker.

Mer enn seksti måter å oppleve verden annerledes på

Synestesi er ikke begrenset til én enkelt opplevelse. Forskere har identifisert mer enn seksti variasjoner, fra de vanligste til de mest overraskende.

Den mest kjente formen er grafem-fargesynestesi: noen forbinder automatisk en farge med hver bokstav eller tall. For eksempel kan en «A» alltid virke rød, mens en «7» alltid vil bli oppfattet med en bestemt fargetone.

En annen mye studert form er kromestesi, som skaper koblinger mellom lyder og farger. Noen musikere beskriver toner som lysende utbrudd, former eller imaginære landskap.

Andre opplevelser er enda mer forbløffende: visse ord kan fremkalle en smakssans, mens tall, måneder eller ukedager kan synes å være ordnet i rommet rundt en selv.

Det finnes også speil-taktil synestesi, der en person fysisk føler visse sensasjoner ved å observere noen andre som opplever dem.

En hjerne koblet sammen på en annen måte

Forskere tror nå at synestesi er knyttet til en bestemt organisering av hjernen. Hos berørte individer antas visse områder dedikert til sensoriske persepsjoner å være mer sammenkoblet, noe som skaper en mer intens dialog mellom de ulike sansene.

Denne evnen ser også ut til å ha en familiær dimensjon. Synestesi forekommer ofte hos flere medlemmer av samme familie, noe som tyder på at den kan være påvirket av genetiske faktorer . Den manifesterer seg vanligvis i barndommen, forblir stabil over tid og anses ikke som et problem som må korrigeres. Tvert imot blir den sett på som en naturlig variasjon i menneskelig persepsjon.

Når synestesi gir næring til kreativitet

Mange kjente kunstnere har fortalt om sine synestesiske opplevelser. Forfatteren Vladimir Nabokov forklarte at han assosierte visse bokstaver med bestemte farger. Musikere som Pharrell Williams, Billy Joel og Tori Amos har også snakket om denne spesielle måten å oppleve lyder på. Denne forbindelsen mellom sansene kan til og med fremme visse kreative egenskaper. Flere studier tyder på at synestesikere ofte utvikler en stor evne til å skape originale assosiasjoner, memorere informasjon og utforske verden fra forskjellige perspektiver.

Synestesi er langt fra et merkelig fenomen, men avslører hele mangfoldet av måter den menneskelige hjernen konstruerer vår oppfatning av verden på. For de som opplever det, kan hver lyd, hvert ord eller hvert tall bli en rikere opplevelse, der sansene er i konstant dialog. Denne sjeldne evnen minner oss om noe essensielt: det finnes ingen enkelt måte å oppleve virkeligheten på.