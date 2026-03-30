Psykisk helse og kroppspositivitet: hvorfor glemmer vi fortsatt bipolar lidelse?

I anledning Verdens bipolardag 30. mars fortjener et spørsmål å stilles: hvorfor forblir visse opplevelser i utkanten av velværediskusjonen? Mens inkludering og selvaksept diskuteres i økende grad, forblir noen reiser, spesielt de som er relatert til bipolar lidelse, i stor grad usynlige, noe mange psykiatriske og psykiske helsespesialister beklager. Og hva om kroppspositivitet også har blinde flekker?

Når velvære overser visse realiteter

Kroppspositivitet har bidratt til å endre oppfatninger av kropper. Det har åpnet rom for å diskutere aksept, mangfold og selvrespekt. Innen mental helse får imidlertid ikke alle opplevelser like stor synlighet. I dagens diskusjoner inntar angst og depresjon en betydelig plass, og dette er viktig. Men andre realiteter, som bipolar lidelse, forblir ofte i bakgrunnen, som om de var vanskeligere å integrere i «inkluderende fortellinger om velvære».

Denne ubalansen betyr ikke at disse temaene er mindre viktige, snarere tvert imot. Den viser snarere at det fortsatt finnes områder med taushet, selv i rom som er utformet for å være inkluderende, til tross for en rekke studier og vitnesbyrd fra personer som er rammet av bipolar lidelse som fremhever at det å si ifra bidrar til å bryte ned tabuer, fremmer selvaksept og fremmer større sosial anerkjennelse.

«For mye»: ordet som fester seg

Mange som er rammet av bipolar lidelse deler en felles følelse: å bli oppfattet som «for mye», «for intens», «for emosjonell», «for ustabil», noen ganger til og med «for synlig» eller omvendt «for tilbaketrukket». Disse merkelappene gjelder ikke bare følelser. De kan også påvirke kroppen, energinivået, måten å uttrykke seg på eller måten man opplever livet på.

I et samfunn som ofte verdsetter konsistens og kontroll, kan disse variasjonene misforstås. De blir da en kilde til fordømmelse, til og med ekskludering, snarere enn lytting. Kroppspositivitet oppmuntrer oss til å akseptere kropper som de er, men å akseptere mennesker fullt ut betyr også å erkjenne at emosjonelle og psykologiske opplevelser kan variere, uten at dette reduserer verdien deres. Som psykiatere minner oss om, er det å beskrive bipolar lidelse som en veksling av tilstander som spenner fra eufori til depresjon , en kompleks virkelighet som kan være urovekkende for de rundt individet, men som på ingen måte kan rettferdiggjøre avvisning, stigmatisering eller minimering.

Ord som endelig blir frigjort.

På sosiale medier begynner ting sakte å endre seg. Flere og flere snakker ut for å dele sine erfaringer med bipolar lidelse, uten filtre eller overforenkling. Disse beretningene tilbyr en verdifull form for autentisitet. De avslører komplekse reiser, fulle av oppturer og nedturer, langt unna de rendyrkede eller idealiserte skildringene av velvære.

Denne synligheten bidrar også til å rive ned visse misoppfatninger . Nei, å leve med bipolar lidelse er ikke en karikatur. Og ja, det er mulig å bygge et positivt forhold til kroppen din og deg selv, selv med svingende mental helse. Disse stemmene bidrar til å utvide omfanget av kroppspositivitet, og inkluderer realiteter som fortsatt altfor ofte blir oversett.

Det er fortsatt en lang vei å gå i kampen mot psykofobi

Til tross for disse fremskrittene er det fortsatt en lang vei å gå for å bekjempe psykofobi. Det kan manifestere seg subtilt, gjennom dommer, stereotypier eller distansering. Det kan også være mer direkte, ved å begrense tilgangen til bestemte rom eller ugyldiggjøre levde erfaringer.

I en kroppspositiv tilnærming handler det ikke bare om å verdsette synlige kropper, men også om å anerkjenne alle dimensjoner av identitet, inkludert mental helse. Dette innebærer å gi plass til historier som er mindre «komfortable», mindre «inspirerende» i tradisjonell forstand, men dypt menneskelige.

Mot virkelig inkluderende helsetjenester

Hvis kroppspositivitet skal fortsette å utvikle seg, må det utvide perspektivet sitt. Dette betyr å inkludere mangfoldige, noen ganger urovekkende og ofte usynlige opplevelser. Å anerkjenne bipolar lidelse i disse diskusjonene betyr å nekte å rangere opplevelser. Det betyr også å huske at du har rett til å eksistere fullt ut, med kroppen din, dine følelser og dine svingninger.

I dag, på Verdens bipolardag, er utfordringen ikke bare å øke bevisstheten. Det er også å fortsette å bygge rom der alle kan føle seg legitime, hørt og respektert. Fordi en virkelig inkluderende bevegelse ikke lar noen være utenfor.