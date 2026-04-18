Hun kommer tilbake fra en «fødselsferie» og slår rekorden i Paris Marathon

Paris Marathon i 2026 var preget av en sportsprestasjon og et sterkt symbol. 12. april 2026 vant etiopiske Shure Demise kvinnenes løp på 2 timer, 18 minutter og 34 sekunder, en ny løyperekord. Denne prestasjonen markerte også en tilbakekomst til høyeste nivå etter en pause relatert til fødselspermisjon.

En historisk rekord i Paris

På den 42,195 km lange løypa i Paris slo Shure Demise rivalene sine med en rekordtid. Den offisielle arrangøren av Paris Marathon bekreftet tiden hennes på 2 timer, 18 minutter og 34 sekunder, og oppga at det er ny kvinnerekord for arrangementet. AP og Olympics rapporterte om de samme pallplasseringene, med Misgane Alemayehu på andreplass med tiden 2 timer, 19 minutter og 8 sekunder, og kenyanske Magdalyne Masai på tredjeplass med tiden 2 timer, 19 minutter og 17 sekunder.

En tilbakekomst etter fødselspermisjon bekreftet av utøveren

I et intervju publisert i september 2025 av Toronto Waterfront Marathon , forklarer Shure Demise at hun hadde to år borte fra konkurranser, fødte datteren sin i løpet av den perioden, og deretter returnerte til konkurranse i Milano maraton i 2025.

Denne utgaven registrerte også et rekordantall kvinnelige deltakere.

2026-utgaven skrev også historie med sine deltakertall. Ifølge arrangøren startet 58 853 løpere løpet og 57 464 krysset målstreken. Kvinner representerte 33 % av feltet, sammenlignet med 31 % i 2025, 28 % i 2024 og 25 % i 2022. Arrangørene fremhevet dermed den fortsatte veksten i kvinnelig deltakelse.

Shure Demises seier overgår bare sportslige prestasjoner.

Ved å slå kvinnenes rekord i Paris Marathon noen måneder etter at hun kom tilbake til konkurranse etter svangerskapet, har den etiopiske maratonløperen oppnådd et av høydepunktene i denne 2026-utgaven. Bragden hennes er også en del av en bredere trend: en stadig økende kvinnelig tilstedeværelse i store løp.