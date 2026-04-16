«Jeg tror kroppen min kan klare det»: Som 47-åring fortsetter denne stjernen sin IVF-reise og inspirerer kvinner

Den amerikanske journalisten og sportskommentatoren Erin Andrews fortsetter å kjempe for morsrollen etter 47 år, og starter et nytt kapittel i sin IVF-reise. I en åpenhjertig samtale med sin podcast-medprogramleder forklarer hun sin tro på at kroppen hennes, til tross for alderen, fortsatt kan gi henne et barn til.

En graviditet som allerede er oppnådd til tross for hindringene

Erin Andrews og mannen hennes, den tidligere hockeyspilleren Jarret Stoll, har allerede opplevd gledene ved morsrollen. Deres første barn, en liten gutt ved navn Mack, ble født i juli 2023 via surrogati, etter ni år med forsøk og behandling. Denne fødselen var et resultat av embryoer som ble frosset ned før og etter at Erin Andrews fikk diagnosen livmorhalskreft i 2016, som hun deretter gjennomgikk en vellykket operasjon på.

Nok et IVF-forsøk som 47-åring

I en episode av podkasten «Calm Down with Erin and Charissa» diskuterer Erin hvordan hun skal starte opp igjen med in vitro-fertilisering (IVF), selv om hennes siste syklus var mislykket. Hun forklarer at hun valgte å hoppe over en kosmetisk prosedyre (en CO2-laserbehandling) for å fokusere på dette nye forsøket, noe som viser hvor viktig dette prosjektet fortsatt er for henne.

I en samtale med venninnen sin, den amerikanske sportskommentatoren Charissa Thompson, uttrykte Erin sin dype overbevisning: «Jeg tror kroppen min kan klare det.» Hun erkjente at sjansene for å produsere levedyktige egg statistisk sett er begrenset i hennes alder, men hun nektet å se dette som en definitiv grense. Erin Andrews beskrev denne besluttsomheten som en «bisarr avhengighet» av å prøve, å kjempe, uten noen gang å gi etter for resignasjon.

Støtten fra familien og fansen hans

Charissa Thompson, hennes medprogramleder, understreker viktigheten av denne utholdenheten, og bemerker at Mack ikke ville eksistert uten Erins standhaftighet i møte med hindringene hun møtte. Hun minner også Erin Andrews om at hun allerede har «vunnet» etter å ha født en så dyrebar sønn. Denne hjertevarme støtten, som deles på nett, resonnerer med mange kvinner som ser seg selv reflektert i hennes reise med IVF, reproduktiv helse og morsrollen etter 40.

En historie som inspirerer kvinner

Ved å velge å snakke offentlig om alderen sin, tilbakeslagene sine, tvilen sin og besluttsomheten sin, har Erin Andrews blitt en synlig figur i verden av sent morsrolle og IVF. Historien hennes, preget av livmorhalskreft, en lang reise til fruktbarhet og en graviditet gjennom surrogati, tjener som en påminnelse om at morsrollen kan ta mange forskjellige veier, men fortsatt er en legitim søken i alle aldre.

Til syvende og sist, i samtalene sine med Charissa Thompson, erkjenner Erin Andrews at hun kanskje må lukke den døren en dag. Hun håper imidlertid at det øyeblikket vil komme med sinnsroen til en som har prøvd alt, uten anger, og som har viet kroppen, hjertet og tiden sin til livet.