Stress, immunitet, humør: hvilken seksuell aktivitet som virkelig kan endre

Seksuell aktivitet forbindes ofte med nytelse. Vitenskapen er også interessert i det fra en annen vinkel: dens effekter på kropp og hjerne. Flere studier tyder på at seksuelle forhold kan påvirke stress, humør og til og med visse mekanismer i immunsystemet.

En mulig boost mot stress

Stress er en del av hverdagen, men visse aktiviteter kan hjelpe kroppen med å takle det bedre. Seksuell aktivitet kan være en av dem. Under samleie frigjør kroppen forskjellige hormoner forbundet med velvære, inkludert oksytocin og endorfiner. Disse stoffene er ofte knyttet til følelser av avslapning, nytelse og tilknytning til partneren.

En studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Biological Psychology observerte for eksempel at personer som har regelmessig sex så ut til å vise en mer moderat stressrespons i visse anspente situasjoner. Forskere mener at denne effekten kan være knyttet til både hormonelle mekanismer og den emosjonelle nærheten som ofte følger med intimitet. Enkelt sagt kan det å føle seg bra med kroppen sin og stole på partneren sin bidra til å skape en gunstig følelse av avslapning.

En mulig påvirkning på humøret

Seksuell aktivitet er ikke begrenset til et fysisk øyeblikk; det involverer også hjernen. Under opphisselse og orgasme spiller flere nevrotransmittere og hormoner inn. Dopamin, for eksempel, er ofte forbundet med følelser av nytelse og motivasjon. Oksytocin, noen ganger kalt «bindingshormonet», er knyttet til følelser av tilknytning og nærhet.

Disse kjemiske reaksjonene kan bidra til å forbedre humøret midlertidig og redusere følelser av angst eller spenning. Etter et øyeblikk med intimitet rapporterer noen en følelse av ro, tilfredshet eller emosjonell tilknytning.

Disse effektene avhenger selvsagt ikke utelukkende av den fysiske dimensjonen. Den relasjonelle konteksten, tilliten og kvaliteten på forholdet spiller også en viktig rolle i hvordan du opplever disse øyeblikkene.

En kobling utforsket med immunsystemet

Forskere har også vært interessert i de potensielle effektene seksuell aktivitet har på immunforsvaret. En studie utført av forskere ved Wilkes University i USA observerte at personer som hadde sex én eller to ganger i uken hadde høyere nivåer av immunglobulin A (IgA). Dette molekylet spiller en rolle i kroppens forsvar mot visse infeksjoner.

Dette betyr ikke at seksuell aktivitet alene beskytter mot sykdom. Immunforsvaret påvirkes av mange faktorer: søvn, kosthold, stress, fysisk aktivitet og generell helse. Disse resultatene tyder imidlertid på at intimitet kan være et av elementene som bidrar til kroppens generelle balanse.

Hvorfor føler du deg noen ganger søvnig etterpå

Du har kanskje allerede lagt merke til det: etter en orgasme kan man oppleve en følelse av tretthet eller dyp avslapning. Her er hormoner igjen delvis ansvarlige. Kroppen frigjør prolaktin og oksytocin, to stoffer som er forbundet med avslapning og en følelse av emosjonell metthet. Denne kjemiske cocktailen kan fremme en rolig tilstand som bidrar til å sovne. Bedre søvnkvalitet kan deretter støtte fysisk restitusjon, stressmestring og emosjonell balanse.

Effekter som varierer fra person til person

Som med mange aspekter ved velvære, er effektene av seksuell aktivitet ikke universelle. De kan variere avhengig av en rekke faktorer: helsen din, stressnivået ditt, forholdet ditt til partneren din og til og med forholdet ditt til din egen kropp. Seksuell aktivitet er ikke en "mirakelkur" for å forbedre humør eller helse.

Disse vitenskapelige funnene bør ikke tolkes som et påbud om å ha sex «for god helse». Seksualitet er fortsatt en dypt personlig dimensjon, som ikke kan måles etter hyppighet eller en norm. Noen mennesker har det som kalles et aktivt sexliv og finner oppfyllelse i det. Andre har lite eller ingen i det hele tatt, av valg eller på grunn av en fase i livet, og dette kan passe dem like godt. Det essensielle poenget er at alle kan oppleve sin intimitet på sin egen måte, med respekt for kroppen sin, sine ønsker og sine grenser.

Til syvende og sist minner denne forskningen oss om én enkel ting: intimitet handler ikke bare om nytelse. Det kan også spille en rolle i emosjonell balanse, avslapning og hvordan du føler deg i kroppen.