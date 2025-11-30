Disse 5 dyre gradene ... som (nesten) lønner seg

I motsetning til hva mange tror, ​​representerer noen universitetsgrader en svært høy investering uten å garantere tilsvarende økonomisk avkastning. Ifølge nylige data fra Federal Reserve Bank of New York , fører felt som utdanning, sosialt arbeid og kunst faktisk til de laveste medianinntektene etter fem år i arbeidsstyrken.

De lavest betalte gradene etter universitetet

Blant universitetsgradene som gir lavest økonomisk avkastning etter 5 års ansettelse, ifølge ferske data fra Federal Reserve Bank of New York, er:

«Fremmedspråk» med en medianlønn på omtrent 40 000 dollar per år (34 500 euro = 2 875 euro per måned). "Generelle samfunnsvitenskaper" med omtrent $41 000 (€35 320 = €2 943,33 per måned) «Utøvende kunst» til litt over $41 900 (€36 170 = €3 014 per måned). «Antropologi» og «tidlig barndomsutdanning» med et tall på rundt $42 000 (€36 240 = €3 020 per måned ).

Det er viktig å sette disse tallene i perspektiv: Selv om disse studieretningene fører til de laveste medianinntektene etter fem år, er en lønn på € 2 875 per måned for en kandidat i "fremmedspråk" fortsatt høyere enn det mange tjener, ifølge Federal Reserve Bank of New York. Alt er relativt, og disse gradene kan tilby andre fordeler, som jobbtilfredshet, kreativitet eller varierte karrieremuligheter.

En inflasjon av grader som utvanner verdien deres på markedet

Dette fenomenet, ifølge Federal Reserve Bank of New York, forklares med utvidelsen av høyere utdanning og et tilbud av opplæringsprogrammer som overstiger etterspørselen etter kvalifiserte jobber. Samtidig øker studieavgiftene kraftig, spesielt i USA, hvor studielånet for en mastergrad i gjennomsnitt er nesten 50 000 dollar (43 000 euro), en høy kostnad som ikke alltid oppveies av høyere lønninger.

Tekniske felt er fortsatt de viktigste lønningene

I motsetning til dette fører STEM-grader (vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk) konsekvent til bedre betalte karrierer, takket være sterk etterspørsel innen teknologi- og finanssektoren. Denne realiteten, ifølge Federal Reserve Bank of New York, oppmuntrer til refleksjon over utdanningsvalg i forhold til forventet avkastning på investeringen.

Oppsummert fremhever disse dataene viktigheten av å velge karrierevei ikke bare ut fra lidenskap, men også ved å ta hensyn til de økonomiske realitetene i arbeidsmarkedet.