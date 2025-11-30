Search here...

Hun bor på et cruiseskip året rundt: som 77-åring viser hun det de aldri forteller deg

Samfunn
Fabienne Ba.
@elizabethatsea27/Instagram

Som 77-åring ga Sharon Lane opp alt for å bosette seg permanent om bord på Odyssey Villa Vie Residences, et cruiseskip som tilbyr all-inclusive-innkvartering mens man seiler jorden rundt. Hun deler åpenhjertig hva dette livet innebærer, inkludert den eneste virkelige ulempen hun har møtt.

En drømmepensjonisttilværelse på havet

Sharon har slått seg ned om bord på dette skipet, som utforsker 425 destinasjoner i 147 land over 3,5 år, og nyter et unikt miljø med permanent innkvartering, måltider døgnet rundt, medisinsk behandling og en rekke aktiviteter. Dette alternativet for opphold om bord, tilgjengelig til en pris som synker med alderen, lar henne reise uten begrensningene fra flyplasser og leve en aktiv og uavhengig pensjonisttilværelse.

Den andre siden av mynten

Selv om dette livet kan virke idyllisk, innrømmer Sharon en detalj som kanskje virker triviell, men som plager henne sterkt: hun kan ikke stå opp for å hente en matbit eller varme opp et måltid slik hun ville gjort hjemme. Denne usynlige begrensningen fremhever de tilpasningene som er nødvendige for å leve fullt ut på en båt, selv med alle tjenestene som tilbys.

Utover ulempene, en berikende opplevelse

Gleden av å oppdage Europa, Karibia, Japan, eller snart Sør-Afrika, veier langt tyngre enn appellen. Sharon forklarer at hun nyter den unike følelsen av å ha hjemmet sitt i stadig bevegelse, noe som gir en fornyet mening med pensjonisttilværelsen, og kombinerer oppdagelse, komfort og et flytende fellesskap.

Å bo på et cruiseskip året rundt er ikke et typisk valg, men for Sharon Lane lover det en ekstraordinær pensjonisttilværelse. Med daglig undring, berikende møter og garantert komfort demonstrerer hun at alder ikke er noen hindring for eventyr. Sharon beviser at det å våge å gå utenfor allfarvei kan forvandle livet ditt til en uforglemmelig opplevelse, selv som 77-åring.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Disse 5 dyre gradene ... som (nesten) lønner seg
Article suivant
«Jeg visste ikke engang hvordan man vasker klær»: disse usannsynlige kursene er en hit blant unge voksne

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hun ringer feil telefonnummer til Thanksgiving ... og inngår et usannsynlig vennskap som har vart i 10 år.

I 2016 sendte Wanda Dench, en bestemor fra Arizona, en feilaktig invitasjon til Thanksgiving-feiringen til Jamal Hinton, en...

«Slutter opp»: Denne sjokkerende trenden blant Generasjon Z ryster opp arbeidslivet

En ny trend skaper oppstyr på sosiale medier: «sluttekveld». I stedet for en diskret og tradisjonell oppsigelse velger...

«Jeg visste ikke engang hvordan man vasker klær»: disse usannsynlige kursene er en hit blant unge voksne

For bare noen få år siden ville du kanskje ha ledd hvis noen sa at de tok et...

Disse 5 dyre gradene ... som (nesten) lønner seg

I motsetning til hva mange tror, ​​representerer noen universitetsgrader en svært høy investering uten å garantere tilsvarende økonomisk...

Denne amerikanske mannen kan ikke tro hva han oppdaget i et fransk supermarked.

En amerikansk TikTok-bruker som nylig flyttet til Sør-Frankrike delte sin forbauselse over det imponerende mangfoldet i osteavdelingen i...

Hun avslører meldingene mennene sender henne ... og det er rett og slett sjokkerende.

På Instagram bestemte innholdsskaperen Camille (@camillelv) seg for å synliggjøre de voldelige og hyperseksualiserte private meldingene hun mottar...

© 2025 The Body Optimist