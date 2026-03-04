«For feit»: Denne pluss-size-modellen, som har blitt kritisert for kurvene sine, vekker debatten om fettfobi på nytt.

Kvinners kropper fortsetter å bli kommentert, analysert og bedømt – selv når det gjelder internasjonale moteikoner. Den nylige bølgen av kritikk rettet mot Ashley Graham beviser dette: til tross for fremgangen i kroppspositivitetsbevegelsen, er fettfobi fortsatt dypt forankret i våre sinn.

Ashley Graham, en pioner innen mer inkluderende mote

I over et tiår har Ashley Graham etablert seg som et av de ledende ansiktene innen kroppsdiversitet innen mote. I 2016 skrev hun historie ved å bli den første pluss-size-modellen som prydet forsiden av Sports Illustrated Swimsuit Issue. Et sterkt symbol i en bransje som lenge har vært dominert av ultratynne figurer.

På catwalken, under moteuker og på den røde løperen forfekter hun en enkel, men kraftfull idé: alle kroppstyper har sin plass. Kurvede figurer, sjenerøse hofter, en definert mage, runde armer – ingenting skal skjules eller korrigeres. Budskapet hennes er klart: skjønnhet handler ikke om størrelse, det handler om tilstedeværelse. Og gjennom årene har hun snakket mye om selvaksept, presset for å tilpasse seg skjønnhetsstandarder og behovet for å representere kroppens mangfold. En engasjert stemme i en verden der image fortsatt regjerer.

Et snøskred av kommentarer om fysikken hennes

Nylig utløste bilder av modellen en bølge av reaksjoner på sosiale medier. Noen internettbrukere dømte henne som «overdrevne kurver», mens andre latterliggjorde visse deler av kroppen hennes.

Denne typen bemerkninger faller inn under kategorien det som kalles fat shaming: hån eller diskriminering basert på vekt. Dette fenomenet er dokumentert av en rekke samfunnsvitenskapelige studier, som viser at personer som oppfattes som «overvektige» er mer utsatt for offentlig vurdering – og spesielt kvinner.

Ifølge Verdens helseorganisasjon kan imidlertid vektrelatert stigma ha betydelige psykologiske konsekvenser: angst, depresjon og redusert selvtillit. Problemet er derfor ikke begrenset til noen få upassende kommentarer. Det gjelder mental helse og grunnleggende respekt for individer.

Vedvarende fettfobi i mote

Selv om kroppsmangfold absolutt gjør fremskritt i noen reklamekampanjer og på noen få catwalks, er de dominerende standardene fortsatt sterke. I de senere årene har flere observatører lagt merke til en markant gjenoppblomstring av ekstrem tynnhet i visse moteområder, drevet av estetiske trender og diskusjoner rundt vekttapbehandlinger.

I denne sammenhengen får Ashley Grahams synlighet en spesiell dimensjon. Hun legemliggjør et alternativ til restriktive normer og minner oss om at kurvede, skulpturerte, velfylte eller kraftige kropper ikke er en «trend», men en realitet. Andre modellfigurer, som Laetitia Casta, har også snakket om utviklingen av standarder og presset som har blitt lagt på modeller gjennom tiårene. Mote endrer seg, men kravene består.

Når kritikk også kommer fra kvinner

Et slående element ved denne episoden: noen av de negative kommentarene kom fra andre kvinner. Denne observasjonen reiser spørsmål: er standardene for tynnhet så dypt forankret at de noen ganger gir næring til sammenligning og rivalisering, på bekostning av solidaritet? Fettfobi er ikke utelukkende ondsinnede individers verk. Det er innebygd i et kulturelt system som verdsetter visse kroppsformer og gjør andre usynlige. Å dekonstruere disse systemene krever tid, bevissthet og en genuin kollektiv vilje.

En debatt som går utover talerstolene

Problemet handler ikke bare om mote. I mange land fordømmer organisasjoner vektbasert diskriminering i arbeidslivet, helsevesenet og media. En studie fra 2019 publisert i The Lancet Public Health fremhevet at «vektstigma kan skade den generelle helsen, uavhengig av kroppsmasseindeks». Forskerne oppfordret til et skille mellom «folkehelse og moralsk dømmekraft».

Til syvende og sist, ved å fortsette å posere, gå på catwalken og si ifra, minner Ashley Graham oss om at ingen kroppsfasong bør latterliggjøres. Kroppen hennes er ikke en offentlig debatt: den er hennes. Mens standarder utvikler seg, beviser reaksjonene som fremkalles av såkalte «ikke-standardiserte» figurer at det fortsatt er en lang vei å gå. Hver uttalelse, hver selvsikker representasjon, bidrar derfor til å utvide rommet. Og til å forsterke en grunnleggende sannhet: kroppen din, i all sin unikhet, fortjener respekt og synlighet.