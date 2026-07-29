Hvorfor fortsetter amming i offentlige rom å være et kontroversielt tema på sosiale medier?

Samfunn
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : senivpetro / Design by Magnific

Et enkelt bilde av en mor som ammer babyen sin i en park, en kafé eller til og med et tog, og kommentarene bryter ut. Med hvert virale bilde dukker den samme debatten opp igjen: hvorfor fortsetter en så naturlig handling å være så splittende? Mellom forutfattede meninger og utviklende holdninger er amming offentlig fortsatt et sensitivt tema ... og med urette.

Amming offentlig er en rettighet

La oss starte med en viktig påminnelse: I Frankrike er det ingen lov mot å amme barnet ditt på et offentlig sted. Du trenger ikke å gjemme deg, be om tillatelse eller finne et avsidesliggende sted å mate babyen din. Likevel rapporterer mange mødre fortsatt at de blir bedt om å gå på toalettet, sette seg i bilen eller dekke seg til. Dette paradokset viser at problemet ikke stammer fra loven, men snarere fra måten noen fortsatt ser på denne hverdagshandlingen.

En naturlig gest som ikke har noe med sex å gjøre

Amming er en naturlig og essensiell handling. Det er verken en provokasjon eller en utstilling. Likevel blir kvinners bryster fortsatt altfor ofte oppfattet utelukkende fra et seksuelt perspektiv, noe som gir næring til noe av kritikken. Imidlertid oppfyller et bryst som brukes til amming ganske enkelt sin biologiske funksjon: å gi næring til en baby. Det er ingenting uanstendig med det. Å avseksualisere denne delen av kroppen i denne sammenhengen er avgjørende for at mødre skal kunne amme fredelig, uansett hvor de er.

Sosiale medier har lenge ført til forvirringen

Plattformene selv bidro også, om enn ubevisst, til denne kontroversen. I flere år fjernet automatiserte verktøy designet for å oppdage nakenhet regelmessig ammebilder, uten å skille mellom et seksuelt bilde og en mor som mater barnet sitt. Stilt overfor protester fra en rekke brukere og foreninger endret de store sosiale nettverkene endelig reglene sine. I dag er bilder som viser amming generelt tillatt i henhold til deres modereringsregler.

Hvorfor forsvinner fortsatt noen bilder?

Selv om reglene har endret seg, skjer det fortsatt feil. Automatiserte systemer kan fortsatt utilsiktet fjerne et innlegg, spesielt når visse nøkkelord er misvisende. Masserapporter om ondsinnede kontoer kan også føre til midlertidig fjerning. Heldigvis kan disse avgjørelsene ofte ankes, men denne prosessen er tidkrevende og kan noen ganger ta motet fra innholdsskaperne som er involvert.

Bak kontroversen ligger et spørsmål om perspektiv.

Til syvende og sist går debatten langt utover algoritmer. Det som stadig dukker opp i kommentarfeltet er hvordan samfunnet vårt fortsatt oppfatter kvinners kropper. Mødre som velger å dele et ammebilde har vanligvis bare ett mål: å vise at det er en vanlig, hverdagslig handling, slik at det slutter å bli ansett som sjokkerende.

Deres tilnærming er ikke å påtvinge amming som den eneste måten å mate et barn på. Hver familie står fritt til å ta det valget som passer dem best. Målet er ganske enkelt at de som ammer skal kunne gjøre det uten å måtte rettferdiggjøre seg, uten upassende bemerkninger og uten å bli observert som om de gjorde noe forkastelig.

Til syvende og sist, hvis temaet stadig dukker opp på sosiale medier, er det ikke fordi reglene er uklare. De finnes allerede: amming offentlig er helt greit. Hvert virale bilde tjener som en påminnelse om at det fortsatt er en lang vei å gå før amming endelig blir anerkjent for det den virkelig er: en naturlig, omsorgsfull og dypt menneskelig handling som fortjener å oppleves fritt, overalt, uten fordømmelse.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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