«En lærer burde ikke bruke det»: hennes direkte svar på kritikk

Ifølge den gylne oppfatning bør en lærer på barneskolen være beskjeden i utseendet sitt. Hvordan? Ved å holde seg til en grovstrikket cardigan og kriminelt enkle bukser. Mens alle yrker har sin kleskode, har lærere på barneskolen betydelig frihet i klesvalgene sine. Og en av dem minner oss om dette, iført et skinnskjørt og en utringet kjole.

Antrekk ansett som «upassende» av internettbrukere

Innenfor skolenes vegger er ikke alle lærere kledd som Galtvort-gjengen. Innholdsskaperen @maitreeeeeeeeesse, som underviser en kombinert første- og andreklasse, lar den ensfargede strikkeplaggen og den enkle blazeren stå i skapet til fordel for mer muntre og selvsikre plagg. På agendaen? Et korsett med barokktrykk, en romantisk kjole i Bridgerton-stil, et rutete miniskjørt og en tettsittende denim-kjeledress. Langt fra vår tids gammeldagse lærere som brukte briller, støyende kjeder og flate ballerinasko.

Den unge læreren, som deler sitt daglige liv i skolemiljøet, tilbakeviser egenhendig myten om den gammeldagse, uinteresserte professoren. Noen kritiserer henne imidlertid for mangelen på nøytralitet og fordømmer garderoben hennes hardt, som om klær var nøkkelen til troverdighet.

I kommentarfeltet belærer internettbrukere henne om klesvalget sitt. De straffer henne praktisk talt for å være for glamorøs. Mens nettbaserte rovdyr hengir seg til motbydelige fantasier om stoffkombinasjonen hennes, klager reaksjonære som sitter fast i skoleuniformenes dager, stygt. Mens elevene hennes vanligvis sammenligner henne med en fe eller lett kaller henne «kul», synes de voksne på nettet at antrekkene hennes er upassende.

Trosser klisjeene til den vanlige læreren, se etter se

I den kollektive fantasien dukker alle kvinnelige lærere opp i lignende antrekk. Beskrivelsen? En rutete skjorte, en cardigan som går ned til hoftene og utdaterte, slengbukser. Spansklærere ser ut til å være de eneste som unnslipper denne plagsomme ensartetheten, iført fargerike plagg og tilber Desigual-merket. Selv om lærere ikke er underlagt noen moteforskrifter , fører ubevisste normer til at de favoriserer rette bukser fremfor tweed-shorts og ullgensere fremfor tettsittende polotrøyer.

Og fiksjon forsterker disse stereotypiene, noe som får oss til å tro at et blyantskjørt ikke hører hjemme bak tavlen. Ut fra utseendet til popkulturlærerne mangler de en skarp sans for stil og viser en ekstrem estetisk minimalisme. Skolelærerne på skjermene våre har et utseende som selv bestemødrene våre ville syntes var intetsigende.

Innholdsskaperen ønsker på sin side å sette en stopper for denne nulltoleransen. Hun veksler mellom «Miss Honey»-utseende og tøffe vibber, renessansestil med slitte kjoler og «Gossip Girl»-antrekk. I en nådeløst seksualisert bransje tar hun rett og slett tilbake kontrollen over imaget sitt.

Ingen provokasjon, bare personlig uttrykk

Denne læreren, som nekter å tilpasse seg et profesjonelt ideal, har kanskje ikke en akademisk stil, men det forringer ikke hennes undervisningsevne. I et samfunn som bedømmer en kvinnes respektabilitet etter lengden på skjørtet hennes og mengden hud hun viser, er det ikke rart hun blir kritisert. Likevel, ved å omfavne kreativitet, lærer denne læreren elevene sine kunsten å være individual – et konsept som dessverre mangler i lærebøker.

Hun prøver ikke å «distrahere de små blonde hodene» eller «skrysse seg frem til kollegene sine». Hun gjør det mange ikke klarer: å være seg selv. I kommentarfeltet roser internettbrukere som snakker vennlighetens språk hennes utrolige allsidighet.

Denne læreren er kanskje fleksibel med garderoben sin, men det hindrer henne ikke i å hevde sin autoritet ved pultene. Det kan ikke sies nok: man kan ikke dømme en bok etter omslaget. Noe å huske én gang for alle.