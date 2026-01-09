Search here...

«En lærer burde ikke bruke det»: hennes direkte svar på kritikk

Samfunn
Émilie Laurent
Tenues enseignante jugement
@maitreeeeeeeeesse/TikTok

Ifølge den gylne oppfatning bør en lærer på barneskolen være beskjeden i utseendet sitt. Hvordan? Ved å holde seg til en grovstrikket cardigan og kriminelt enkle bukser. Mens alle yrker har sin kleskode, har lærere på barneskolen betydelig frihet i klesvalgene sine. Og en av dem minner oss om dette, iført et skinnskjørt og en utringet kjole.

Antrekk ansett som «upassende» av internettbrukere

Innenfor skolenes vegger er ikke alle lærere kledd som Galtvort-gjengen. Innholdsskaperen @maitreeeeeeeeesse, som underviser en kombinert første- og andreklasse, lar den ensfargede strikkeplaggen og den enkle blazeren stå i skapet til fordel for mer muntre og selvsikre plagg. På agendaen? Et korsett med barokktrykk, en romantisk kjole i Bridgerton-stil, et rutete miniskjørt og en tettsittende denim-kjeledress. Langt fra vår tids gammeldagse lærere som brukte briller, støyende kjeder og flate ballerinasko.

Den unge læreren, som deler sitt daglige liv i skolemiljøet, tilbakeviser egenhendig myten om den gammeldagse, uinteresserte professoren. Noen kritiserer henne imidlertid for mangelen på nøytralitet og fordømmer garderoben hennes hardt, som om klær var nøkkelen til troverdighet.

I kommentarfeltet belærer internettbrukere henne om klesvalget sitt. De straffer henne praktisk talt for å være for glamorøs. Mens nettbaserte rovdyr hengir seg til motbydelige fantasier om stoffkombinasjonen hennes, klager reaksjonære som sitter fast i skoleuniformenes dager, stygt. Mens elevene hennes vanligvis sammenligner henne med en fe eller lett kaller henne «kul», synes de voksne på nettet at antrekkene hennes er upassende.

@maitreeeeeeeeesse Lærarantrekk 👩‍🏫 #lærer #antrekk #antrekk #lærerinne#prof ♬ Original lyd - Den ekte Vincent

Trosser klisjeene til den vanlige læreren, se etter se

I den kollektive fantasien dukker alle kvinnelige lærere opp i lignende antrekk. Beskrivelsen? En rutete skjorte, en cardigan som går ned til hoftene og utdaterte, slengbukser. Spansklærere ser ut til å være de eneste som unnslipper denne plagsomme ensartetheten, iført fargerike plagg og tilber Desigual-merket. Selv om lærere ikke er underlagt noen moteforskrifter , fører ubevisste normer til at de favoriserer rette bukser fremfor tweed-shorts og ullgensere fremfor tettsittende polotrøyer.

Og fiksjon forsterker disse stereotypiene, noe som får oss til å tro at et blyantskjørt ikke hører hjemme bak tavlen. Ut fra utseendet til popkulturlærerne mangler de en skarp sans for stil og viser en ekstrem estetisk minimalisme. Skolelærerne på skjermene våre har et utseende som selv bestemødrene våre ville syntes var intetsigende.

Innholdsskaperen ønsker på sin side å sette en stopper for denne nulltoleransen. Hun veksler mellom «Miss Honey»-utseende og tøffe vibber, renessansestil med slitte kjoler og «Gossip Girl»-antrekk. I en nådeløst seksualisert bransje tar hun rett og slett tilbake kontrollen over imaget sitt.

Ingen provokasjon, bare personlig uttrykk

Denne læreren, som nekter å tilpasse seg et profesjonelt ideal, har kanskje ikke en akademisk stil, men det forringer ikke hennes undervisningsevne. I et samfunn som bedømmer en kvinnes respektabilitet etter lengden på skjørtet hennes og mengden hud hun viser, er det ikke rart hun blir kritisert. Likevel, ved å omfavne kreativitet, lærer denne læreren elevene sine kunsten å være individual – et konsept som dessverre mangler i lærebøker.

Hun prøver ikke å «distrahere de små blonde hodene» eller «skrysse seg frem til kollegene sine». Hun gjør det mange ikke klarer: å være seg selv. I kommentarfeltet roser internettbrukere som snakker vennlighetens språk hennes utrolige allsidighet.

Denne læreren er kanskje fleksibel med garderoben sin, men det hindrer henne ikke i å hevde sin autoritet ved pultene. Det kan ikke sies nok: man kan ikke dømme en bok etter omslaget. Noe å huske én gang for alle.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner sjonglerer jeg stilistiske virkemidler og finpusser feministiske punchlines daglig. I løpet av artiklene mine byr min lett romantiske skrivestil på noen virkelig fengslende overraskelser. Jeg fryder meg over å nøste opp i komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kjønnsminoriteter, likestilling, kroppsmangfold ... Som journalist på kanten dykker jeg hodestups ned i temaer som tenner debatt. Som arbeidsnarkoman blir tastaturet mitt ofte satt på prøve.
Article précédent
«Det er uakseptabelt»: en utvandrer i Paris avslører den skjulte siden av hverdagen sin.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Det er uakseptabelt»: en utvandrer i Paris avslører den skjulte siden av hverdagen sin.

Bak det parisiske postkortbildet skjuler det seg en mindre glamorøs virkelighet. Charlotte Wells, en amerikaner bosatt i hovedstaden,...

«Matindustriens» tilbakekomst i 2026: hvorfor så mange unge mennesker omfavner den

Borte er fantasiene om meteorisk suksess og søvnløse netter drevet av ambisjoner. Blant de under 30 år ser...

Disse holdningene i voksen alder kan stamme fra en barndom som manglet mors støtte.

Barndommen din var ikke fylt med «du klarer det» eller «jeg tror på deg». Moren din, som skulle...

Denne 14 år gamle skuespillerinnen fra Stranger Things er målet for motbydelige kommentarer.

I den siste sesongen av «Stranger Things» stjeler unge Holly Wheeler, Nancy og Mikes yngre søster, rampelyset. Hun...

Denne 101 år gamle baristaen jobber fortsatt og skaper furore

I den fredelige landsbyen Nebbiuno, høyt over Lago Maggiore, holder en tidløs skikkelse barstolen hennes stødig. Anna Possi,...

Dette ekstraordinære fyrverkeriet i Japan vekker reaksjoner over hele verden.

En pyroteknisk oppvisning av eksepsjonell skala og kraft fikk nylig oppmerksomhet i Japan. Yonshakudama, regnet som toppen av...

© 2025 The Body Optimist