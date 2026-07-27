Hvorfor betaler kvinner mer enn menn hos frisøren?

Det kan noen ganger være en overraskelse å gå inn i en frisørsalong når det er på tide å betale regningen. For en tjeneste som virker lik, betaler kvinner ofte mer enn menn. Så, hvor kommer denne prisforskjellen fra? La oss se nærmere på denne fortsatt svært vanlige praksisen.

Priser som forblir svært forskjellige

Forbrukerforeningen CLCV undersøkte prisene i 902 frisørsalonger over hele Frankrike. Funnene er entydige: en pakke som inkluderer sjampo, klipp og styling koster i gjennomsnitt 20,46 euro for menn, sammenlignet med 30,07 euro for kvinner. Dette representerer en forskjell på omtrent 47 %. Enda mer overraskende er det at blant alle analyserte etablissementer var det bare én som tilbød unisex-priser, beregnet utelukkende basert på tidsbruk og brukte produkter, uten å skille mellom mannlige og kvinnelige kunder.

Hårlengde forklarer ikke alt

Fagfolk hevder ofte at lengre hår krever mer tid, teknikk og produkter. I dette tilfellet er en høyere pris forståelig. I realiteten stemmer imidlertid ikke denne begrunnelsen alltid overens med prislistene.

Undersøkelsen nevner for eksempel en salong der en kort hårklipp for en kvinne koster 69 euro, sammenlignet med 34 euro for en mann, uavhengig av hårlengde. En lang, såkalt feminin hårklipp koster 72 euro, bare noen få euro mer. Med andre ord ser prisforskjellen noen ganger ut til å være mer relatert til kjønnet som er angitt på prislisten enn til den faktiske tjenesten som leveres.

En tillatt praksis ... men en som reiser spørsmål

I Frankrike står frisørsalonger fritt til å sette sine egne priser, forutsatt at de vises tydelig. Det er derfor ikke ulovlig å tilby forskjellige priser for kvinner og menn. CLCV (den nasjonale forbrukerforeningen) fremhever imidlertid et annet problem: mer enn én av fem salonger oppfylte ikke kravet om å vise prisene sine synlig utendørs på riktig måte. Uten denne informasjonen er det vanskeligere å sammenligne priser før man setter seg i stolen.

Messer som endrer reglene

Flere og flere etablissementer velger nå en annen tilnærming. I stedet for å differensiere priser etter kjønn, beregner de dem basert på konkrete kriterier: hårlengde, tiden som kreves for tjenesten eller mengden produkter som brukes. Denne metoden anses ofte som mer transparent. Den lar dem også ønske alle velkommen mer inkluderende, uten å påtvinge et valg mellom en «kvinne»- eller «mann»-kategori.

Et godt spørsmål å stille

Hvis du skal ha en kort hårklipp og prisen virker høy, ikke nøl med å spørre hva som rettferdiggjør kostnaden. Tidsbruken, teknikken som brukes eller behandlingene som utføres kan forklare forskjellen ... men disse elementene fortjener å bli tydelig beskrevet.

Til syvende og sist ser det ut til at prisforskjellen som observeres i mange salonger hovedsakelig skyldes veletablerte forretningspraksiser. Denne trenden endrer seg gradvis ettersom kundene søker mer rettferdige og transparente priser basert hovedsakelig på tjenestene som faktisk leveres.