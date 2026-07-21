Hvorfor virker det noen ganger som om kvinner har en mer følsom luktesans enn menn?

Ideen om at kvinner har bedre luktesans enn menn er utbredt. Men hva sier vitenskapen? Flere studier bekrefter at kvinner i gjennomsnitt presterer bedre enn menn på luktetester, enten det gjelder å oppdage, identifisere eller skille mellom lukter. Én studie foreslo til og med en biologisk forklaring. La oss ta en titt, og husk at dette er gjennomsnittlige trender, ikke absolutte regler.

En forskjell observert i mange tester

Tallrike studier innen persepsjonspsykologi rapporterer en liten fordel for kvinner i ulike lukteoppgaver: å gjenkjenne en kjent lukt, navngi den, vurdere dens intensitet eller skille den fra en annen. Forskere påpeker også at kvinner ofte viser større interesse for lukter. Disse forskjellene forblir imidlertid beskjedne og varierer avhengig av individet, metodene som brukes og kulturen.

En ledetråd i hjernen: luktelappen

I 2014 ga et team fra det føderale universitetet i Rio de Janeiro , ledet av nevroforskeren Roberto Lent, en biologisk forklaring. Ved å analysere hjerner etter døden (7 menn og 11 kvinner), målte forskerne antall celler i luktelappen, den første regionen i hjernen som mottar informasjon fra nesen. Resultatet: kvinner hadde i gjennomsnitt omtrent 43 % flere celler og nesten 50 % flere nevroner enn menn. Ifølge forfatterne kan denne kontrasten gi et anatomisk grunnlag for forskjeller i luktfølsomhet.

Forklaringer som fortsatt diskuteres

Hvorfor en slik forskjell? Det finnes flere hypoteser, men ingen har fått bred aksept. Den hormonelle koblingen nevnes ofte, ettersom østrogen kan påvirke oppfatningen av lukt. Andre forskere foreslår en evolusjonær forklaring: en god luktesans kan ha spilt en rolle i visse reproduktive atferder, som å knytte bånd med spedbarnet eller gjenkjenne slektninger. Studiens forfattere bemerker også at siden hjernen tilegner seg få celler gjennom livet, vil disse ekstra nevronene være tilstede fra fødselen av. Ett spørsmål gjenstår: er dette ekstra antallet celler virkelig tilstrekkelig til å forklare forskjellen i ytelse?

Basert på nåværende kunnskap kan vi konkludere med at kvinner i gjennomsnitt får bedre poengsummer på luktetester, og at en anatomisk særegenhet ved luktelappen gir en plausibel forklaring. Disse resultatene beskriver imidlertid statistiske trender: mange menn har en høyt utviklet luktesans, og trening, alder, helse og røyking påvirker våre evner sterkt. Biologi visker derfor ikke ut det betydelige individuelle mangfoldet.