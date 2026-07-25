Denne mannen utfordrer stereotypier om maskulinitet med sine heklekreasjoner.

Samfunn
Émilie Laurent
Photo d'illustration : Designed by Magnific

I den kollektive fantasien bruker menn fritiden sin på gjør-det-selv-verktøy, massive manualer eller TV-fjernkontrollen. Imidlertid fyller ikke alle fridagene sine med mekaniske aktiviteter eller Cro-Magnon-lignende tidsfordriv. Innholdsskaperen Isaiah Moses (@zaeecrafts) bruker derimot hendene sine, ikke til å slå en sekk eller skifte bremseklosser på bilen. Ikoniske og fargerike heklede kreasjoner kommer fra fingrene hans.

Hekling, mer enn en hobby, en kunst

Hekling har lenge blitt sett krøllet i bestemødrenes hender eller hvilende på sine blomstrete fang, og har blitt et vanlig håndverk. Det er ikke lenger bare en tidsfordriv for eldre, ment å fylle opp pensjonisttilværelsen og brukes til å lage skreddersydde klær til barna sine. Det er en universell praksis, til og med et svært smittsomt kreativt virus. Togpassasjerer, kontorarbeidere og studenter i baggy jeans tar alle opp denne hobbyen, som er fremtredende omtalt på nettet.

Nå har trådsnellen slått rot i hver håndflate, selv de som har blemmer etter årevis med arbeid med støpejern. Innholdsskaper Isaiah Moses (@zaeecrafts), hvis tilstedeværelse på sosiale medier veltalende viser frem talentet hans, snakker sømmens språk flytende. Når hendene hans ikke griper tak i en pull-up-stang eller den ru overflaten av manualer, er han opptatt med strikkingen sin og skaper en serie tekstilmesterverk.

Og han er langt fra en nybegynner. Han er en virtuos på heklenålen. For nei, du skal aldri dømme en bok etter omslaget. Selv om Isaiah Moses ved første øyekast kan virke som om han bare utmerker seg i vektløfting, ligger det bak dette fjellet av muskler et fruktbart sinn og et ømt hjerte. Denne mannen med den stålsterke fysikken og det uutholdelige ansiktet er forfatteren av tekster som virker som tatt rett ut av en Lewis Carroll-fortelling eller Winx Clubs garderobe.

@isaiahmosesart Å åpne dem er den mest tilfredsstillende delen ♬ original lyd - siennaliveontour

Tilfører litt magi til hverdagen

Denne unge designeren, som er ment for en lys fremtid, har et sant talent for å gjenoppfinne basismote. En enkel paraply blir en sopp verdig Mario-universet, mens en hettegenser forvandles til et søtt kawaii-kostyme eller en regnskog. Han dro til og med på treningssenteret iført en trompe-l'œil-balaklava formet som en solsikke. Han sydde også et spesiallaget antrekk med psykedeliske mønstre for å skille seg ut fra mengden av musegrå joggebukser og nøytralfargede genser. Hans barnlige ånd skinner gjennom i hver eneste søm.

Disse bildene, som absolutt ligner skrekkscener for de som har patriarkatet som autoritet, er mer enn bare et visuelt skue. De viser en mann som bruker sin følsomhet som drivstoff, ikke sitt testosteron. Mens maskulinister hevder « looksmaxxing » som et motto for virilitet , foretrekker dette vidunderbarnet slagordet «whimsymaxxing», som tydelig betyr «å optimalisere fantasi».

@isaiahmosesart ♬ original lyd - yumeuria

Veving av en ny modell for maskulinitet

Med sine heklekreasjoner søker ikke Isaiah Moses å motsette seg styrke og delikatesse, muskler og fantasi. Tvert imot minner han oss om at de kan sameksistere perfekt. Hans store biceps hindrer ham ikke i å bruke en nål med presisjon, akkurat som hans lidenskap for kroppsbygging ikke reduserer hans smak for farger, lekne former og fantastiske verdener.

Gjennom hvert sting skisserer han til slutt en ny definisjon av maskulinitet: en mangesidig maskulinitet, i stand til å løfte tunge lass og samtidig skape gjenstander gjennomsyret av mildhet. Langt fra boksene noen ville begrense menn til, beviser han at en sterk kropp kan romme stor følsomhet, og at en hånd vant til vekter også kan gi liv til kreasjoner fulle av poesi.

Isaiah Moses (@zaeecrafts) vever mye mer enn bare tråd: han bidrar til å bygge en ny modell der fysisk styrke og skånsom kreativitet ikke opphever hverandre, men snarere forsterker hverandre. Han jobber med å reparere en maskulinitet som er skadet av årevis med stereotypier og presset om å være voldsom.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner sjonglerer jeg stilistiske virkemidler og finpusser feministiske punchlines daglig. I løpet av artiklene mine byr min lett romantiske skrivestil på noen virkelig fengslende overraskelser. Jeg fryder meg over å nøste opp i komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kjønnsminoriteter, likestilling, kroppsmangfold ... Som journalist på kanten dykker jeg hodestups ned i temaer som tenner debatt. Som arbeidsnarkoman blir tastaturet mitt ofte satt på prøve.
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