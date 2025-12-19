«Kidult»-fenomenet eksploderer: en forbigående mote eller et genuint generasjonsbehov?

Kosedyr, Lego, tegnefilmer og videospill er ikke lenger bare for barn. Et økende antall voksne, kjent som «kidults», innrømmer åpent sin tilknytning til disse regressive objektene. Er dette en forbigående trend eller et symptom på en dypere generasjonsuro?

En raskt voksende kulturell trend

Begrepet «kidulte», en sammentrekning av «kid» (barn) og «voksen», refererer til voksne som fortsetter å konsumere produkter som tradisjonelt er assosiert med barndommen. Dette inkluderer samlefigurer, retro-videospill, fargeleggingsbøker, klær med tegneseriefigurer og popkulturmesser (som Comic Con eller Japan Expo).

Fenomenet er langt fra marginalt, men har vokst betraktelig. I 2023, ifølge en studie utført av det britiske firmaet Mintel , rapporterte 27 % av voksne i alderen 25 til 44 at de kjøpte leker til seg selv. Dette tallet har økt jevnt siden 2019. Merkevarer har tydeligvis forstått dette: Lego har for eksempel lansert premium-serier spesielt designet for voksne, som blander nostalgi og raffinement.

Et svar på usikkerheten i voksenlivet?

Bak denne trenden ligger en dypere dynamikk. «Kidult»-fenomenet er først og fremst en mestringsstrategi i møte med et samfunn som oppfattes som angstfremkallende. Økonomiske, miljømessige og politiske kriser ... for mange i tretti- og førtiårene rimer voksenverdenen på prekærhet og ustabilitet. Å vende tilbake til barndommens verden tilbyr da et tilfluktssted.

Dette gjør at man kan gjenopprette kontakten med trøstende minner, gjenvinne en følelse av kontroll og letthet i en hverdag som noen ganger kan føles tung. Som den franske sosiologen Cécile Van de Velde, spesialist på europeisk ungdom, forklarer: «Overgangen til voksenlivet har blitt en lang, usikker og ofte fragmentert prosess. I denne sammenhengen fungerer visse milepæler fra barndommen som ankere.»

Mellom forbrukerisme og identitetskonstruksjon

Noen kritikere ser det som en forlengelse av forbrukersamfunnet, der alt er kommersialisert, til og med nostalgi. For dem blir kidult-fenomenet utnyttet av merkevarer som et markedsføringsverktøy. Faktisk handler de målrettede produktene – ofte dyre – mer om samling enn hverdagsbruk, og noen ganger bidrar de til et selvfremmende image på sosiale medier.

Denne tolkningen overser imidlertid et viktig aspekt: for mange kidulter er disse objektene ikke bare et innfall eller en Instagram-vennlig trend. De legemliggjør en del av identiteten deres. De blir redskaper for personlig uttrykk, sosial tilknytning og noen ganger til og med psykologisk motstandskraft. I denne forstand kan det å være en kidult også være en handling av kulturell gjenbruk.

En fornyet visjon om modenhet

«Kidult»-fenomenet reiser også spørsmål om vårt forhold til modenhet. I lang tid betydde det å bli voksen å forlate «barnslige» tidsfordriv. Denne grensen blir imidlertid uklar. Å være voksen i 2025 betyr ikke lenger nødvendigvis å ha en standardisert livsstil basert på ekteskap, barn og jobbsikkerhet. Disse nye voksne krever retten til å velge sin egen vei og til å finne opp andre former for balanse.

I denne sammenhengen ville det å like Pokémon eller bygge en Star Wars-modell ikke lenger bli sett på som en tilbakegang, men snarere som et uttrykk for ytringsfrihet og smaksfrihet. Dette skiftet forsterkes ytterligere av offentlige personer som fullt ut omfavner sin «barndom». Kunstnere, idrettsutøvere og innholdsskapere nøler ikke lenger med å vise frem sine nerdete eller barnlige lidenskaper, og bidrar dermed til legitimeringen av denne kulturen i den offentlige sfæren.

Et generasjonsfenomen som sannsynligvis vil vare?

Selv om det er vanskelig å forutsi fremtiden for dette fenomenet, tyder visse tegn på at det er mer strukturelt enn syklisk. På den ene siden vokser nye generasjoner opp med en gjennomgripende og uhemmet popkultur. På den andre siden gjør påfølgende kriser behovet for komfort og letthet mer vedvarende.

Barn er derfor ikke bare voksne som nekter å vokse opp. Tvert imot kan de være voksne som søker å omdefinere hva det vil si å «vokse opp» i en verden i endring. En verden der egenomsorg også innebærer retten til letthet, lek og fantasi.

Kort sagt, kidult-fenomenet går langt utover en forbigående mote. Det avslører en søken etter mening, tilhørighet og individuelt uttrykk i en ofte usikker verden. Langt fra å representere en flukt fra virkeligheten, kan det også sees på som en ny måte å leve voksenlivet på, med sine egne koder og sensibiliteter.