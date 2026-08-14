Må kvinner fortsatt bruke sminke på jobb for å «se profesjonelle ut»?

Spørsmålet kan virke som om det tilhører en annen tid. Likevel, midt i presset om å være «velstelt», «elegant» eller «profesjonell», blir sminke fortsatt noen ganger presentert som et nesten obligatorisk trinn for kvinner. Så hvorfor vedvarer denne refleksen når ingen ferdighet kan måles med foundation?

Er sminke en snarvei til «profesjonalitet»?

Ingen stillingsbeskrivelse krever offisielt at man kan bruke maskara. Likevel tar mange kvinner seg noen minutter hver morgen til å sminke seg før de går på jobb. Ikke nødvendigvis fordi de vil. Noen ganger rett og slett fordi de vet at utseendet deres vil bli observert, kommentert eller tolket.

Dette presset er desto mer interessant fordi det sjelden hviler på en eksplisitt regel. Snarere er det et sett med koder: å se «velstelt», presentabel, elegant, «profesjonell» ut. Forventninger som kan virke uskyldige, men som til syvende og sist legger en ekstra byrde på kvinner: tid, penger og konstant oppmerksomhet på utseendet deres.

Hva studier viser

En studie utført av forskere ved Boston University og Dana-Farber Cancer Institute, ledet av Nancy Etcoff, blir ofte sitert når man diskuterer sminke og profesjonell oppfatning. Tjuefem kvinner mellom 20 og 50 år ble fotografert uten sminke, deretter med varierende intensitet av sminke. Bildene ble deretter vist til deltakerne, noen i en svært kort periode, andre på ubestemt tid.

Resultatet: Ansikter med sminke ble generelt assosiert med større kompetanse, sympati og pålitelighet. Med andre ord, sminke gjør åpenbart ikke en person mer kompetent. Det kan imidlertid endre hvordan denne kompetansen oppfattes. Og det er nettopp der temaet blir interessant.

Vær forsiktig med overforenkling: å bruke sminke betyr ikke å være mer kompetent.

Studien har imidlertid én betydelig begrensning: den ble finansiert av en aktør i kosmetikksektoren. Forskerne oppgir at de opprettholdt sin uavhengighet i utførelsen av arbeidet, men denne finansieringskilden må naturligvis tas i betraktning når resultatene tolkes. Andre uavhengige studier har likevel funnet lignende trender.

En tysk studie publisert i 2016 undersøkte spesielt oppfatningen av kvinner i ansvarsfulle stillinger. Den gir en interessant nyanse: mens lett sminke kan assosieres med et positivt image, kan sminke som anses som for tung tvert imot ha en negativ effekt. Dette viser at selv når det gjelder sminke, kan kvinner neppe vinne: for lite, og du virker «ustelt»; for mye, og du risikerer å bli dømt som «overdreven».

En skjevhet er ikke en regel å følge

Stilt overfor disse observasjonene finnes det to posisjoner. Den første er pragmatisk: siden fordommer finnes, hvorfor ikke bruke dem til sin fordel? Å bruke sminke kan være et personlig valg, en måte å føle seg bra på, å uttrykke seg, eller rett og slett å starte dagen slik man liker. Og det er helt legitimt.

En annen tolkning er imidlertid avgjørende: disse studiene måler først og fremst sosial oppfatning, ikke faktisk profesjonell verdi. De viser at vi fortsatt forbinder visse estetiske koder med egenskaper som seriøsitet eller kompetanse. Spørsmålet blir da: hvorfor skal disse egenskapene formidles gjennom kvinners ansikter? Spesielt siden menn sjelden blir bedt om å kompensere for mangelen på sminke med en stellrutine, en såkalt upåklagelig frisyre eller et nøye valgt antrekk hver morgen.

Og hva med loven i alt dette?

I Frankrike kan en arbeidsgiver innføre visse kleskoder når det er begrunnet av «objektive årsaker», som sikkerhet, hygiene eller behov for kundekontakt. Disse kravene må imidlertid forbli proporsjonale og ikke skape diskriminering. Å spesifikt kreve at kvinner bruker sminke ville derfor være spesielt vanskelig å begrunne. Og heldigvis: ansiktet ditt er ikke en uniform.

«Å kle seg vel», «å være velstelt»: er det det samme?

Problemet går langt utover sminke. Vi hører fortsatt at en kvinne bør «kle seg godt» for å være troverdig, «se elegant ut» for å representere bedriften sin, eller «være mer sammensatt» for å projisere et godt image. Men «kle seg godt» i henhold til hvem? Og fremfor alt, hvorfor skal disse kravene variere basert på kjønn?

Du kan elske leppestift eller aldri bruke den. Du kan elske dresser, joggesko, kjoler, sterke farger eller de enkleste klærne i verden. Du kan sminke deg i ti minutter, en time eller ikke i det hele tatt. Kroppen din er ikke et kommunikasjonsverktøy som arbeidsgiveren din kan omforme etter eget forgodtbefinnende.

Sann fremgang: evnen til å velge

Holdninger er i utvikling, selv om endringene varierer betydelig på tvers av sektorer. Kreative og teknologiske yrker har ofte lempet på disse kodene, mens noen kundevendte roller opprettholder sterkere estetiske forventninger. Fjernarbeid har også endret forholdet til utseende for mange kvinnelige ansatte: når kameraet er av, er det vanskelig å argumentere for at leppestift bestemmer kvaliteten på ens arbeid.

Svaret er enkelt, selv om realiteten er mindre enkel: nei, kvinner trenger ikke å bruke sminke for å være profesjonelle. Hvis du liker å bruke sminke, gjør det. Hvis du ikke vil, ikke gjør det. Hvis du ombestemmer deg i morgen, er det også helt greit. Din kompetanse trenger ikke maskara. Din troverdighet trenger ikke høye hæler. Og din profesjonalitet trenger absolutt ikke å bli malt inn i ansiktet ditt.