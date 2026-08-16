Denne musikeren demonstrerer at funksjonshemming ikke utelukker virtuositet eller scenetilstedeværelse.

Den kjente franske harpisten Anja Linder setter tonen for mangfold på operascenen og resonnerer med en melodi av motstandskraft ved hver opptreden. Denne virtuosen avsluttet De paralympiske leker i 2024 med sitt foretrukne instrument, imponerende i størrelse, men lett i lyd. Selv om hun mistet beina i en ulykke under en forestilling, fortsetter hun å vise frem talentet sitt og bekrefter ordtaket om at musikk beroliger sjelen.

En ulykke som kunne ha endret karrieren hans

Anja Linder hadde en lys fremtid foran seg. Hun ble født av en pianistmor og en billedkunstnerfar, og fikk utmerket opplæring fra foreldrene sine, hvis kreativitet var til å ta og føle på. Hun arvet denne kunstneriske streken og utviklet en lidenskap for et instrument som sjelden spilles av tidligvoksne barn, og et som er vanskelig å forestille seg i hendene på en ung jente: harpen.

Hun plasserer fingrene på strengene til dette instrumentet, tilsynelatende nedstammet fra englene, fra hun var ni år gammel, og poesien flyter nesten spontant. Anja har en medfødt gave for denne kunsten, som krever en viss fingerferdighet og god koordinasjon. Så snart hun begynner med den første tonen, ser det ut til at hun tar av til andre verdener og svever over bakken. Lytterne hennes er også vektløse. Harpen, som er et slags symbol på paradis, blir mer enn bare en fritidsaktivitet: den er en forlengelse av kroppen hennes, hennes eksistensberettigelse, hennes daglige drivkraft.

Deretter studerte hun naturligvis ved konservatoriet i Strasbourg, med den hensikt å satse på det på heltid. Hun ble tildelt førstepris i harpe og kammermusikk og var blant de mest begavede studentene i sitt årskull. På veien til suksess ble likevel momentumet hennes stoppet av en tragisk ulykke 6. juli 2001. Mens hun var på en utendørskonsert i Parc de Pourtalès, befant hun seg på feil sted til feil tid, fanget i et platantre og revet opp med roten av voldsomme stormer. Dødstallet: 13 døde og 97 skadet. Anja Linder, bare 26 år gammel, måtte sørge over tapet av beina sine, som er essensielle for å spille harpe, som kan skryte av ikke færre enn syv pedaler.

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En mulighet til å gjenoppfinne kunsten sin

Denne uopprettelige ulykken syntes å bety slutten på karrieren hennes, og dermed også på hennes mest levende lidenskap. Uten bruk av beina ble det praktisk talt umulig og grenset til utopi å fortsette karrieren som konsertpianist med et tradisjonelt instrument. De rundt henne frarådet henne å fortsette og foreslo indirekte et karriereskifte. Hun nektet imidlertid å følge dette refrenget og valgte å tilpasse instrumentet sitt, som hun anså som sin bedre halvdel, som et grunnleggende element i sin identitet.

Fast bestemt på å gjenoppdage følelsen av strengene på fingrene sine og videreføre sin kjærlighetsaffære med harpen, en melodi velsignet av gudene, modifiserte hun det opprinnelige systemet med hjelp av to ingeniører. Og gjennom ren utholdenhet skapte hun en unik automatisk harpe, som hun kalte Anjamatic som en hyllest til sin egen historie.

Så måtte hun lære å temme dette spesiallagde instrumentet, mestre det på en ny måte, og fremfor alt, tenke nytt om hele spillestilen sin. Takket være denne tekniske innovasjonen, som i seg selv illustrerer tålmodigheten og utholdenheten til dette vidunderbarnet, har Anja blitt alle muligheters stemme, en bærer av drømmer. Denne ulykken kunne ha distansert henne fra kunsten hennes, men i virkeligheten styrket den ambisjonene hennes.

Musikk, en terapi i seg selv

Anja sier det selv: musikk er et middel, en medisin, hvis eneste risiko er å glede ørene. «Jeg tror musikk kan helbrede. Den produserer utrolige endorfiner», utbrøt hun på France Musique. Siden hun gjenopptok kontakten med publikum i 2007, har hun vært på himmelen og bevist at funksjonshemming perfekt kan sameksistere med kravene til et orkester.

I 2024 oppnådde hun et storslått øyeblikk, utvilsomt høydepunktet i dette showet som feiret annerledeshet og motstandskraft. Hun deltok i avslutningsseremonien for de paralympiske leker i Paris 2024, og bekreftet dermed sin plass blant eliten innen klassisk musikk. I 2025 dukket navnet hennes også opp på Kulturdepartementets liste over utmerkelsesverdige, og hun ble utnevnt til offiser av Order of Arts and Letters.

Selv om funksjonshemming ofte ledsages av en tårevåt serenade, feirer Anja den med fanfare og stilner alle forutinntatte meninger som følger med. For hun har kanskje redusert mobilitet, men kreativiteten hennes kjenner ingen grenser.