«Jeg trodde det hjalp meg»: vitnesbyrdet hennes om alkohol og emosjonell følsomhet vekker reaksjoner

Det sies ofte at alkohol senker hemninger og frigjør selv de mest sjenerte menneskene. Vi tar noen drinker for å få kontakt med andre, lettere bygge bro over avstanden og bygge relasjoner uten å måtte lete etter de riktige ordene. Alkohol presenteres stadig som en «sosial» drikk, og gir en illusjon av å gjøre oss mer utadvendte på fester, når det i virkeligheten forvandler oss innenfra. Det kan bringe oss nærmere andre, men det distanserer oss først og fremst fra oss selv. Dette er observasjonen Tatjana gjør fra @tatjanova_-kontoen.

Alkohol og sensitivitet går ikke godt sammen.

Om kvelden, på en avskjedsfest, ettermiddagsdrinker eller en bursdagsmiddag, fyller alkohol glassene og kan konkurrere med det hellige kildevannet. Denne drikken, målt i grader, hevder noen ganger å senke spenningen og overdøve sta sjenanse. Under påvirkning av alkohol henvender naturlig sky mennesker seg uten å nøle til fremmede og kaster seg ut i endeløse monologer, mens de normalt ville stått stille.

Brukt som en måte å knytte bånd med andre, eller til og med som et middel for introverte, løser alkohol opp alle hemninger. Vi tar ofte imot et glass eller to i håp om å være mindre rigide og gå ut av komfortsonen vår. Og så, på slutten av kvelden, drar vi derfra med en kontaktliste like lang som armen vår, som vi ikke vil huske dagen etter. Alkohol ser ut til å fungere som et «lim» mellom mennesker.

Det var det Tatjana fra @tatjanova_-kontoen tenkte før hun innså bedraget, svindelen. I et innsiktsfullt innlegg som fikk gjenklang i stor grad, lister hun opp de skadelige effektene alkohol har på sensitive personligheter, spesielt kvinner. Selv om alkohol kan gi inntrykk av å være ufiltrert og virke mer ekstrovert overfor andre, er det i virkeligheten bare en placebo. Enda verre, det er gift for personlig vekst. «Når du er sensitiv, hjelper ikke alkohol deg; det distanserer deg sakte fra deg selv», forklarer innholdsskaperen, som tilbyr coaching for å hjelpe folk med å håndtere sensitiviteten sin.

Bivirkninger av alkohol hos følsomme personer

Vi kjenner alle de fysiske ettervirkningene av alkohol: kvalmen når man våkner, tåkete hodepine, utstrålende migrener, følelsen av å sitte fast i sakte film. Vi angrer på at vi glemte betydningen av ordet «måtehold». Vanligvis kommer man ikke uskadd ut av en natt med mye drikking.

Selv om de biologiske effektene av alkohol er godt dokumentert og noen ganger lindres med aspirin, er dens innvirkning på sinnet fortsatt relativt ukjent. Utøvere av såkalt «spirituell» medisin, de som driver med det guddommelige, snakker til og med om det som et «subtilt løsemiddel». Tatjana bruker sin egen erfaring for å liste opp alt alkohol drukner i oss.

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«Det forsterker det du prøver å roe ned.»

I øyeblikkets vanvidd lar vi oss rive med, vi slutter å stille oss selv spørsmål, og vår indre stemme ser ut til å ha gått over i stille modus. Vår eneste bekymring er å styre spillelisten som spiller på høyttaleren. Vi er ingenting annet enn glede og oppstemthet. Likevel, når alkoholen avtar, dukker følelsene opp igjen i forsterket form. «Angst, tomhet, tristhet, overanalysering: alt kommer flomende tilbake», observerer innholdsskaperen.

«Han får deg til å forveksle intensitet med autentisitet.»

Etter noen drinker føler vi oss mer levende, mindre redde og fremfor alt mindre mottakelige for andres fordømmelse. Vi forteller kollegaen vår at hun har dårlig ånde eller flørter med barndomsforelskelsen vår. Vi har bokstavelig talt ingen flere sosiale barrierer . Noen mener at alkohol avslører det sanne ansiktet til de som drikker det. Det er imidlertid ikke en oppriktig refleksjon av personligheten vår, bare et uttrykk for våre mørkere sider.

«Det tapper deg dypt for energien din.»

Høysensitive mennesker opplever alt med maksimal intensitet og absorberer følelser som menneskekroppen ikke kan lagre på egenhånd. Og til syvende og sist er alkohol den siste dråpen. Det er den siste dråpen. «Alkohol overbelaster systemet ditt enda mer og gjør at du ofte føler deg tung innvendig», legger innholdsskaperen til, som snakker av erfaring.

«Det hindrer deg i å lære hvordan du virkelig kan regulere deg selv.»

Ved å drikke alkohol i strategiske øyeblikk, for lettere å navigere i folkemengder eller snakke uten hindringer, flykter vi fra virkeligheten og bedøver ubehaget vårt i stedet for å akseptere det rolig. I stedet for å bli kjent med denne følelsen, denne ensomheten eller dette ubehaget, letter vi absorpsjonen av den med alkohol.

«Det tar deg bort fra intuisjonen din.»

Selv om alkohol senker hemninger, hindrer det også andre aspekter ved personligheten og vesenet vårt. I tillegg til å bidra til et ekte mentalt sammenbrudd, kaster det oss inn i en tilstand av sløvhet. Det er som om vi er fysisk til stede, men mentalt fraværende. Sinnet vårt er tomt, og vår evne til å vurdere avtar med hver drink. «Grensene dine blir uklare, og det samme gjør behovene dine», forklarer innholdsskaperen.

Med andre ord, selv om alkohol kan frigjøre en viss selvtillit i øyeblikket, endrer det også personligheten og tapper energien vår som en snikende gift. En studie fra 2017 bekrefter Tatjanas beretning og anerkjenner dens svært permissive natur så vel som dens utilsiktede skadevirkninger på mental helse.