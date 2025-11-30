«Jeg visste ikke engang hvordan man vasker klær»: disse usannsynlige kursene er en hit blant unge voksne

For bare noen få år siden ville du kanskje ha ledd hvis noen sa at de tok et kurs for å lære å vaske klær eller forstå strømregningen sin. I dag er det ikke lenger en spøk: det er et fenomen. Og et populært et. Unge voksne, som søker uavhengighet, strømmer til disse uventede kursene som lover å forvandle kaoset i hverdagen til noe håndterbart.

En erkjent mangel på praktiske ferdigheter

Mange unge voksne innrømmer at de mangler de praktiske ferdighetene til å navigere i den virkelige verden. Stilt overfor en vaskemaskin nøler noen fortsatt før «bomulls»-knappen, og lurer på om de skal ringe en venn, foreldrene sine eller rett og slett gi opp. Andre vet ikke hvordan de skal tyde en regning, fryser foran en leiekontrakt eller føler seg hjelpeløse når de konfronteres med den mystiske kunsten å lage noe annet enn pasta. Kort sagt, voksenlivet kan komme plutselig, og det kommer ikke alltid med en bruksanvisning.

Det er nettopp derfor flere amerikanske og kanadiske universiteter har bestemt seg for å ta grep. Observasjonen deres er enkel: Selv om studentene deres kanskje kan analysere litterære tekster eller kode en applikasjon, er de ikke nødvendigvis rustet til å håndtere hverdagen sin. Så hvorfor ikke tilby dem kurs i det virkelige liv som er utformet for å hjelpe dem med å bygge sunn, selvsikker og bærekraftig autonomi?

Generasjon Z står overfor det store spranget

Spesielt generasjon Z ser ut til å trenge denne støtten. Etter å ha vokst opp i ofte svært beskyttende miljøer, forlater de noen ganger familiehjemmet senere i livet, og når de endelig tar steget, står de overfor en vegg av ukjente ansvarsoppgaver. Når alt er nytt – administrative oppgaver, økonomi, vedlikehold av hjemmet, romkameratforhold – er det lett å føle seg overveldet. En av denne generasjonens styrker ligger imidlertid i dens evne til å lære og tilpasse seg raskt, spesielt når ressursene som tilbys er støttende, tilgjengelige og ikke-dømmende. Og det er akkurat det disse programmene tilbyr.

Voksenskoler: fra Maine til California

Ta for eksempel Voksenskolen i Portland, Maine (USA). Selv om navnet kanskje får deg til å smile, er suksessen reell. I disse workshopene lærer du hvordan du går til et jobbintervju uten å få panikk, hvordan du håndterer konflikter uten å miste fotfestet, hvordan du forstår økonomien din uten å føle deg overveldet, og til og med hvordan du vedlikeholder hjemmet ditt uten å brenne ut. Disse øktene, ofte interaktive, er utformet for å gi deg selvtillit og minne deg på at du er fullt i stand til å møte livet med selvtillit, selv når du akkurat har startet.

Ved University of Waterloo i Ontario, Canada, har den digitale guiden «Adulting 101» blitt essensiell. Den svarer på enkle, men viktige spørsmål: Hvordan vasker du klær uten katastrofe? Hvordan holder du hjemmet rent? Hvordan lager du mat på budsjett uten å ofre helsen din? Hvordan klarer du å bo med romkamerater eller opprettholder din mentale velvære? Tilnærmingen er pragmatisk, positiv og fokusert på velvære. Målet er ikke å være perfekt, men å være uavhengig, dyktig og fremfor alt komfortabel i din egen kropp.

I Berkeley, California (USA) går et kurs kalt «voksenliv» enda lenger. Det inkluderer budsjettering, matlaging, jobbsøking, tidsstyring og til og med mellommenneskelige forhold. Kort sagt, en komplett pakke for å gå inn i voksenlivet med selvtillit og letthet. Instruktørene formidler ikke bare kunnskap; de avmystifiserer hverdagsoppgaver, viser at de er oppnåelige og hjelper elevene med å utvikle ferdigheter som vil være nyttige for dem gjennom hele livet.

Et reelt behov bekreftet av eksperter

Disse initiativene adresserer et reelt behov, bekreftet av arbeidet til psykologen Jean Twenge. Ifølge henne er yngre generasjoner ofte mindre selvstendige enn tidligere, ikke på grunn av manglende evner, men fordi de har vært mindre involvert i praktiske huslige oppgaver. Når de begynner på universitetet eller i arbeidslivet, må de konfrontere en rekke ukjente ansvarsoppgaver, noe som skaper betydelig stress. Voksenkurs tar sikte på å fjerne denne usikkerheten ved å gi konkrete svar på spørsmål som langt fra er åpenbare ved første øyekast.

Det du faktisk lærer på disse kursene

Hva består egentlig disse kursene av? De er enkle, essensielle og utrolig nyttige.

Du lærer hvordan du leser en leiekontrakt uten å bli tatt på senga, hvordan du styrer et realistisk budsjett uten å føle deg begrenset, hvordan du lager mat sunt selv med et lite budsjett, hvordan du vasker klær uten å være bekymret, hvordan du vedlikeholder et bad eller kjøkken uten at det blir et uoverkommelig ork.

Den drøfter også menneskelige relasjoner: hvordan man bor i bofellesskap, hvordan man kommuniserer uten spenninger, hvordan man tar vare på sin mentale helse.

Dette er alle ferdigheter som fortjener å bli verdsatt, fordi de former en mildere og mer balansert hverdag.

Til syvende og sist viser disse programmene at det å «bli voksen» ikke er et naturlig instinkt som slår inn over natten. Det er en læringsprosess, noen ganger kaotisk, men alltid berikende. Det er ingen skam å ikke vite alt med en gang. Tvert imot: å erkjenne at du trenger en hjelpende hånd er allerede en modenhetshandling. Ved å forene teori og praksis tilbyr disse programmene unge voksne et støttende rom for å utforske, prøve, gjøre feil og lykkes.