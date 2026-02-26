Hvordan klarer denne utvandreren å bo på et femstjerners hotell for mindre enn leie?

Å flytte til et annet land for å spare penger er ikke lenger uvanlig. Det er imidlertid spennende å bytte en standardleilighet mot en femstjerners hotellsuite til prisen av husleie. Likevel er dette det dristige trekket til en britisk expat – @diamantelv på Instagram – som fullt ut omfavner livsstilsvalget sitt.

En ønsket avreise langt fra Storbritannia

Diamanté Laiva (@diamantelv), kjent for sin deltakelse i programmet «Love Island», har bestemt seg for å forlate Storbritannia og bosette seg i Sørøst-Asia. På sosiale medier deler hun en livsstil som mange unge drømmer om: hun hevder å bo på et luksushotell for rundt 500 dollar i måneden, eller omtrent 420 euro.

I en video viser hun frem sin lyse suite med fullt utstyrt kjøkken, en koselig stue og uhindret utsikt over byen. Regelmessig rengjøring tilbys, noe som frigjør henne fra mange husarbeid. Ifølge henne koster denne livsstilen henne mindre enn hennes tidligere overnatting i Storbritannia.

Hvorfor en så lav pris?

Levekostnadene varierer dramatisk mellom land. Noen byer i Sørøst-Asia tilbyr betydelig rimeligere priser enn i Vest-Europa, både for bolig og daglige tjenester. Selv om den nøyaktige adressen ikke er offisielt bekreftet, plasserer noen nettkommentatorer etableringen i Da Nang, Vietnam. Denne kystbyen er kjent for å tiltrekke seg utlendinger og fjernarbeidere takket være sin balanse av moderne fasiliteter, et hyggelig bomiljø og moderate priser.

På noen turistdestinasjoner tilbyr hoteller attraktive månedspriser for langtidsopphold, spesielt utenom høysesongen. For hotellet garanterer dette en stabil beleggsgrad. For deg kan det å velge dette alternativet bety komfort i toppklasse til en forhandlet pris.

Tjenester verdig et velværeopphold

Ifølge innleggene hennes inkluderer prisen tilgang til en rekke fasiliteter: spa, badstuer, svømmebasseng og avslapningsområder. Diamanté Laiva (@diamantelv) nevner flere badstuer og diverse velværefasiliteter. Hun forklarer også at hun regelmessig spiser på en av hotellets restauranter og nyter panoramautsikt over byen. Svømmebassenget, som er åpent om kveldene, sies å være en av de avgjørende faktorene.

Du kan sikkert forestille deg følelsen: å avslutte dagen med noen runder i bassenget, og deretter returnere til en plettfri suite. Denne typen innhold gir næring til den kollektive fantasien. Ideen om å erstatte en tradisjonell utleie med en all-inclusive-pakke appellerer til stadig flere som søker frihet og budsjettoptimalisering.

En trend drevet av fjernarbeid

Hans erfaring er en del av en bredere trend: strategisk utvandring. Med fremveksten av fjernarbeid velger mange fagfolk destinasjoner der kjøpekraften deres er større. Enkelte regioner i Sørøst-Asia, så vel som Latin-Amerika og Øst-Europa, blir ofte nevnt for sin kombinasjon av moderate levekostnader, behagelig klima og infrastruktur som passer for frilansere.

Bak de inspirerende bildene skjuler det seg imidlertid også praktiske realiteter: visum, helseforsikring, skatter og kulturell tilpasning. Sosiale medier viser ofte frem den idylliske omgivelsen, men ethvert utvandringsprosjekt fortjener nøye vurdering.

Mellom inspirasjon og virkelighet

Reaksjonene på videoene hennes er entusiastiske. Mange sier de er klare til å prøve det. Det er imidlertid viktig å huske at hotellprisene varierer avhengig av sesong, oppholdets lengde og eventuelle forhandlede avtaler. Hva som er mulig på et bestemt tidspunkt i en gitt by er ikke en universell regel.

Videre tilbyr det å bo på hotell fleksibilitet og inkluderte tjenester, men noen foretrekker kanskje stabiliteten i tradisjonell bolig. Diamanté Laivas (@diamantelv) historie viser først og fremst at det finnes forskjellige måter å leve i verden på, avhengig av prioriteringer og strategi.

Til syvende og sist ligger det bak suiten med spa og basseng en refleksjon over levekostnadene og mulighetene som visse økonomiske sammenhenger gir. Det er en invitasjon til å utvide horisonten, samtidig som man husker å planlegge hvert trinn med klar tenkning.