Australijski przedsiębiorca twierdzi, że za pomocą ChatGPT opracował spersonalizowaną szczepionkę przeciwnowotworową dla swojego psa.

W obliczu raka u swojego psa, australijski przedsiębiorca Paul Conyngham postanowił wypróbować nietypowe podejście. Twierdzi, że wykorzystał sztuczną inteligencję i analizę genetyczną do zaprojektowania spersonalizowanej eksperymentalnej szczepionki, która miałaby leczyć chorobę jego pupila. Jego inicjatywa, realizowana przy wsparciu naukowców i pod nadzorem naukowym, przyciągnęła ostatnio uwagę środowiska naukowego i na nowo ożywiła dyskusję na temat potencjału sztucznej inteligencji w medycynie spersonalizowanej.

Rozpaczliwa próba ratowania psa

Historia zaczyna się, gdy Rosie, suczka adoptowana przez Paula Conynghama, dowiaduje się, że ma agresywną postać raka. Pomimo kilku zabiegów weterynaryjnych , w tym operacji i chemioterapii, choroba nadal postępuje.

Według doniesień kilku międzynarodowych mediów, „dostępne opcje leczenia jedynie spowolniły postęp choroby”. W obliczu tej sytuacji przedsiębiorca Paul Conyngham, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji i analizy danych, postanowił zbadać inne możliwości. Jego celem było lepsze zrozumienie genetycznego pochodzenia guza, aby móc opracować ukierunkowaną terapię.

Australijski przedsiębiorca technologiczny Paul Conyngham wyjaśnia, jak wykorzystał ChatGPT/AlphaFold (wydał 3000 dolarów, nie mając żadnego wykształcenia biologicznego), aby stworzyć spersonalizowaną szczepionkę mRNA do leczenia nowotworów u swojego psa. Niesamowite. https://t.co/Fue75JkdXo pic.twitter.com/WaO3JayYR1 — Trung Phan (@TrungTPhan) 14 marca 2026 r

Z pomocą sztucznej inteligencji i ChatGPT

Aby zrealizować swój projekt, Paul Conyngham wykorzystuje kilka narzędzi sztucznej inteligencji, w tym ChatGPT i AlphaFold, program umożliwiający analizę struktury białek. Pierwszym krokiem jest porównanie zdrowego DNA psa z DNA guza w celu zidentyfikowania mutacji odpowiedzialnych za nowotwór. Ta analiza genetyczna umożliwia następnie identyfikację zmienionych białek, które mogłyby być celem leczenia.

Korzystając z tych danych, przedsiębiorca Paul Conyngham wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy mutacji i opracowania strategii terapeutycznej. Używa ChatGPT do strukturyzowania etapów projektu i eksploracji różnych podejść naukowych. Pomimo braku wykształcenia biologicznego, współpracuje z badaczami, aby przekształcić te informacje w prototyp szczepionki.

Eksperymentalna szczepionka oparta na technologii mRNA

Opracowana terapia opiera się na technologii informacyjnego RNA (mRNA), stosowanej już w niektórych najnowszych szczepionkach i badanej w licznych badaniach nad nowotworami. Wykorzystując uzyskane dane genetyczne, naukowcy biorący udział w projekcie byli w stanie zsyntetyzować spersonalizowaną szczepionkę, która stymuluje układ odpornościowy psa, umożliwiając mu rozpoznawanie i atakowanie komórek nowotworowych.

Następnie szczepionkę podano zgodnie z protokołem nadzorowanym przez naukowców weterynarii, posiadających aprobatę etyczną dla tego typu eksperymentalnego leczenia. Według naukowców biorących udział w badaniu, jest to jedna z pierwszych prób stworzenia spersonalizowanej szczepionki przeciwnowotworowej, zaprojektowanej specjalnie dla psa.

Wyniki są zachęcające, ale wciąż eksperymentalne.

Wstępne wyniki zaobserwowane u Rosie są uważane przez naukowców biorących udział w projekcie za „zachęcające”. Niektóre guzy rzekomo „zmniejszyły się po podaniu leku”.

Eksperci podkreślają jednak, że „tego typu podejście pozostaje eksperymentalne”. Szczepionki nie należy postrzegać jako lekarstwa na raka, lecz raczej jako obiecujący kierunek badań, który mógłby poprawić jakość życia niektórych zwierząt. Naukowcy zwracają również uwagę, że spersonalizowane terapie oparte na mRNA są obecnie przedmiotem licznych badań zarówno w medycynie weterynaryjnej, jak i ludzkiej.

Ilustracja potencjału sztucznej inteligencji w medycynie spersonalizowanej

Oprócz osobistej historii Rosie, inicjatywa ta podkreśla szybki rozwój technologii medycznych. Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do analizy danych genetycznych i projektowania spersonalizowanych terapii generuje rosnące zainteresowanie badaniami biomedycznymi. Niektórzy naukowcy uważają, że „tego typu podejście może w dłuższej perspektywie przyczynić się do rozwoju bardziej spersonalizowanych terapii onkologicznych, zarówno u zwierząt, jak i u ludzi”.

Podsumowując, eksperyment przeprowadzony z Rosie pozostaje na razie odosobnionym przypadkiem. Niemniej jednak ilustruje on, jak sztuczna inteligencja i genomika mogą ostatecznie zmienić sposób badania i leczenia złożonych chorób.