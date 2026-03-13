Dwadzieścia wielbłądów wykluczonych z „konkursu piękności” po przeprowadzeniu sztucznych modyfikacji

W kilku krajach Bliskiego Wschodu odbywają się zawody z okazji pojawienia się wielbłądów. Jednak podczas niedawnej imprezy około dwudziestu zwierząt zostało zdyskwalifikowanych po odkryciu sztucznych modyfikacji mających na celu „poprawienie ich wyglądu”.

Zawody cieszące się dużą popularnością wśród hodowców

W kilku krajach Zatoki Perskiej „konkursy piękności” wielbłądów co roku przyciągają wielu hodowców. Te niezwykle popularne wydarzenia gromadzą wyhodowane zwierzęta i prezentują je jury oceniające różne kryteria estetyczne.

Wśród obserwowanych elementów znajdują się kształt głowy, harmonia ciała, jakość sierści oraz postawa zwierzęcia podczas parady przed sędziami. Wielbłądy wyróżniające się wyglądem i elegancją mogą zdobywać szczególnie ważne nagrody, niekiedy połączone z wysokimi nagrodami pieniężnymi. W związku z tym niektórzy hodowcy poświęcają sporo czasu i energii na przygotowanie swoich zwierząt do zawodów.

Odkryto zmiany kosmetyczne

Podczas niedawnego wydarzenia w Al Musanaa w Omanie, weterynarze badający zwierzęta dokonali nieoczekiwanego odkrycia. Kilka wielbłądów wykazywało oznaki sztucznych modyfikacji mających na celu „poprawę ich wyglądu”.

Według doniesień różnych mediów, niektórym zwierzętom rzekomo podawano botoks lub wypełniacze w celu zmiany wyglądu twarzy lub ust. Podobno przeprowadzano również inne zabiegi mające na celu uwydatnienie pewnych cech fizycznych, szczególnie cenionych w tego typu zawodach. Po przeprowadzeniu śledztwa organizatorzy podjęli jednoznaczną decyzję: zdyskwalifikowano z zawodów 20 wielbłądów.

20 wielbłądów zostało zdyskwalifikowanych z konkursu piękności po tym, jak przyłapano je na stosowaniu zabiegów kosmetycznych Zabiegi obejmowały botoks, wypełniacze skórne i terapię hormonalną pic.twitter.com/TE8VnP6ndb — Dexerto (@Dexerto) 2 marca 2026

Praktyki uważane za oszustwo

W tych konkursach obowiązują surowe zasady. Zwierzęta muszą być prezentowane w stanie naturalnym, bez żadnych modyfikacji mających na celu zmianę ich wyglądu. Stosowanie botoksu, kuracji hormonalnych i innych zabiegów kosmetycznych jest zatem surowo zabronione. Organizatorzy uważają te praktyki za formę oszustwa, ponieważ sztucznie zmieniają kryteria oceniane przez sędziów.

Poza kwestią uczciwości, organizatorzy zawodów podkreślają również potencjalne zagrożenia dla zdrowia zwierząt. Niektóre zabiegi mogą być wykonywane w nieodpowiednich warunkach i prowadzić do powikłań.

Kontrowersyjna kwestia, która już pojawiła się w przeszłości

To nie pierwszy raz, kiedy wybuchł tego typu skandal w świecie „konkursów piękności” na wielbłądach. W 2021 roku ponad 40 zwierząt zostało zdyskwalifikowanych z dużego festiwalu w Arabii Saudyjskiej po tym, jak odkryto, że botoks zmienia ich wygląd.

Te incydenty skłoniły organizatorów do zaostrzenia kontroli weterynaryjnych przed zawodami. Celem jest ograniczenie prób oszustw i zapewnienie, że zwierzęta są prezentowane bez ingerencji.

Odżyła debata na temat miejsca zwierząt

Zawody te są ważną tradycją w niektórych regionach Bliskiego Wschodu, gdzie wielbłądy zajmują ważne miejsce w kulturze i historii. Jednak wydarzenia te spotykają się również z krytyką. Niektóre organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt, zarówno we Francji, jak i za granicą, nadal sprzeciwiają się tego typu konkursom.

Podkreślają, że wielbłądy – i zwierzęta w ogóle – nie powinny być traktowane jako produkty hodowlane ani „zwierzęta wystawowe” hodowane, trenowane lub hodowane wyłącznie w celu zdobywania nagród i wyróżnień. Dla tych organizacji zawody te regularnie rozpalają szerszą debatę: na temat miejsca zwierząt w naszych społeczeństwach i praktyk hodowlanych, które mogą rozwijać się wokół dążenia do wydajności lub estetyki.

Podsumowując, niedawne wykluczenie wielbłądów służy jako przypomnienie, że za tymi „spektakularnymi” wydarzeniami kryje się głębsze pytanie: jak daleko powinniśmy się posunąć, aby celebrować piękno – ludzkie czy zwierzęce?