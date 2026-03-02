Zwierzęta te podważają przyjęte przekonania na temat „kobiecej siły”.

Życie zwierząt
Émilie Laurent
animaux pouvoir féminin
Photo d'illustration : wirestock/Freepik

W świecie zwierząt kobiety zajmują swoje miejsce i ugruntowują swoją pozycję. W naturze pełno jest ikon feministek, które nie noszą peleryn, lecz futra, pióra lub łuski. Poza ochroną swojego potomstwa, te samice, zamieszkujące naturę, kwestionują role płciowe i są o wiele bardziej rozwinięte, niż nam się wydaje. Wyciągnijmy nasze notatniki i róbmy notatki.

Kiedy zwierzęta uczą nas o równości

Filmy dokumentalne o dzikiej przyrodzie nie koncentrują się wyłącznie na libido lwów ani nie ukazują spektakularnych walk żyraf. Podczas gdy większość filmów o dzikiej przyrodzie pokazuje matki rozpieszczające swoje młode i samice obozujące w swoich norach, ten film to jedynie krótki wgląd w życie zwierząt. Książka „ The Feminist Animal ”, napisana wspólnie przez 13 specjalistek, samodzielnie wypełnia wszystkie luki w przeszłości i odsłania pełnię kobiecej władzy w świecie przyrody.

Zanim Jane Goodall i inne pionierskie kobiety-naukowczynie zaangażowały się w ten proces, mężczyźni uosabiali „silniejszą płeć”. Walczyli o serca i ziemie, a także polowali, by wyżywić swoje rodziny. Krótko mówiąc, mieli wszelkie atuty. Kobiety natomiast były bierne: zajmowały się jedynie opieką nad potomstwem i zapewnieniem ciągłości linii rodowej. Długo przedstawiane jako statystki, nie skupiały się jednak wyłącznie na macierzyństwie. Miały również inne umiejętności w swoim CV.

W tętniącym życiem świecie zwierząt samce koników morskich niosą życie, klacze rozumieją siostrzeństwo lepiej niż niektórzy ludzie, a błazenki zmieniają swoje narządy rozrodcze. Wśród pingwinów cesarskich samice łowią ryby, aby zbierać zapasy, podczas gdy samce wysiadują jaja. Według tych dobrze udokumentowanych informacji, zwierzęta są bardziej otwarte i rozwinięte niż ludzie. Oto krótka lista tych samic, które dowodzą, że dominacja samców nie jest „uniwersalnym prawem natury”.

Hieny: Niezawstydzone matriarchki

Podczas gdy modliszka pożera swoich partnerów w całości, starając się nie zostawić po sobie śladu, istnieją również zwierzęta o bardziej pacyfistycznych, feministycznych poglądach. Często karykaturowane w filmach jako istoty przebiegłe i naiwne, w rzeczywistości stanowią jeden z najmocniejszych przykładów społeczeństwa matriarchalnego.

Wśród hien cętkowanych dominują samice. Są większe, silniejsze i rządzą hierarchią klanową. Nawet najbardziej imponujące samce są im podporządkowane. Zasoby, priorytety żywieniowe, zbiorowe decyzje: wszystko przechodzi przez nie. Kolejny zaskakujący fakt: samica hieny cętkowanej posiada „pseudopenisa” i nikt nie mrugnie okiem. Dobra anegdota, którą można przytoczyć, aby zaimponować na spotkaniu towarzyskim.

Słonie: Siła dzięki doświadczeniu

Innym inspirującym przykładem są stada słoni afrykańskich. Również tutaj struktura jest matriarchalna. Przywódczynią grupy jest zazwyczaj najstarsza samica. Jej rola? Pamiętanie o wodopojach w okresach suszy, rozpoznawanie zagrożeń i kierowanie ruchami stada.

Podczas gdy u niektórych gatunków władza należy do zwycięzcy walki, słonie są bardziej rozważne. Ich autorytet opiera się nie na sile fizycznej, lecz na doświadczeniu i pamięci zbiorowej. To spokojna, strategiczna, ochronna siła. Przywództwo oparte na przekazywaniu i mądrości. Piękna metafora, która przypomina nam, że przewodzić nie znaczy miażdżyć, lecz kierować.

Samce lisów rudych: oddani ojcowie

Lisy rude są w pewnym sensie pionierami urlopu ojcowskiego. Chociaż potrzebujemy przepisów i reform, aby go wdrożyć, dla tych psowatych jest to niemal instynktowne. Po urodzeniu samca lisa rudego szczególnie troszczy się o swoją partnerkę i potomstwo. Nie tylko przynosi jedzenie do nory; jest prawdziwie zaangażowany w wychowanie młodych: bawi się z nimi i uczy je ważnych lekcji życia. Jest wzorowym ojcem, który (trochę) odciąża psychicznie swoją partnerkę.

Koniki morskie płci męskiej: te, które niosą życie

Mężczyzna w ciąży? W skali ludzkiej byłoby to niestety bardzo kontrowersyjne. Jednak wśród koników morskich to norma. Samiec nosi jaja i przechodzi przez mękę porodu. Samica z kolei znajduje samca, któremu może powierzyć swoje jaja, a następnie wraca, by igrać w morskich głębinach. To wystarczy, by przeszył dreszcz zagorzałych obrońców praw mężczyzn.

Pszczoły: jedna królowa… i tysiące robotnic

W ulu pszczelim słynna „królowa” jest źródłem intryg. Jej rola nie jest jednak rolą autorytarnego monarchy. Zapewnia ona reprodukcję, podczas gdy pszczoły robotnice, czyli samice, dbają o funkcjonowanie ula: budują, chronią i produkują żywność. Władza jest rozproszona, funkcjonalna i kolektywna. Przetrwanie zależy od wysoce wydajnej organizacji, w której samice zajmują niemal wszystkie kluczowe pozycje.

Ostatecznie obserwowanie dzikiej przyrody i roślin to nie tylko „rozrywka zen”. To głębokie doświadczenie edukacyjne na temat feminizmu, równości i tożsamości płciowej. Gdybyśmy mieli się odrodzić jako zwierzęta, mielibyśmy już swoje ulubione...

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Article précédent
Jak pies czekający na adopcję stał się nową „gwiazdą internetu”

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jak pies czekający na adopcję stał się nową „gwiazdą internetu”

W schroniskach tysiące zwierząt co roku czekają na drugą szansę. Czasami wystarczy jeden szczegół, spojrzenie, ulotna chwila, by...

Dlaczego ten kociak o wielkich oczach jest tak intrygujący?

Kanadyjski kociak roztopił serca tysięcy internautów w mediach społecznościowych. Jego ogromne, wręcz nierealne spojrzenie urzeka i intryguje. Jednak...

W Australii zwierzę, które uważano za wymarłe od 80 lat, pojawia się ponownie w niezwykłym filmie

Mały torbacz, którego uważano za wymarłego od dziesięcioleci, został niedawno sfilmowany w północnej Australii. To ponowne odkrycie rozbudziło...

Przyznaje się do kłamstwa na temat „zabrania mu psa”, czym wywołuje oburzenie wśród internautów.

Media społecznościowe mogą być niesamowitym placem zabaw, ale także prawdziwym polem minowym. Cyril Schreiner, francuski twórca treści znany...

W Chinach zwierzęta stworzone przez sztuczną inteligencję stają się gwiazdami mediów społecznościowych.

W chińskim internecie koty i psy od dawna są gwiazdami wzruszających filmików. Jednak nowe zjawisko wprowadza rewolucję: te...

Na Florydzie zimna pogoda powoduje niesamowity „deszcz iguany”

Floryda, słynąca ze słońca i łagodnego klimatu, była niedawno świadkiem sceny godnej horroru: legwany spadające z drzew, jakby...