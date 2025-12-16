Ten odcień włosów z domieszką czerwieni staje się obecnie bardzo modny.

Kolor włosów „czarny rubin” staje się jednym z głównych trendów tego sezonu, w głębokiej, ciemnej i ultralśniącej wersji.

Czym jest „czarny rubin”?

Ruby Noir to głęboka, mocno nasycona czerwień zmieszana z brązową lub czarną bazą, dająca w zależności od światła niemal czarny, rubinowy odcień. Mieści się gdzieś pomiędzy rubinową czerwienią, winną czerwienią i czarną wiśnią, z wiśniowymi lub bordowymi refleksami, które są najbardziej widoczne w świetle słonecznym lub sztucznym. Ten odcień jest już dostępny w farbach do włosów dostępnych w pudełkach, na przykład w gamie Keratin Color pod nazwą „1.8 Ruby Noir”, zaprojektowanych jako królewska, intensywna i lśniąca czerwień. Jest szczególnie popularny jesienią i zimą, kiedy głębokie, ciepłe tony dominują na tablicach inspiracji dla włosów.

Dlaczego ten kolor jest teraz tak popularny?

Eksperci od koloru wskazują głębokie czerwienie, takie jak rubinowy czy czarna wiśnia, jako kluczowe odcienie dla rudych włosów, ponieważ są wyraziste, ale nie krzykliwe. Czarny rubin dodaje głębi, blasku i luksusowego efektu, a jednocześnie nadaje się do noszenia na co dzień, zwłaszcza na brązowym tle.

Ten odcień jest również atrakcyjny, ponieważ szczególnie pasuje do karnacji średniej i ciemnej oraz osób o neutralnych i chłodnych tonach, dodając im bogactwa i głębi bez szorstkości. Na włosach o teksturze, rubinowe refleksy podkreślają loki i nadają im blask, przyczyniając się do jego popularności w mediach społecznościowych.

Dla kogo jest odpowiedni (i jak należy go nosić)?

Rubinowa czerń sprawdza się doskonale na jasnych i ciemnobrązowych bazach, gdzie tworzy głęboki, rubinowy welon, a jej pielęgnacja jest łatwiejsza niż na bardzo jasnych włosach. Na blondach często konieczna będzie prepigmentacja, inaczej trzeba będzie pogodzić się z bardzo intensywnym, wręcz „wampirzym” odcieniem czerwieni.

Aby uzyskać modny wygląd, wielu profesjonalistów zaleca:

albo pełnokolorowy, ultra-błyszczący czarny rubinowy

Może to być rubinowo-czerwony balayage na brązowym lub czarnym tle, który pozwoli uzyskać efekt przydymionych włosów i delikatniejszy wygląd odrostów.

Pielęgnacja włosów polega na stosowaniu szamponów przeznaczonych do włosów farbowanych, zabiegów repigmentacyjnych, takich jak Cherry Red/Czarna Cherry, które odżywiają pasemka, oraz na stosowaniu ścisłej ochrony przed ciepłem w celu zachowania połysku.

Głęboki, tajemniczy i intensywnie świetlisty, czarny rubin wyłania się jako najbardziej pożądany odcień czerwieni w tym sezonie. Idealne połączenie klasycznej elegancji i współczesnej śmiałości, ten kolor włosów spełnia wszystkie kryteria: jest łatwy w noszeniu na co dzień, pasuje do szerokiej gamy karnacji i idealnie wpisuje się w trendy. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na pełną koloryzację, czy subtelne pasemka, czarny rubin obiecuje szykowny i wyrafinowany efekt, pod warunkiem, że odpowiednio o niego zadbasz. Jedno jest pewne: tej zimy trendem są rubinowe pasemka.