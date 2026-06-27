Ten różowy manicure w stylu koktajlu mlecznego staje się trendem tego lata.

Nowy manicure, łączący w sobie delikatność i wyrazistość, zagości na dłoniach tego lata 2026 roku. Nazwany „paznokcie truskawkowego koktajlu mlecznego” (strawberry milkshake nails), zachwyca kremowym, świetlistym różem, inspirowanym słynnym truskawkowym koktajlem mlecznym. Ten minimalistyczny trend stawia prostotę ponad efektownymi efektami.

Manicure podkreślający delikatność

Po kilku sezonach zdominowanych przez wyrafinowane zdobienia paznokci , nadszedł czas na bardziej minimalistyczny styl. Paznokcie „Strawberry Milkshake” wyróżniają się odcieniem pośrednim między pastelowym różem a mleczną bielą, co daje słodki i delikatny efekt. Cel? Paznokcie o świeżym, świetlistym i eleganckim wyglądzie. Estetyka idealnie wpisuje się w beztroski klimat lata.

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Kolor, który pasuje do każdego odcienia skóry

Jedną z zalet tego odcienia jest jego wszechstronność. Na jasnej karnacji dodaje odrobinę świeżości. Na opalonej skórze tworzy piękny, świetlisty kontrast. A na ciemniejszych karnacjach odsłania pełnię blasku dzięki delikatnie kremowemu wykończeniu. Krótko mówiąc, ten odcień można dopasować do nastroju, niezależnie od karnacji.

Sekret? Ultrapołyskliwe wykończenie

Różnica tkwi nie tylko w kolorze, ale także w wykończeniu. Paznokcie w stylu „Strawberry Milkshake” mają kremowe, lekko matowe wykończenie, wzmocnione błyszczącym top coatem, który przywodzi na myśl gładki, wykwintny wygląd prawdziwego koktajlu mlecznego. Aby uzyskać ten efekt, zazwyczaj wystarczą dwie cienkie warstwy lakieru, pod warunkiem, że paznokcie zostaną wcześniej starannie przygotowane poprzez opiłowanie i nawilżenie.

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Trend podążający za powrotem minimalizmu

Ten manicure wpisuje się w szerszy trend stawiający na stonowane, ponadczasowe kolory. Masłożółty, pastelowy liliowy, nude pink… letnie palety celebrują świetliste, łatwe w noszeniu odcienie, zarówno w modzie, jak i urodzie. Nic dziwnego, że media społecznościowe odegrały znaczącą rolę w popularyzacji tego trendu, który stał się jednym z najchętniej wybieranych manicure ostatnich lat.

Trend, nigdy obowiązek

Jeśli podoba Ci się ten manicure, śmiało go zastosuj… albo nie. Malowanie paznokci nie jest w żadnym wypadku obowiązkowe, ani latem, ani w żadnej innej porze roku. Niezależnie od płci, nawyków czy długości paznokci, nie musisz ulegać żadnej presji, by eksponować rzekomo „idealne” dłonie czy stopy. Manicure to wybór estetyczny, a nie konieczność. Twoje dłonie i stopy nie muszą być przeobrażane, by być piękne: po prostu rób to, co sprawia Ci przyjemność.

Podsumowując, dzięki delikatnemu mlecznoróżowemu i błyszczącemu wykończeniu, manicure „Strawberry Milkshake” wyróżnia się jako jeden z najsłodszych trendów tego lata. Łatwy w noszeniu i zdecydowanie minimalistyczny, przypadnie do gustu miłośnikom stonowanych stylizacji. Od Ciebie zależy, czy go zaakceptujesz… czy zignorujesz. W końcu najlepszy trend to taki, który sprawia, że czujesz się dobrze, niezależnie od tego, czy masz na paznokciach lakier.