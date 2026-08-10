Według badań te nuty zapachowe są ulubionymi zapachami kobiet.

A co, gdyby Twój nos miał swoje ulubione zapachy? Badanie przeprowadzone w Imperial College London przyjrzało się perfumom najlepiej ocenianym przez konsumentów. Rezultat: wyróżniły się trzy główne rodziny zapachowe, a ich zestawienia, które naprawdę robią różnicę, były sporym zaskoczeniem.

Badanie analizujące najpopularniejsze perfumy

Aby zrozumieć, co sprawia, że zapach jest atrakcyjny, badacze Vaiva Vasiliauskaite i Tim Evans zastosowali dość oryginalną metodę. Zamiast pytać uczestników, które nuty zapachowe preferują, przeanalizowali tysiące recenzji perfum damskich pozostawionych przez użytkowniczek. Następnie porównali te oceny ze szczegółowym składem perfum, aby zidentyfikować składniki i akordy statystycznie powiązane z najwyższymi ocenami. To podejście pozwoliło im obserwować preferencje na podstawie doświadczeń z życia codziennego, a nie polegać wyłącznie na opiniach samych uczestniczek.

Trio, które wyróżnia się z tłumu

Szczególnie wyróżniają się trzy rodziny zapachowe: kwiatowe, piżmowe i waniliowe. Nuty te wiążą się z bardziej pozytywnym odbiorem zapachów, ale znaczenie badania na tym się nie kończy. Naukowcy sugerują, że nuty te są atrakcyjne nie tylko ze względu na swoje naturalne właściwości, ale mogą również działać jako wzmacniacze, podkreślając pozostałe składniki perfum. Na przykład wanilia może nadać kompozycji ciepły i otulający charakter, podczas gdy nuty kwiatowe mogą dodać głębi i wielowymiarowości. Piżmo z kolei często przyczynia się do stworzenia miękkiego i harmonijnego doznania.

Sekret? Odważ się na tworzenie nieoczekiwanych połączeń.

Być może najciekawsze odkrycie kryje się gdzie indziej. Niektóre bardzo popularne nuty, takie jak lawenda czy geranium, regularnie pojawiają się w cenionych perfumach. Jednak to mniej oczywiste połączenia wydają się być ściślej powiązane z kompozycjami o najwyższej ocenie. Wśród nich badacze zwracają uwagę w szczególności na jaśmin w połączeniu z miętą czy piżmo w towarzystwie wetywerii i wanilii.

To tylko dowodzi, że w perfumiarstwie duety i akordy mogą kryć w sobie zachwycające niespodzianki. Znajoma nuta może stać się o wiele bardziej oryginalna, gdy napotka nieoczekiwany akcent. Znajomość jest kusząca, ale połączenie może stworzyć to coś wyjątkowego, co sprawi, że zapach stanie się niezapomniany.

Nie zatrzymuj się na jednej nucie

Masz słabość do wanilii? To nie znaczy, że spodobają Ci się wszystkie perfumy, które ją zawierają. To samo dotyczy jaśminu, piżma czy nut drzewnych. Aby znaleźć zapach, który Ci odpowiada, najlepiej przyjrzeć się całej kompozycji, a przede wszystkim temu, jak poszczególne nuty ze sobą współgrają.

Wanilia w połączeniu z nutami drzewnymi, świeżymi lub kwiatowymi stworzy zupełnie inne wrażenie. A przede wszystkim pozwól zapachowi ewoluować na Twojej skórze. Zapach może ujawnić nowe oblicze po kilku minutach, a następnie zmienić się ponownie w ciągu kilku godzin. Twoja skóra, Twoje wspomnienia i Twoja wrażliwość węchowa również odgrywają rolę.

Perfumy nie mają płci

Chociaż badanie odnosi się do „perfum damskich”, jest to po prostu kategoria badana przez naukowców, a nie reguła, której należy się trzymać. Nie ma tu nut zarezerwowanych dla kobiet ani dla mężczyzn. Możesz używać wanilii, wetywerii, piżma, róży, lawendy lub dowolnej innej nuty, niezależnie od płci. Klasyfikacje „dla niej” i „dla niego” są determinowane przede wszystkim przez trendy rynkowe i marketing. Ostatecznie najlepszym kryterium jest Twoje własne: jeśli zapach Ci się podoba i sprawia, że czujesz się dobrze, jest idealny dla Ciebie.

Ostatecznie to badanie uwypukla piękną prawdę: najpopularniejsze perfumy niekoniecznie bazują na jednej gwiezdnej nucie, ale na subtelnej równowadze między kilkoma składnikami. Kwiaty, piżmo i wanilia zdają się mieć przewagę, ale to Twój nos pozostaje ostatecznym sędzią.