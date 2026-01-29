Mycie włosów: co dermatolog zaleca w kwestii częstotliwości

Ponieważ idealna częstotliwość różni się w zależności od rodzaju włosów, poziomu aktywności fizycznej, stosowanych produktów do stylizacji, a nawet genetyki, przedstawiamy różne sposoby na utrzymanie zdrowej skóry głowy i włosów odpornych na łamanie. Zalecenia te mają na celu przeciwdziałanie nadmiarowi sebum, podrażnieniom i utracie witalności, a jednocześnie dostosowanie rutyny do indywidualnych potrzeb.

Idealna częstotliwość w zależności od rodzaju włosów

Dr Heather W. Goff , profesor w Katedrze Dermatologii w UT Southwestern Medical Center, ostrzega przed niebezpieczeństwami codziennego mycia włosów, które wysusza skórę głowy i osłabia włókno włosa poprzez usunięcie jego naturalnego ochronnego sebum. W przypadku kręconych lub kręconych włosów, które są bardziej suche i łamliwe ze względu na strukturę, która mniej skutecznie zatrzymuje wilgoć, dr Goff zaleca mycie nie częściej niż raz w tygodniu, a nawet co dwa tygodnie, aby uniknąć pozbawienia włosów ich niezbędnych olejków. Z drugiej strony, cienkie lub przetłuszczające się włosy mogą tolerować mycie szamponem co dwa do trzech dni, aby zapobiec gromadzeniu się sebum, które może przyczyniać się do łupieżu lub łojotokowego zapalenia skóry głowy, powszechnego stanu zapalnego skóry głowy. Codzienne mycie jest zdecydowanie odradzane dla wszystkich rodzajów włosów: sprawia, że pasma stają się suche, łamliwe i podatne na rozdwajanie się końcówek, porównywalne do zużycia i zużycia dżinsów, które są zbyt często prane.

Dlaczego włosy tak szybko się przetłuszczają?

Ta tendencja jest często dziedziczna i wynika z działania hormonów androgenowych, które stymulują gruczoły łojowe już od okresu dojrzewania – ten sam mechanizm, który odpowiada za trądzik u wielu nastolatków. Jeśli Twoje włosy przetłuszczają się w ciągu 24 godzin, dr Goff zaleca powstrzymanie się od natychmiastowego mycia włosów szamponem i stosowanie suchego szamponu, który wchłonie nadmiar sebum między myciami. Zachowaj jednak ostrożność: następnym razem, gdy myjesz włosy szamponem, dokładnie masuj skórę głowy, aby usunąć wszelkie pozostałości i zapobiec zatykaniu mieszków włosowych.

Czy mycie powoduje wypadanie włosów?

Nie martw się, mycie włosów nie nasila ich wypadania, mówi dr Goff: pasma, które wypadają podczas mycia, znajdowały się już w naturalnej fazie wypadania (średnio 50 do 100 dziennie, według Amerykańskiej Akademii Dermatologii). Epizody wzmożonego wypadania, takie jak telogenowe wypadanie włosów, są częściej związane ze stresem, wahaniami hormonalnymi lub niedoborami, a nie z samym myciem. Twarda woda może jednak nasilać suchość i łamliwość włosów, imitując nadmierne wypadanie.

Profesjonalne porady dotyczące optymalnego prania

Dr Goff oferuje konkretne wskazówki, jak zmaksymalizować korzyści: nałóż szampon wyłącznie na cebulki włosów i skórę głowy, gdzie gromadzą się sebum, pot i resztki kosmetyków, omijając końcówki, które szybko wysychają. Odżywkę nałóż na końcówki i połowę długości, aby odżywić je bez obciążania cebulek. W przypadku zniszczonych włosów, od czasu do czasu nałóż głęboko nawilżającą maskę, pozostawiając ją na włosach przez 10 do 20 minut pod ciepłym ręcznikiem. Na koniec spłucz włosy naprzemiennie ciepłą wodą i zimną wodą, aby zamknąć łuski i zwiększyć połysk.

Jeśli pomimo tych procedur utrzymuje się uporczywe podrażnienie – swędzenie, zaczerwienienie, łuszczenie lub stan zapalny – należy podejrzewać kontaktowe zapalenie skóry (alergię na składnik kosmetyczny) lub schorzenie takie jak łuszczyca skóry głowy. Dr Goff podkreśla, że dermatolog może zdiagnozować problem i zalecić ukierunkowane leczenie, takie jak lecznicze szampony z ketokonazolem lub kremy z kortykosteroidami. Dostosowanie częstotliwości mycia to dobry pierwszy krok, ale profesjonalna ocena pomoże zapobiec długoterminowym powikłaniom.