„Blooming gel” – ten manicure z Japonii to nowy trend na rok 2026

Porady i wskazówki
Fabienne Ba.
@georgieporgie.nails/Instagram

Minimalistyczny jednego dnia, maksymalistyczny następnego: manicure nieustannie się zmienia. Tej wiosny 2026 roku japońska technika przyciągnie uwagę wszystkich i obiecuje przekształcić Twoje paznokcie w prawdziwe, abstrakcyjne dzieła sztuki. Jak się nazywa? Blooming gel.

Czym właściwie jest blooming gel?

Blooming Gel to technika zdobienia paznokci, która opiera się na bardzo specyficznej formule żelu. Jak wyjaśnia stylistka paznokci Natalia Mercedes w Vogue, „żel ten nakłada się na bazę, która nie została jeszcze utwardzona w lampie UV ani LED”.

To właśnie tu dzieje się magia: gdy nakładasz kolor na wierzch, pigment nie pozostaje na swoim miejscu. Rozprasza się, rozciąga i stopniowo zmienia kolor, zanim utrwali się pod lampą. W przeciwieństwie do klasycznego manicure z jego czystymi, ultradopracowanymi liniami, tutaj pojawia się element zaskoczenia.

Efekt? Płynne, organiczne, wręcz hipnotyczne efekty. Niektóre wzory przypominają koliste wzory tie-dye, inne przywodzą na myśl delikatne marmurki lub wzory, które zdają się dosłownie rozkwitać na paznokciu. Każdy palec staje się niepowtarzalny, niemożliwy do dokładnego powtórzenia. I właśnie ta niepowtarzalność jest tak kusząca.

Inspiracja prosto z Japonii

Blooming gel jest częścią bogatej tradycji japońskiej sztuki zdobienia paznokci, słynącej z dbałości o szczegóły i śmiałej kreatywności. W Japonii wyspecjalizowane salony od lat zgłębiają techniki łączące techniczną precyzję z artystycznymi eksperymentami.

Tutaj wzór nie istnieje tylko po to, by istnieć: on ewoluuje. Przed utwardzeniem wzór „rozkwita” na paznokciu, niesiony przez kontrolowaną dyfuzję pigmentu. Czas oczekiwania przed utwardzeniem w lampie bezpośrednio wpływa na intensywność efektu. Im dłużej czekasz, tym bardziej kolor się rozwija. Ten niemal żywy wymiar nadaje manicure'owi wyrazisty i nowoczesny charakter. Twoje paznokcie nie są już tylko płótnami: stają się płótnem kreatywnej ekspresji, odzwierciedlającym Twoją osobowość.

Dlaczego ten trend jest tak atrakcyjny?

Jedną z największych zalet blooming gel jest swoboda, jaką oferuje. Możesz eksperymentować z mocnymi kontrastami, aby wzmocnić dyfuzję: czerń i biel dla graficznego efektu, elektryzujący błękit na beżu dla nowoczesnego wyglądu, róż i czerwień dla żywej i wyrazistej wersji. Zwierzęce wzory, takie jak panterka czy zebra, szczególnie dobrze sprawdzają się w tej technice.

A w 2026 roku piękno jest bardziej niż kiedykolwiek kwestią osobistego wyrazu. Blooming gel pojawia się w idealnym momencie: oferuje idealną równowagę między kreatywnością a elegancją, bez konieczności stosowania cyrkonii, faktury czy dodatkowych dodatków. Każdy paznokieć staje się małym, abstrakcyjnym dziełem sztuki. Możesz go dostosować do swoich pragnień, nastroju i stylu. Krótkie i naturalne paznokcie, wyraziste długości, kwadratowe lub migdałowe kształty: ta technika pasuje do każdego kształtu dłoni i podkreśla każdą dłoń.

Dzięki swojemu rozproszonemu i artystycznemu efektowi, blooming gel staje się jednym z głównych trendów w manicure na wiosnę 2026 roku. Oczywiście, jak każda aplikacja żelu, blooming gel wymaga starannego usunięcia. Zaleca się skorzystanie z profesjonalnego zabiegu w salonie, aby zachować zdrowie naturalnych paznokci.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Dodawanie papryczki chili do błyszczyka do ust: dlaczego ten trik nie jest polecany

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dodawanie papryczki chili do błyszczyka do ust: dlaczego ten trik nie jest polecany

Błyszczyk do ust, kropla ostrego sosu, kilka sekund cierpliwości… i miliony wyświetleń. Trend „Spicy Lips” obiecuje pełniejsze usta...

Długo zaniedbywane wody kolońskie wracają do łask w 2026 roku

Myślałeś, że jest zarezerwowana dla wspomnień z dzieciństwa lub na półkach Twoich dziadków? Niespodzianka: w 2026 roku woda...

Ten trend w makijażu brwi z lat 2000. powraca

Myślałaś, że zostawiłaś je na dnie kosmetyczki razem z brokatowymi błyszczykami? Niespodzianka: ultracienkie brwi z lat 2000. znów...

Przetłuszczające się włosy: według eksperta przyczyną może być ten błąd podczas mycia włosów

Wiele osób zmaga się z przetłuszczaniem się włosów krótko po umyciu szamponem, co często nie jest kwestią higieny,...

Niedostatecznie oczyszczona twarz: wyraźne oznaki

Masz swój ulubiony żel, swój dedykowany ręcznik, swoją dopracowaną rutynę pielęgnacyjną. Jednak pewne subtelne sygnały wskazują, że Twoja...

Wypadanie włosów: częsty „błąd”, którego dermatolodzy stanowczo odradzają

Według specjalistów od skóry głowy i skóry głowy, pewne nieświadome nawyki, które często powtarzamy, mogą z czasem nasilać...