Dodawanie papryczki chili do błyszczyka do ust: dlaczego ten trik nie jest polecany

Błyszczyk do ust, kropla ostrego sosu, kilka sekund cierpliwości… i miliony wyświetleń. Trend „Spicy Lips” obiecuje pełniejsze usta w mgnieniu oka. Tyle że za efektem „wow” eksperci przypominają nam, że usta zasługują na delikatność, a nie pieczenie.

Sztuczka, która istnieje już od jakiegoś czasu.

Pomysł ten krążył już na długo przed TikTokiem. W latach 2000. niektóre magazyny kosmetyczne zachwalały „pobudzające” właściwości papryczek chili, które miały zapewnić ustom „natychmiastowy efekt powiększenia”. Kilka kropli rozcieńczonego oleju na bazie kapsaicyny i voilà: bardziej czerwone, pełniejsze usta, gotowe do sesji zdjęciowej.

Dwadzieścia lat później media społecznościowe wskrzeszają ten stary trik. Pod hashtagiem #SpicyLips influencerzy mieszają ostry sos, Tabasco lub srirachę ze swoim ulubionym błyszczykiem, a następnie obficie go nakładają. Efekt: viralowe filmiki pełne grymasów, łzawiących oczu i satysfakcji z natychmiastowego efektu powiększenia ust.

Dlaczego to działa (na pierwszy rzut oka)

Mechanizm działania jest prosty. Papryczki chili zawierają kapsaicynę, substancję czynną, która powoduje miejscowe rozszerzenie naczyń krwionośnych. W praktyce naczynia krwionośne rozszerzają się, przepływ krwi wzrasta, a usta stają się czerwone i lekko opuchnięte. Efekt ten daje wrażenie pełności i świeżości. Efekt utrzymuje się zazwyczaj od 20 do 40 minut, czyli wystarczająco długo, aby zrobić sobie selfie lub spontanicznie wyjść na miasto. Jednak ten szybki efekt jest w rzeczywistości spowodowany reakcją zapalną i to właśnie w tym tkwi problem.

Co dermatolodzy krytykują w tym trendzie

Usta nie są jak reszta skóry. Ich powierzchnia jest cienka, delikatna i pozbawiona solidnej bariery ochronnej, którą można znaleźć w innych częściach twarzy. Nakładanie papryczki chili to jak wystawianie tej delikatnej okolicy na intensywne podrażnienie chemiczne.

Eksperci ostrzegają , że może wystąpić pieczenie, silne mrowienie, uporczywe zaczerwienienie, a nawet pęcherze, szczególnie u osób o wrażliwej skórze. Powtarzające się narażenie na tego typu podrażnienia może osłabić barierę ochronną skóry, sprzyjać przewlekłej suchości, uwydatniać drobne zmarszczki i zwiększać ryzyko infekcji.

Kolejna niepokojąca kwestia: sosy spożywcze nie są przeznaczone do użytku kosmetycznego. Mogą zawierać dodatki, konserwanty lub aromaty nieodpowiednie do stosowania na błony śluzowe. Nie wspominając o ryzyku alergii krzyżowych z niektórymi przyprawami. Krótko mówiąc: efekt pęcznienia jest w rzeczywistości mikrozapaleniem. To nie leczenie, a mechanizm obronny organizmu.

A co jeśli nie masz niczego do poprawienia?

Ostatecznie ten trend rodzi szersze pytanie: po co zmieniać usta za wszelką cenę? Obecne standardy często faworyzują bardzo pełne, mocno podkreślone usta. Jednak to, że społeczeństwo promuje pewien ideał, nie oznacza, że powinniśmy czuć się skrępowani z powodu wąskich ust. Twoje usta, niezależnie od tego, czy są pełne, wąskie, asymetryczne itd., są częścią Twojej tożsamości. Uśmiechają się, mówią, wyrażają. Nie muszą być przesadnie dramatyczne, aby być piękne.

Krótko mówiąc, chęć dobrego samopoczucia w związku ze swoim wyglądem jest uzasadniona, ale nigdy nie powinna wiązać się z bólem ani ryzykownymi eksperymentami. Twoje ciało jest wystarczające i zasługuje na uwagę takie, jakie jest. Trwałe piękno nie kłuje; szanuje, nawilża i upiększa. A przede wszystkim zaczyna się od zaakceptowania tego, kim jesteś: idealną sobą.