Ochrona skóry: odruch, który niektórzy dermatolodzy uważają za priorytet

Chociaż słońce jest niezbędne do życia i zapewnia liczne korzyści – syntezę witaminy D, działanie przeciwdepresyjne i terapeutyczne w przypadku niektórych schorzeń skóry, takich jak łuszczyca – stanowi również poważne zagrożenie dla naszej skóry, jeśli nie jest odpowiednio pielęgnowane. Wraz ze zbliżaniem się cieplejszej pogody, Francuski Narodowy Związek Dermatologów i Wenerologów (SNDV) podkreśla wagę stosowania odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej w każdych okolicznościach. Według specjalistów SNDV, pierwszym krokiem jest dokładna ocena rodzaju skóry, fototypu i intensywności ekspozycji na słońce.

Ryzyko związane z nadmierną ekspozycją na słońce

W krótkim okresie widoczne są konsekwencje nadmiernej lub długotrwałej ekspozycji na słońce: niesławne oparzenia słoneczne, czyli powierzchowne oparzenia spowodowane promieniowaniem UVB, odzwierciedlają bezpośrednie uszkodzenie komórek naskórka. Jednak to długoterminowe skutki najbardziej niepokoją dermatologów. Powtarzająca się ekspozycja na słońce prowadzi do zmian molekularnych w genomie komórkowym, które organizm jedynie częściowo naprawia. Ta kumulacja z biegiem lat prowadzi do przyspieszonego starzenia się skóry, pojawiania się plam starczych, a przede wszystkim do zwiększonego ryzyka zachorowania na raka skóry, zarówno raka, jak i czerniaka, przy czym ten ostatni jest najbardziej agresywny.

Koncepcja „kapitału słonecznego”

Aby lepiej zrozumieć niezbędne środki ostrożności, dermatolodzy posługują się wymownym obrazem „kapitału słonecznego”, porównywalnym do „prawa jazdy opartego na punktach”. Każdy człowiek rodzi się z ograniczoną ilością tego kapitału, którego nie można uzupełnić. Każda ekspozycja na słońce bez ochrony go wyczerpuje. Stąd tak ważne jest oszczędzanie tego kapitału przez całe życie i zachowanie szczególnej czujności w przypadku jasnej karnacji lub narażenia na intensywne działanie promieni słonecznych. Ta logika nakazuje, abyśmy rozważyli ochronę przeciwsłoneczną nie tylko podczas wakacji, ale także w życiu codziennym.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest poznanie swojego fototypu.

Aby wybrać odpowiednią ochronę, należy określić swój fototyp, czyli naturalną wrażliwość skóry na słońce.

Fototyp I odpowiada bardzo jasnej skórze, czasami pokrytej piegami, której towarzyszą rude włosy. Osoby te systematycznie ulegają poparzeniom słonecznym.

Fototyp II odnosi się do jasnej skóry z włosami w kolorze weneckiego blondu lub kasztanowym, które często ulegają zaczerwienieniu, ale mogą się opalać.

Fototyp III charakteryzuje się jasną skórą, która czerwieni się jedynie w przypadku intensywnego narażenia na działanie promieni słonecznych.

Fototyp IV odnosi się do ciemnej skóry, rzadko podatnej na oparzenia słoneczne. Im niższy fototyp, tym większa potrzeba ochrony.

Dobre praktyki w zakresie fotoprotekcji

Znajomość swojej skóry to punkt wyjścia, ale to wprowadzenie właściwych codziennych nawyków robi różnicę.

Dermatolodzy zdecydowanie zalecają unikanie ekspozycji na promienie słoneczne między godziną 12.00 a 16.00, ponieważ w tym czasie światło słoneczne jest najsilniejsze i najbardziej szkodliwe.

Będąc na zewnątrz, najlepiej jest przebywać w cieniu, naturalnym (pod drzewem) lub sztucznym (pod parasolem).

Istotną rolę odgrywa również odzież ochronna: kapelusz z szerokim rondem, okulary przeciwsłoneczne i odzież chroniąca przed promieniowaniem UV stanowią pierwszą linię obrony.

Ponadto na odsłoniętych obszarach ciała należy regularnie stosować odpowiedni środek ochrony przeciwsłonecznej.

Wybór odpowiedniego produktu na podstawie ekspozycji

Od 2006 roku kremy przeciwsłoneczne klasyfikuje się na cztery kategorie w zależności od współczynnika SPF: niski (SPF 6–14), średni (SPF 15–29), wysoki (SPF 30–50) i bardzo wysoki (SPF 50+). Wybór zależy od rodzaju skóry i intensywności ekspozycji na słońce. W przypadku ekstremalnej ekspozycji – na lodowcach, w tropikach, podczas długich dni na plaży – zaleca się bardzo wysoką ochronę, szczególnie w przypadku jasnej karnacji. Należy pamiętać, że poziom ochrony znacznie spada, jeśli nałoży się niewystarczającą ilość kremu: dlatego należy nakładać go obficie i powtarzać aplikację co dwie godziny, a także po pływaniu lub intensywnym spoceniu.

Szczególna uwaga poświęcona dzieciom

Ochrona przeciwsłoneczna dzieci wymaga szczególnej uwagi. Ich wrażliwsza skóra jest bardziej podatna na trwałe uszkodzenia. Ścisłe przestrzeganie czasu ekspozycji na słońce jest niezbędne, podobnie jak rygorystyczna odzież ochronna. Dermatolodzy zalecają stosowanie kremów z filtrem mineralnym, które są lepiej tolerowane i zapewniają lepszą ochronę delikatnej skóry. Należy również pamiętać, że stosowanie kremu z filtrem, nawet o wysokim poziomie ochrony, nigdy nie powinno sprzyjać długotrwałej ekspozycji na słońce.

Zachowanie naturalnych mechanizmów obronnych skóry przed słońcem to przede wszystkim świadome i zrównoważone podejście do ekspozycji na słońce. Łącząc wiedzę o skórze, praktyki ochrony przeciwsłonecznej i odpowiednie produkty, każdy może bezpiecznie cieszyć się słońcem. Według dermatologów, priorytetem powinna być kompleksowa i przemyślana ochrona, stosowana przez cały rok.