Nieoczekiwany środek upiększający, którego niektórzy używają, aby dodać objętości swoim włosom

Porady i wskazówki
Léa Michel
Media społecznościowe przepełnione są zaskakującymi poradami kosmetycznymi, a niektóre z nich stają się viralami w ciągu zaledwie kilku dni. Najnowsze? Używanie… zalotki do rzęs, aby dodać objętości u nasady. Tak, ten dodatek, zazwyczaj zarezerwowany dla rzęs, wkracza teraz do pielęgnacji włosów niektórych twórców treści.

Wersja zalotki do rzęs „root boost”

Ten trik spopularyzowali na Instagramie twórcy treści, tacy jak @makeupbynadi. Zasada jest prosta: użyj klasycznej zalotki do rzęs na małych pasmach włosów na czubku głowy, aby uzyskać delikatny loczek u nasady.

Delikatne uniesienie włosów do góry na kilka sekund sprawia, że ich cebulki lekko unoszą się od skóry głowy. Rezultat: bardziej puszysty efekt, jak po suszeniu suszarką. Na papierze pomysł może wydawać się nieprawdopodobny. Jednak logika jest całkiem logiczna. Dzięki zakrzywionemu kształtowi zalotka działa jak miniaturowe urządzenie do stylizacji, które pozwala uzyskać loki bezpośrednio u nasady włosów.

„Haki do włosów” podbijają media społecznościowe

Ta wskazówka wpisuje się w znacznie szerszy trend: „hacki urodowe” i przeróbki rutynowych czynności. Na TikToku i Instagramie treści z hashtagiem #hairhack gromadzą miliony wyświetleń. Twórcy prześcigają się w przekształcaniu przedmiotów codziennego użytku w improwizowane akcesoria do włosów.

Pałeczki do układania koków, suszarka do włosów używana do układania obszernego kucyka, czy spinki strategicznie umieszczane podczas suszenia… kreatywnych pomysłów nie brakuje. Co czyni je tak atrakcyjnymi? Ich dostępność. Nie trzeba kupować dziesięciu nowych produktów: często chodzi o to, by odświeżyć to, co już masz w łazience.

Objętość nie jest wymogiem

Chociaż media i portale społecznościowe nieustannie mówią o „płaskich włosach, których należy unikać” lub o „idealnej objętości”, ważne jest, aby pamiętać, że naturalnie cienkie lub cienkie włosy absolutnie nie są wadą. Niektórzy uwielbiają sprężyste fryzury i wyraziste odrosty, podczas gdy inni wolą gładkie, rozpuszczone lub proste włosy. I oba są równie piękne.

Objętość nie jest standardem piękna, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Włosy mają różną teksturę, gęstość i zachowanie, i to właśnie czyni je wyjątkowymi. Te wskazówki powinny zatem pozostać zabawną opcją dla osób, które lubią eksperymentować z fryzurami, a nie nakłaniać do zmiany ich naturalnych włosów.

Wskazówka, którą należy wypróbować delikatnie

Jak każda niekonwencjonalna technika, ta również wymaga ostrożności. Metalowa część zalotki może uszkodzić niektóre długości włosów, jeśli zaciśniesz ją zbyt mocno, zwłaszcza w przypadku cienkich, zniszczonych lub łamliwych włosów. Najlepiej jest być bardzo delikatnym i nigdy nie ciągnąć mocno za cebulki.

Kolejna ważna kwestia: tę technikę należy stosować wyłącznie na suchych włosach. Mokre włosy są znacznie bardziej delikatne i podatne na łamanie. Eksperci odradzają również stosowanie podgrzewanej zalotki blisko skóry głowy. Klasyczna wersja jest w zupełności wystarczająca, aby uzyskać pożądany efekt bez zbędnego ryzyka.

Alternatywy, które również działają bardzo dobrze

Jeśli ta technika nie wydaje Ci się atrakcyjna, istnieje wiele innych sposobów na wprowadzenie ruchu do korzeni.

  • Mini spinki umieszczane na czubku głowy podczas suszenia włosów pozostają bardzo popularną metodą. Wałki na rzepy, stosowane na suchych lub lekko ciepłych włosach, również pozwalają uzyskać piękny efekt objętości bez nadmiernego ciepła.
  • Klasyczny duet składający się z okrągłej szczotki i suszarki do włosów to również bezpieczny wybór dla tych, którzy lubią miękkie i sprężyste fryzury.
  • Wreszcie, niektóre pudry dodające objętości, stosowane bezpośrednio u nasady włosów, mogą w ciągu kilku sekund nadać im pełniejszy wygląd, zwłaszcza w przypadku cienkich włosów.

Ostatecznie ten trend podkreśla jedno: piękno może być również kreatywnym placem zabaw. Eksperymentowanie, ponowne wykorzystywanie przedmiotów i zabawa fryzurą mogą być po prostu lekkim sposobem na odświeżenie rutyny, bez presji i uniwersalnych zasad.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
