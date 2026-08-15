Technika ta pozwala na dodanie objętości cienkim włosom bez konieczności tapirowania ich.

Uwielbiasz puszyste włosy, ale przeraża Cię myśl o ich zniszczeniu, aby je uzyskać? Dobra wiadomość: istnieje prosta technika suszenia, która pozwoli Ci unieść odrosty bez tapirowania. I przede wszystkim pamiętaj, że cienkie lub oklapnięte włosy wcale nie są wadą: objętość to po prostu opcja, jeśli chcesz się bawić swoją fryzurą.

Sekret: susz korzenie w przeciwnym kierunku

Cienkie włosy mają tendencję do naturalnego opadania w kierunku wzrostu, co może sprawiać, że wyglądają na bardziej płaskie. Aby nadać fryzurze ruch, po prostu wykorzystaj tę naturalną tendencję podczas suszenia.

Skieruj gorące powietrze suszarki do włosów w stronę korzeni, jednocześnie układając pasma w kierunku przeciwnym do tego, w którym zwykle się układają.

Przesuwaj je do tyłu, a następnie do przodu lub na boki, zmieniając kierunki. Celem nie jest forsowanie włókien, ale tymczasowe nadanie im nowej orientacji.

Po wysuszeniu korzenie pozostają lekko uniesione nad skórą głowy, zapewniając włosom więcej tekstury.

Gest, który zmienia wszystko: zimne powietrze

To prawdopodobnie najłatwiejszy krok do pominięcia… a jednak odgrywa on kluczową rolę.

Po wysuszeniu pasma włosów z uniesionymi korzeniami, przełącz nadmuch na kilka sekund na chłodne powietrze. Ta zmiana temperatury pomaga włóknom zachować kształt nadany im podczas suszenia.

Możesz również użyć małych, płaskich spinek, aby lekko unieść odrosty podczas schładzania, dając sobie czas na pracę nad resztą włosów. Bez schładzania odrosty prawdopodobnie szybko wrócą do naturalnej pozycji, a efekt objętości straci na znaczeniu.

Piana czy spray: postaw na lekkość

Aby uzupełnić tę technikę, nie ma potrzeby stosowania wielu produktów. Cienkim włosom zazwyczaj pomagają lekkie tekstury, takie jak lekka pianka lub spray dodający objętości.

Nałóż produkt na wilgotne nasady włosów, omijając końcówki, aby ich nie obciążyć. Wystarczy niewielka ilość: ilość pianki wielkości orzecha włoskiego wystarczy na całe włosy.

Właściwe podejście? Zacznij od niewielkiej ilości produktu i dodaj więcej w razie potrzeby. W przypadku cienkich włosów „więcej” niekoniecznie jest Twoim najlepszym przyjacielem: zbyt duża ilość produktu może szybko przynieść efekt odwrotny od zamierzonego.

Dwie małe wskazówki, jak zwiększyć ulgę

Możesz też poeksperymentować z przedziałkiem. Jeśli zawsze nosisz go w tym samym miejscu, przesuń go o kilka centymetrów. Włosy, które zwykle opadają w jednym kierunku, naturalnie będą stawiać lekki opór i nabierają tekstury u nasady.

Inną opcją jest cięcie. Kilka nieco krótszych pasm na górze może dodać włosom ruchu i sprawić, że będą sprawiać wrażenie gęstszych. Aby znaleźć odpowiednią opcję, najlepiej skonsultować się z fryzjerem, który dopasuje cięcie do tekstury i preferencji włosów.

Nawyki powodujące wypadanie korzeni

Nawet jeśli dobrze opanujesz technikę suszenia, pewne czynności mogą sprawić, że efekt szybko zniknie.

Pierwszą rzeczą, której należy unikać, jest nakładanie bogatych kuracji, masek lub produktów odżywczych bezpośrednio na cebulki włosów. Mogą one obciążać włókno włosa i utrudniać jego uniesienie.

Po drugie, staraj się nie dotykać włosów w ciągu dnia. Częste dotykanie ich powoduje przenoszenie sebum i ryzyko pociągnięcia cebulek w kierunku skóry głowy .

Na koniec zachowaj szczotkę do wyschnięcia. Po uzyskaniu objętości, energiczne szczotkowanie może wygładzić odrosty i zniweczyć część wykonanej pracy.

A co najważniejsze, nie ma potrzeby „korygowania” cienkich włosów.

Posiadanie cienkich, płaskich lub cienkich włosów to oczywiście problem, którego nie da się rozwiązać. Każda tekstura włosów ma swoje własne cechy, a cienkie włosy mogą być równie piękne, eleganckie i pełne charakteru, co bardzo grube. Objętość może stać się po prostu narzędziem stylizacji, tak jak inna część, fale czy nowe cięcie. Jeśli podoba Ci się pomysł nadania włosom więcej objętości, ta technika pozwala zrobić to delikatnie, bez celowego tapirowania czy plątania włosów.

W praktyce pamiętaj o tych trzech krokach: susz odrosty w kilku kierunkach, utrwalaj fryzurę chłodnym strumieniem powietrza i oszczędnie nakładaj produkt. Wystarczy kilka minut, aby poeksperymentować z nowym sposobem noszenia włosów, nie próbując zmieniać ich naturalnej tekstury.