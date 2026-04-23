Wśród młodzieży można zaobserwować silny powrót kultowych perfum z lat 90. i 2000.

Naila T.
Dzięki mediom społecznościowym i kulturze vintage, kultowe perfumy z lat 90. i 2000. przeżywają spektakularny renesans popularności wśród młodszych pokoleń. Zapachy, które od dawna kojarzone są z początkami perfum „mainstreamu”, ponownie znalazły się w centrum trendów kosmetycznych. Historyczne marki, takie jak Calvin Klein, i kultowe perfumy, takie jak Thierry Mugler Angel i Lolita Lempicka, regularnie powracają w mediach społecznościowych w viralowych treściach.

Butelki, które stały się obiektem pożądania wielu pokoleń

To, co dziś przyciąga, to nie tylko zapach, ale także identyfikacja wizualna tych perfum: natychmiast rozpoznawalne flakony, charakterystyczne kody estetyczne i głęboko zakorzenione w epoce, w której powstały. Marki takie jak Cacharel, Anaïs, Anaïs i CK One ucieleśniają tę minimalistyczną lub romantyczną estetykę, która powraca w obecnych trendach.

TikTok i Instagram jako akceleratory nostalgii

Odrodzenie tych zapachów jest w dużej mierze wzmacniane przez media społecznościowe, gdzie nostalgiczne treści przeżywają rozkwit. Na TikToku „perfumy z lat 2000.” gromadzą miliony wyświetleń, często kojarzone z młodzieńczymi wspomnieniami lub celowo retro estetyką. Ten trend wpisuje się w szerszy trend, obserwowany już w modzie i muzyce, gdzie odniesienia do lat 90. i 2000. są nieustannie reinterpretowane.

Perfumy jako obiekt tożsamości

Dla pokolenia Z perfumy nie są już tylko utrwalonym zapachowym sygnaturą, ale elementem osobistej ekspresji. Powrót do znanych zapachów pozwala im na nowo nawiązać kontakt z postrzeganą prostszą epoką, ale także potwierdzić swoją tożsamość estetyczną. Ten trend „powrotu do klasyki” przekształca produkty vintage w prawdziwe artefakty kulturowe.

Powrót kultowych perfum z lat 90. i 2000. ilustruje szersze zjawisko nostalgii pokoleniowej. W dobie mediów społecznościowych, estetyki retro i pragnienia autentyczności, zapachy te nie są już tylko produktami kosmetycznymi: stają się kulturowymi symbolami, które przetrwają pokolenia.

Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
Kosmetyki dla kobiet w ciąży: bezpieczna pielęgnacja skóry w czasie ciąży

Ciąża głęboko zmienia ciało. Skóra, włosy, paznokcie: wszystko zmienia się pod wpływem hormonów. Wybór odpowiednich kosmetyków dla kobiet...

