Gwyneth Paltrow elegancko odświeża ten klasyczny manicure

Makijaż
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : cottonbro studio/Pexels

Amerykańska aktorka Gwyneth Paltrow, z wyrafinowanym manicure w kształcie półksiężyca, wskrzesza kultowy trend z lat 30. XX wieku. Ten styl retro dowodzi, że klasyka wciąż ma swoje miejsce w nowoczesnych kosmetykach.

Retro look, który przekracza dekady

Niedawno zauważona z perfekcyjnie wykonanym manicure w kształcie półksiężyca, Gwyneth Paltrow oferuje elegancki ukłon w stronę szyku vintage. Ta technika polega na pozostawieniu obłączka, małego, jasnego półksiężyca u nasady paznokcia, odsłoniętego, a resztę pokryciu lakierem. Efekt: subtelny kontrast i natychmiastowe wrażenie ponadczasowej elegancji.

W latach 30. XX wieku ikony Hollywood, takie jak urodzona w Niemczech amerykańska aktorka i piosenkarka Marlene Dietrich oraz amerykańska aktorka Jean Harlow, zaadaptowały ten manicure ze względu na jego subtelną elegancję. Dziś powraca on z nową energią, napędzany rosnącym pragnieniem autentycznego i wyrazistego piękna. Twoje dłonie stają się dzięki temu prawdziwym dodatkiem do stylizacji, niczym biżuteria czy dobrze dobrany strój.

Dlaczego manicure w kształcie półksiężyca powraca do łask

W czasach, gdy ceni się minimalistyczne piękno i czyste linie, manicure w kształcie półksiężyca spełnia wszystkie kryteria: jest graficzny, elegancki i uporządkowany. Podkreśla naturalny kształt paznokcia, upiększa dłonie i daje wrażenie dbałości o każdy szczegół.

Kolejną ważną zaletą jest jego duża uniwersalność. Dostępny jest w odcieniach nude, kości słoniowej i różu, które zapewniają delikatny i naturalny wygląd, a także w bardziej intensywnych kolorach, takich jak głęboka czerwień, burgund, czekoladowy brąz, a nawet czerń, dla uzyskania bardziej wyrazistej stylizacji. Ten manicure szczególnie dobrze prezentuje się na krótkich paznokciach, nadając im elegancki wygląd i idealny kształt.

Jak zrobić manicure półksiężycowy w domu

Dobra wiadomość: ten styl można bez problemu osiągnąć w domu, przy odrobinie precyzji i cierpliwości.

  1. Przygotuj paznokcie: Zacznij od opiłowania paznokci, aby nadać im zaokrąglony lub lekko owalny kształt, idealny do tego stylu. Delikatnie odsuń skórki, oczyść powierzchnię paznokcia i nałóż ochronną bazę.
  2. Aby narysować obłączek: użyj samoprzylepnych szablonów, jak do manicure francuskiego, umieszczonych u nasady paznokcia. Możesz też narysować półksiężyc odręcznie za pomocą cienkiego pędzelka lub aplikatora.
  3. Nakładanie koloru: wybierz odcień, który harmonijnie kontrastuje z lunulą. Nałóż pierwszą cienką warstwę, pozostaw do wyschnięcia, a następnie nałóż drugą warstwę, aby uzyskać jednolity i intensywny efekt.
  4. Usuwanie i poprawianie: Usuń prowadnice, zanim lakier całkowicie wyschnie, aby uniknąć ich zaczepiania. Wszelkie smugi usuń cienkim pędzelkiem zanurzonym w zmywaczu do paznokci.
  5. Na koniec nałóż warstwę nawierzchniową: aby dodać połysku i przedłużyć trwałość, nałóż warstwę nawierzchniową.

Zmodernizuj ten klasyk dzięki kreatywności

Aby uzyskać bardziej współczesny wygląd, możesz poeksperymentować z kolorami i fakturami: pozostaw lunulę w naturalnym kolorze, pomaluj ją na kontrastowy odcień, a nawet wybierz matowe, metaliczne lub błyszczące wykończenie. Lunula w kolorze nude z głęboko czerwonym paznokciem lub srebrna lunula w połączeniu z intensywną czernią dodadzą nowoczesnego akcentu temu stylowi vintage.

Krótko mówiąc, manicure w kształcie półksiężyca, ponownie w centrum uwagi Gwyneth Paltrow, dowodzi, że trendy vintage można idealnie wkomponować w nowoczesną pielęgnację. Elegancki i podkreślający urodę dłoni, subtelnie i z pewnością siebie. Dłonie stają się prawdziwym odzwierciedleniem Twojej naturalnej elegancji, udowadniając, że piękno, podobnie jak moda, potrafi pięknie się odrodzić, nigdy nie tracąc swojej istoty.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Niedawno zachorowałam: czy powinnam wyrzucić wszystkie kosmetyki?

