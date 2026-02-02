Search here...

Pożegnaj się z różem: ten mały marokański dodatek natychmiast rozjaśnia cerę

Makijaż
Émilie Laurent
blush marocain
@seni.mph/Instagram

Aby dodać koloru kościom policzkowym i ocieplić cerę, prawdopodobnie używasz tych słynnych różów. Ale wkrótce schowasz swoje pudry! Prosty terakotowy pojemnik może spełnić to urocze zadanie i zastąpić tradycyjny róż. Ten niepozorny dodatek, który mieści się w dłoni, to wszystko, czego potrzebujesz, aby rozjaśnić swój makijaż.

Pojemnik z terakoty o właściwościach kosmetycznych

To dodatek, który można łatwo pomylić z przedmiotem dekoracyjnym lub zastawą stołową. Jednak zdecydowanie pasuje do kosmetyczek i na łazienkowe półki. Wygląda jak miniaturowy talerzyk do tadżinu, ale dorównuje najskuteczniejszym i najlepiej ocenianym różom na rynku kosmetycznym. Jak się nazywa? Aker fassi. A jego moc? Prostym ruchem palców przywraca cerze kolor i podkreśla makijaż.

Ten niewielki pojemnik, pożądany przedmiot wśród internetowych entuzjastów urody, stanowi nowy, centralny punkt piękna 2.0. W filmach, które stały się viralem, Aker Fassi ujawnia pełnię swoich możliwości. Po kilku psiknięciach, narzędzie to ukazuje szkarłatny odcień, który zawstydziłby nawet największe marki w branży. Jednak to nie jest nowy wynalazek.

Aker Fassi to tradycyjny marokański puder kosmetyczny, stosowany od wieków w rytuałach pielęgnacyjnych. Jego nazwa pochodzi od słowa „aker” oznaczającego pigment i słowa „fassi” od Fezu, historycznego miasta Maroka słynącego z rzemieślników. Produkt jest w 100% naturalny i wytwarzany ręcznie, z suszonych na słońcu płatków maku i drobno zmielonej skórki granatu.

Obietnica makijażu pełnego witalności

Filmy mówią same za siebie i nie potrzebują nawet napisów. Twórcy treści, którzy wypróbowują to małe ćwiczenie upiększające, są zachwyceni rezultatami. Muszą nawet kilkakrotnie nałożyć kosmetyk na ten sam obszar, aby rozetrzeć kolor – jest tak intensywny. Aker Fassi zapewnia zdrowy blask bez użycia syntetycznych produktów. I nie służy on tylko do rozświetlania kości policzkowych i nadania im efektu „właśnie wróciłem z plaży”.

Niektóre używają go również jako cienia do powiek lub do zdobienia ust. W zależności od ilości nałożonej na palec, efekt jest bardziej lub mniej intensywny. Aker Fassi pozwala na eksplorację wszystkich odcieni czerwieni na tej samej powierzchni. W Maroku, kraju tradycji i kunsztu, kobiety używają henny nie tylko do poprawy wyglądu.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Inès (@seni.mph)

Sekrety włączenia tego akcesorium do swojej rutyny

Sprzedawany na sukach, wśród skórzanych torebek i luster w orientalnym stylu, a nie w sztucznym świetle neonów, obok sypkiego pudru i innych kosmetyków upiększających cerę, Aker Fassi ma tę zaletę, że jest wszechstronny. Nie ogranicza się do jednej części twarzy; wykracza poza granice policzków, aby podkreślić powieki delikatnym smoky eye i subtelnie podkreślić usta. To od Ciebie zależy, ile kosmetyku dobierzesz i jak go rozetrzejesz podczas aplikacji.

Inna opcja: możesz go również stosować w swojej pielęgnacji . Niewielką ilość wymieszaj z wodą różaną, miodem lub jogurtem, aby uzyskać regenerującą i kojącą maskę. Jeśli chcesz odświeżyć swój wygląd i wypróbować najnowszy, intensywny trend w koloryzacji włosów, możesz go również wymieszać z henną i pozostawić na skórze głowy. Oczywiście, pod warunkiem, że farbowanie w domu zostanie wykonane prawidłowo. Uwaga: przed zastosowaniem tego triku kosmetycznego przetestuj produkt na małym fragmencie skóry, aby sprawdzić jego reakcję.

Chociaż era „czystych dziewczyn” zdaje się dobiegać końca, najwyższy czas ożywić swój makijaż i dodać koloru tam, gdzie do tej pory był tylko nude. Aker Fassi to najlepszy sojusznik Twojej kreatywności.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
