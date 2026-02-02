Pożegnaj się z różem: ten mały marokański dodatek natychmiast rozjaśnia cerę

Aby dodać koloru kościom policzkowym i ocieplić cerę, prawdopodobnie używasz tych słynnych różów. Ale wkrótce schowasz swoje pudry! Prosty terakotowy pojemnik może spełnić to urocze zadanie i zastąpić tradycyjny róż. Ten niepozorny dodatek, który mieści się w dłoni, to wszystko, czego potrzebujesz, aby rozjaśnić swój makijaż.

Pojemnik z terakoty o właściwościach kosmetycznych

To dodatek, który można łatwo pomylić z przedmiotem dekoracyjnym lub zastawą stołową. Jednak zdecydowanie pasuje do kosmetyczek i na łazienkowe półki. Wygląda jak miniaturowy talerzyk do tadżinu, ale dorównuje najskuteczniejszym i najlepiej ocenianym różom na rynku kosmetycznym. Jak się nazywa? Aker fassi. A jego moc? Prostym ruchem palców przywraca cerze kolor i podkreśla makijaż.

Ten niewielki pojemnik, pożądany przedmiot wśród internetowych entuzjastów urody, stanowi nowy, centralny punkt piękna 2.0. W filmach, które stały się viralem, Aker Fassi ujawnia pełnię swoich możliwości. Po kilku psiknięciach, narzędzie to ukazuje szkarłatny odcień, który zawstydziłby nawet największe marki w branży. Jednak to nie jest nowy wynalazek.

Aker Fassi to tradycyjny marokański puder kosmetyczny, stosowany od wieków w rytuałach pielęgnacyjnych. Jego nazwa pochodzi od słowa „aker” oznaczającego pigment i słowa „fassi” od Fezu, historycznego miasta Maroka słynącego z rzemieślników. Produkt jest w 100% naturalny i wytwarzany ręcznie, z suszonych na słońcu płatków maku i drobno zmielonej skórki granatu.

Obietnica makijażu pełnego witalności

Filmy mówią same za siebie i nie potrzebują nawet napisów. Twórcy treści, którzy wypróbowują to małe ćwiczenie upiększające, są zachwyceni rezultatami. Muszą nawet kilkakrotnie nałożyć kosmetyk na ten sam obszar, aby rozetrzeć kolor – jest tak intensywny. Aker Fassi zapewnia zdrowy blask bez użycia syntetycznych produktów. I nie służy on tylko do rozświetlania kości policzkowych i nadania im efektu „właśnie wróciłem z plaży”.

Niektóre używają go również jako cienia do powiek lub do zdobienia ust. W zależności od ilości nałożonej na palec, efekt jest bardziej lub mniej intensywny. Aker Fassi pozwala na eksplorację wszystkich odcieni czerwieni na tej samej powierzchni. W Maroku, kraju tradycji i kunsztu, kobiety używają henny nie tylko do poprawy wyglądu.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Inès (@seni.mph)

Sekrety włączenia tego akcesorium do swojej rutyny

Sprzedawany na sukach, wśród skórzanych torebek i luster w orientalnym stylu, a nie w sztucznym świetle neonów, obok sypkiego pudru i innych kosmetyków upiększających cerę, Aker Fassi ma tę zaletę, że jest wszechstronny. Nie ogranicza się do jednej części twarzy; wykracza poza granice policzków, aby podkreślić powieki delikatnym smoky eye i subtelnie podkreślić usta. To od Ciebie zależy, ile kosmetyku dobierzesz i jak go rozetrzejesz podczas aplikacji.

Inna opcja: możesz go również stosować w swojej pielęgnacji . Niewielką ilość wymieszaj z wodą różaną, miodem lub jogurtem, aby uzyskać regenerującą i kojącą maskę. Jeśli chcesz odświeżyć swój wygląd i wypróbować najnowszy, intensywny trend w koloryzacji włosów, możesz go również wymieszać z henną i pozostawić na skórze głowy. Oczywiście, pod warunkiem, że farbowanie w domu zostanie wykonane prawidłowo. Uwaga: przed zastosowaniem tego triku kosmetycznego przetestuj produkt na małym fragmencie skóry, aby sprawdzić jego reakcję.

Chociaż era „czystych dziewczyn” zdaje się dobiegać końca, najwyższy czas ożywić swój makijaż i dodać koloru tam, gdzie do tej pory był tylko nude. Aker Fassi to najlepszy sojusznik Twojej kreatywności.