Z okazji Walentynek ten „romantyczny manicure” robi furorę w mediach społecznościowych.

Paznokcie w kropki cieszą się ogromną popularnością na TikToku i Instagramie, tuż przed Walentynkami 2026, a liczba wyszukiwań gwałtownie rośnie. Ten retro-romantyczny manicure, zabawny i łatwy w wykonaniu, zachwyca swoim szykownym wyglądem vintage i nieskończonymi możliwościami.

Dlaczego paznokcie w kropki są tak popularne

Ten trend, który pojawił się jesienią 2025 roku, przekształca klasyczne groszki we wzory w serduszka lub mikrokropki, nadając im zdecydowanie romantyczny charakter. Na tle nude, pudrowego różu lub namiętnej czerwieni, drobne kropki przywodzą na myśl tradycyjne serduszka, nie popadając przy tym w kicz. Na TikToku hashtag zgromadził setki milionów wyświetleń: samouczki DIY z wykorzystaniem spinek do włosów jako narzędzia do zdobienia kropek lub profesjonalne wersje salonowe z lakierem hybrydowym. Gwiazdy takie jak Sabrina Carpenter i Dua Lipa podsycają zainteresowanie francuskimi końcówkami w kropki.

@itsallthingspay połącz i dopasuj groszki na walentynki 🍷💞🏹🐞 #Walentynki #walentynkowepaznokcie #kropeczki #paznokcie #nowepaznokcie ♬ Ostatni pociąg do Londynu - Electric Light Orchestra

Pomysły na nieodparty manicure walentynkowy

Oto kilka wariantów, które warto skopiować, aby zabłysnąć 14 lutego:

  • Paznokcie w serduszka: kropki zastąpione małymi czerwonymi serduszkami na cielistym tle — romantycznie i modnie.
  • Czerwono-białe paznokcie: jednolite czerwone paznokcie z białymi kropkami lub francuskie końcówki w kropki dla efektu retro pin-up.
  • Coquette Dots: czarne kropki na białym francuskim manicure, z kokardkami 3D lub cekinami dla uzyskania dziewczęcego akcentu.
  • Minimalistyczne mikrokropeczki: drobne kropki na różowo-różowym lub wiśniowo-kawowym odcieniu, idealne do eleganckiego, codziennego makijażu.

Jak je zrobić w domu

Proste materiały: beżowo-różowa baza, kontrastujący lakier (czerwony, biały, czarny), aplikator kropek lub wykałaczka, matowy lub błyszczący top coat. Nałóż dwie warstwy bazy, umieść nieregularne kropki i zabezpiecz. Czas: 20 minut. W salonie, aby uzyskać 3-tygodniowy efekt, wybierz żel.

Pożegnaj wielkie serca: paznokcie w kropki to świeży, wszechstronny i viralowy romantyzm. Idealne, by wyznać miłość aż po same końce palców, udowadniają, że miłość można celebrować z klasą i odrobiną retro-śmiałości.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
