„Teoria czerwonych paznokci”: empowerment czy stereotyp? Ten trend na TikToku dzieli internautów

Jeśli czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której będziesz negocjować podwyżkę lub romantyczną randkę, poproś swoją stylistkę paznokci o piękną czerwień Ferrari, aby spełnić swoje marzenia. Zgodnie z „teorią czerwonych paznokci”, ta czerwień to szczęśliwy kolor, który potrafi oczarować każdego, kto go zobaczy. I nie ma potrzeby noszenia tego żywego odcienia w dużym formacie, na swetrze czy rajstopach.

Co kryje się za „teorią czerwonych paznokci”

Być może skusisz się na trend „ paznokcie Bambi ” i odtworzysz na palcach kultowe futro jelonka Disneya. A może ulegniesz nieodpartemu urokowi „paznokci kasztanowych”, imitujących kolor orzechów laskowych. Jeśli jesteś fanką stylu, prawdopodobnie masz już tablicę na Pintereście pełną maksymalistycznych inspiracji z brokatem, kokardkami i ikonami kawaii. Jednak wśród tych wszystkich manicure, żaden nie dorówna hipnotycznej czerwieni.

Czerwony lakier do paznokci jest dla urody tym, czym mała czarna dla mody: pewniak. Podczas gdy schludne dziewczyny z internetu przysięgają na odcienie nude i minimalistyczne zdobienia paznokci, zwolenniczki „Teorii czerwonych paznokci” pozostają wierne czerwieni. I to nie byle jakiej: czerwieni Ferrari, odcieniu, który kojarzy się z luksusem, prestiżem i glamour. Ta sama czerwień, która zdobi podeszwy szpilek Louboutina, to nie tylko kolor „do wyboru”. Ludzie wybierają go świadomie, znając jego działanie.

Zwolennicy teorii „czerwonych paznokci” są przekonani, że czerwony lakier do paznokci ma magnetyczną moc. Według niektórych użytkowników TikToka, ten jaskrawoczerwony pędzelek to praktycznie magiczna różdżka. Chociaż w tym sezonie królują malinowa czerwień i burgund, zwolennicy teorii „czerwonych paznokci” trzymają się swojego charakterystycznego odcienia – koloru „nieskończonych możliwości”.

Czerwony, kolor szczęścia, naprawdę?

Chcesz zaimponować na randce lub dostać awans? Chcesz zaimponować teściom lub po prostu zwrócić na siebie uwagę? Sięgnij po słoiczek czerwonego lakieru do paznokci i pomaluj paznokcie tym atrakcyjnym odcieniem. Dla wielu osób malowanie paznokci na czerwono to nie tylko prosty wybór estetyczny; to rytuał miłości własnej, który dodaje pewności siebie.

W mediach społecznościowych „Teoria czerwonych paznokci” zyskuje na popularności. Kobiety, które ozdobiły swoje paznokcie tą żywą, świetlistą czerwienią, potwierdzają, że ten odcień przyniósł im komplementy i aprobujące spojrzenia. Choć czerwień jest mniej widoczna na paznokciach niż na ustach , niezaprzeczalnie urzeka świat. Kolor miłości, ale i niebezpieczeństwa, wizualne ucieleśnienie namiętności, ale i piekła – czerwień jest pełna znaczeń i symboliki.

W mediach społecznościowych, które stały się pożywką dla „teorii czerwonych paznokci”, mnożą się teorie. Niektórzy sugerują, że czerwień podoba się mężczyznom, ponieważ była ulubionym kolorem ich idoli z lat 90. Jednak ci panowie prawdopodobnie patrzyli w tamtym czasie gdzie indziej niż na dłonie swoich wymarzonych kobiet w obcisłych dżinsach. Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie pozostaje najbardziej logiczne: czerwień to kolor ostrzegawczy. Krótko mówiąc, to wyraz estetyki.

Teoria ta nie jest powszechnie akceptowana.

W mediach społecznościowych „teoria czerwonych paznokci” nie wszystkich przekonuje. Choć czerwone paznokcie dodają pewności siebie i uosabiają „femme fatale” w całej okazałości, nie czynią cudów. Osoby wyznające tę teorię są przekonane, że czerwony lakier do paznokci to wspaniały dodatek do towarzystwa, piękna powłoka dodająca pewności siebie. I nie do końca się mylą. Z psychologicznego punktu widzenia, czerwień może zmienić nasz sposób myślenia i stosunek do innych. Emanuje pozytywną energią, sprzyja podejmowaniu decyzji i podnosi poczucie własnej wartości. To prawda.

Jednak bardziej pragmatyczni z nas uważają, że korzyści płynące z tego małego słoiczka są przypadkowe, żeby nie rzec, znikome. Najbardziej sceptyczni TikTokerzy przetestowali go sami, a wyniki nie były jednoznaczne. Pomimo krzykliwego, lśniącego czerwonego lakieru, nie otrzymali żadnych bonusów, a ich status związku się nie zmienił. Z kolei miłośnicy piękna uważają czerwony kolor za „przestarzały” i preferują bardziej wyrazisty i spersonalizowany manicure .

„Teoria czerwonych paznokci” wywołuje gorące debaty w internecie. Niezależnie od tego, czy jest to kolor symbolizujący władzę, czy nie, gusta i preferencje są subiektywne. Choć niektórzy mogą czuć się bardziej silni z czerwonymi paznokciami, teoria ta nie powinna wywierać na nich dodatkowej presji. Manicure, niezależnie od tego, czy jest w kolorze cynobru, granatowym, czy zdobiony misternymi detalami, jest przede wszystkim wyrazem kreatywności.