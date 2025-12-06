Search here...

Pożegnaj opaloną cerę – ten nowy trend w makijażu robi furorę

Makijaż
Léa Michel
@happybunnygrl & @amberlyyanggg/TikTok

Nowa fala makijażu „Cold Girl” podbija media społecznościowe, zastępując ciepłą cerę chłodnymi, różowymi i mroźnymi tonami, które przywodzą na myśl efekt „właśnie wyszłaś z zimna”. Ten zimowy look, spopularyzowany przez amerykańską modelkę i przedsiębiorczynię Hailey Bieber, amerykańską piosenkarkę Sabrinę Carpenter oraz amerykańską aktorkę, a obecnie księżną Sussex Meghan Markle, opiera się na różowych policzkach, jagodowych ustach i cieniach do powiek z niebieskawymi tonami, które nadają skórze naturalny i szykowny blask.

Zrozumienie niuansów, aby przyjąć wygląd

Aby uzyskać efekt „zimnej dziewczyny”, najpierw zidentyfikuj swój odcień: niebieskie/fioletowe żyłki wskazują na chłodną cerę, a zielone na ciepłą. Chłodne odcienie (lodowate róże, fiolety, jagodowe) naturalnie podkreślają jasną cerę, podczas gdy osoby o ciepłej karnacji preferują chłodniejsze odcienie, takie jak malina zamiast koralu.

  • Jasna karnacja: delikatne odcienie fioletu i pudrowego różu dla subtelnej głębi.
  • Tak zwane średnie karnacje: głębokie odcienie jagód i śliwek dla uzyskania uderzającego kontrastu.
  • Ciemniejsza karnacja: soczyste burgundy i wina dla luksusowego, stonowanego wykończenia.

Oczywiście nie ma sztywnych reguł: każdy ma swobodę wyboru makijażu, jaki mu odpowiada. Te wytyczne to tylko sugestie; wybierając odcienie, które pasują do Twojego naturalnego kolorytu, możesz zapewnić sobie idealnie harmonijne dopasowanie do swojej skóry.

Technika aplikacji dla uzyskania naturalnego efektu

Nałóż chłodny róż wysoko na kości policzkowe i nos, aby uzyskać efekt zimowego rumieńca, a następnie wklep jagodowy odcień w środek ust, rozcierając go dla uzyskania efektu „gryzącego” wykończenia. Baza powinna być w kolorze zbliżonym do odcienia skóry lub nieco jaśniejsza, unikając całkowicie matowego wykończenia, aby uwydatnić naturalną fakturę skóry.

@happybunnygrl oto samouczek 💋 ♬ oryginalny dźwięk - szybkie dźwięki

Niezbędny zestaw „Zimnej dziewczyny”

Stwórz swój zestaw z różem w kolorze mauve/jagodowym, malinowo-bordową pomadką, chłodnymi szaro-fioletowymi lub taupe'owymi cieniami do powiek i różowo-srebrnym rozświetlaczem. Dodaj biały brokat do powiek i białą kredkę do oczu, aby uzyskać efekt matowych, sarnich oczu – idealny na święta.

@amberlyyanggg Makijaż księżniczki lodu przez całą zimę ❄️🫶🏼👸🏻 @Hourglass Cosmetics @Diorbeauty @milkmakeup @YSL Beauty @Huda Beauty @Judydoll_official @colorgram.official @makeupforever #wintermakeup ♬ Luksusowy remiks Ayesha Erotica - Dndndnd

Krótko mówiąc, ten trend zmienia look „I'm cold” w szykowny dodatek do makijażu, idealny na zimę 2025 roku, z jego tostowanym różem i chłodnym, smoky eyes. Ten uniwersalny makijaż pasuje do każdego odcienia skóry i bez wysiłku podkreśla jej blask.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
