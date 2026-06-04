Gdzie przechowywać krem z filtrem przeciwsłonecznym w domu? Prosta rada lekarza

Pielęgnacja
Émilie Laurent
conserver crème solaire lieu
AnnaTarazevich/Pexels

W sezonie letnim krem z filtrem przeciwsłonecznym podróżuje tak samo dużo, jak Ty. Spędza godziny w bagażniku samochodu, niczym w saunie, i leży na gorącym piasku podczas pływania. Jeśli nie masz go w torbie plażowej, prawdopodobnie zostawiasz go gdzieś w domu, na widoku. Jednak miejsce, w którym go przechowujesz, może wpływać na jego skuteczność.

Miejsce przechowywania kremu przeciwsłonecznego ma znaczenie

Krem z filtrem przeciwsłonecznym towarzyszy Ci podczas wszystkich letnich przygód, od leżaka w ogrodzie, przez skały z widokiem na morze, po obrusy na posiłki na świeżym powietrzu. Czasami zostawiasz go na tylnym siedzeniu samochodu, który zamienił się w prawdziwą saunę, albo w przypływie ochoty na kąpiel, nieostrożnie rzucasz go na ręcznik, a jego opakowanie szybko zaczyna wrzeć. Chociaż ten ochronny nektar został stworzony, aby przetrwać upalne dni i letnie upały, lepiej nie kusić losu.

A kiedy nie jesteś w domu, masz tendencję do przechowywania go w dość chaotyczny sposób, bez większego zastanowienia. Być może krem z filtrem przeciwsłonecznym leży obok innych niezbędnych produktów w apteczce, a może leży na blacie w łazience , między kremem nawilżającym a szczoteczką do zębów. Jednak to pozornie logiczne miejsce nie jest najodpowiedniejsze, jak twierdzi brytyjski lekarz prowadzący praktykę chirurgii plastycznej.

Chociaż zaleca się przechowywanie perfum z dala od światła, aby zachować ich zapach i zapobiec jego blaknięciu, w przypadku kremów z filtrem sytuacja wygląda nieco inaczej. Łazienka to wilgotne środowisko z powodu pary z prysznica. Poziom wilgotności w tym pomieszczeniu zaniepokoiłby specjalistów budowlanych. „Oznacza to, że produkt może przestać skutecznie chronić przed uszkodzeniami skóry” – ostrzegają w „Daily Mail”.

Zalecenia lekarza dotyczące prawidłowego przechowywania

Według eksperta, jeśli przechowujesz krem z filtrem przeciwsłonecznym w łazience w świetle dziennym, będzie on mniej skuteczny i nie będzie w stanie odpowiednio chronić skóry. Innymi słowy, sesje aplikacji kremu z filtrem mogą być nieskuteczne. Aby krem z filtrem działał jak tarcza ochronna na skórę, najlepiej przechowywać go w chłodnym, suchym miejscu, z dala od ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Dr Isabelle Gallay, dermatolog, która rozmawiała z Doctissimo , ma mniej zdecydowane zdanie na ten temat. Uzasadnia uwagi swojego kolegi, wskazując, że kremy z filtrem przeciwsłonecznym są z natury zaprojektowane tak, aby wytrzymać upalne popołudnia na plaży, wycieczki w klimaty pustynne i opalanie się bez parasola. „Dla mnie przechowywanie kremu z filtrem w łazience nie stanowi żadnego problemu. To produkty zaprojektowane tak, aby były odporne na ciepło i można je było zabierać na zewnątrz!” – wyjaśnia. Nie oznacza to jednak, że nie należy przestrzegać kilku dobrych praktyk, takich jak wkładanie tubki do torby w cieniu, a nawet umieszczanie jej w lodówce turystycznej.

Pozostałe zasady dobrych praktyk, zbyt często pomijane

Dermatolog ze swojej strony podkreśla wagę sprawdzania daty ważności kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Według niej najlepiej wymieniać krem z filtrem co sezon, nawet jeśli zeszłoroczna tubka jest nadal w połowie pełna. „Otwarta tubka lub spray były wystawione na działanie tlenu, światła i ciepła, co degraduje ochronne cząsteczki. Dlatego to nie jest dobry pomysł. W najlepszym przypadku krem straci swoją skuteczność; w najgorszym może nawet stać się toksyczny” – wyjaśniła. Aby zapamiętać datę pierwszego otwarcia, możesz zapisać ją na opakowaniu markerem.

Poza prawidłowym przechowywaniem, dermatolog przypomina nam również o kluczowej, a często pomijanej zasadzie: ilości nakładanego kremu. Wiele osób używa kremu z filtrem przeciwsłonecznym jak drogocennego serum, nakładając symboliczne krople na twarz lub ramiona. Jednak krem z filtrem SPF 50 nakładany oszczędnie nie zapewnia już prawdziwej ochrony, na jaką zasługuje. Aby osiągnąć poziom ochrony deklarowany na opakowaniu, należy nakładać go hojnie i równomiernie pokrywać wszystkie odsłonięte partie skóry, w tym te, o których często zapominamy.

Kolejny niezbędny krok: ponowne nałożenie kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Starannie nałożony krem o 9:00 rano przed wyjściem z domu nie gwarantuje ochrony do zachodu słońca. Pocenie się, pływanie, pocieranie ręcznikiem i godziny spędzone na świeżym powietrzu zmniejszają skuteczność kremu. Eksperci zazwyczaj zalecają ponowne nakładanie co dwie godziny i po każdej kąpieli, nawet w przypadku tak zwanej formuły „wodoodpornej”.

Krem z filtrem to cenny sojusznik, a nie niezniszczalna tarcza. Należy przestrzegać instrukcji i zaleceń lekarskich, aby delikatnie opalić się i nie narażać się na ryzyko poparzenia przypalonymi kebabami na grillu.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Article précédent
Dodanie kropli SPF do codziennej pielęgnacji skóry: nowy nawyk pielęgnacyjny, który zmienia oblicze kremów z filtrem przeciwsłonecznym

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dodanie kropli SPF do codziennej pielęgnacji skóry: nowy nawyk pielęgnacyjny, który zmienia oblicze kremów z filtrem przeciwsłonecznym

Ochrona UV, przez długi czas zarezerwowana wyłącznie dla tradycyjnych kremów z filtrem, zyskuje na nowoczesności dzięki kroplom z...

Według nowego badania, rudowłosi mogą mieć wyjątkową przewagę.

Przez długi czas osoby z rudymi włosami i piegami czuły się jak istoty z innej planety. Teraz wszyscy...

„Kosmetykoreksja”, obsesja na punkcie piękna, która niepokoi rodziców

Dzięki dziesięcioetapowym rytuałom pielęgnacyjnym i filmom promującym „rozświetlenie”, uroda coraz częściej wkracza w życie dzieci w coraz młodszym...

„Twarz Netflixa” intryguje dermatologów: czy to tylko moda, czy też ma rzeczywisty wpływ na skórę?

Oglądanie seriali do białego rana, przeglądanie telefonu w poszukiwaniu rozrywki, oglądanie filmów jeden po drugim, jakby to były...

Rosnąca popularność dezodorantów do całego ciała wywołuje reakcje ekspertów.

Zapomnij o czasach, gdy dezodoranty były dostępne tylko pod pachami. Ostatnio produkty typu „wszystko w jednym” obiecują uczucie...

Zabieg botoksu na włosy: skuteczność, korzyści i kompletny protokół

Wyobraź sobie, że wychodzisz z salonu z odmienionymi włosami – jedwabistymi i lśniącymi – bez zobaczenia ani jednej...