Ten trend zmienia opaleniznę w ulotny wzór na skórze

Zainspirowane piosenkarką Zarą Larsson, opalone ciała zdobią brokatowe tatuaże, kolorowe cyrkonie i złoty puder, które odbijają promienie słoneczne. Ciało staje się dodatkiem samym w sobie, płótnem dla kreatywności, a jedna z influencerek mody nie wahała się zinterpretować tego trendu na skórze. W filmie prezentuje dzieło słońca: wzory stworzone przez sztukę opalania.

Opalenizna jako sztuka: nowe credo piękna

Odkąd piosenkarka Zara Larsson podczas trasy koncertowej pokazała na skórze brokatowego motyla , wszyscy poszli w jej ślady i oddają się tej naturalnej wielkości sztuce transferu. Kwiaty hibiskusa, maksimistyczne żółwie morskie i zdobione muszle pojawiają się pośród sylwetek i przebijają się przez bujną opaleniznę. Podczas gdy niektórzy stawiają na drobne detale, widoczne w dekolcie topu lub za stringami bikini, inni wybierają odważniejsze warianty, które z pewnością przyciągną wzrok.

Zamiast mozolnego przyklejania koralików z chirurgiczną precyzją jubilera i przemieniania się w żywy diament, twórczyni treści @sophiehennekens wynalazła własną metodę i spopularyzowała rytuał wcześniej zarezerwowany dla pustych kartek papieru. W filmie demonstracyjnym zdradza swoją sekretną technikę i dzieli się swoim estetycznym odkryciem. To genialne.

Nakłada letnie naklejki aż po same nogi i spryskuje skórę serum, które obiecuje takie same efekty jak olejek monoi . Następnie pozwala słońcu dokończyć to poetyckie płótno, trawiąc odciski w skórze właściwej, tworząc kontrastujące tatuaże. Po kilku godzinach muśnięcia słońcem, dzieje się magia. Po usunięciu tych inspirowanych morzem symboli, pozostają one zakotwiczone w jej skórze niczym muszle na ciepłym piasku. Dają iluzję zintegrowanej arabeski i nie wymagają dodatkowej biżuterii.

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Alternatywa dla tradycyjnych tatuaży do ozdabiania skóry

Świat urody, ogarnięty przyjemną falą nostalgii, wychwala zalety tatuaży z kryształkami, zarówno ręcznie robionych, jak i gotowych. Jednak te lśniące wzory wyryte w skórze nie wytrzymują długo zanurzenia w słonej wodzie i potu. Z drugiej strony, te robione na zamówienie tatuaże, tworzone nie przez igłę, a przez słońce, lepiej pasują do letnich aktywności.

Oprócz tego, że zdobią ciało niczym lamówka spodni czy haft na spódnicy, te ślady na skórze nie znikają wraz z pierwszym, nieco zbyt entuzjastycznym gestem. Co prawda, bledną z każdym relaksującym seansem i drzemką na leżaku, ale to doskonały pretekst, by zacząć od nowa i poeksperymentować. Możesz powtarzać ten proces bez końca, aż skóra osiągnie ostateczny etap karmelizacji. Jednak ten tatuaż słoneczny, który powstaje dopiero po dłuższej ekspozycji, nie powinien zastępować kremu z filtrem.

Środki ostrożności, które należy podjąć, aby pogodzić styl i zdrowie

Choć ten trend może wydawać się atrakcyjny, nie powinniśmy zapominać o istotnej zasadzie: opalenizna pozostaje mechanizmem obronnym skóry przed promieniowaniem UV. Innymi słowy, te tymczasowe tatuaże, które powstają pod wpływem słońca, nie są nieszkodliwe i wymagają pewnych środków ostrożności.

Aby cieszyć się tą letnią fantazją, nie narażając swojej skóry na ryzyko, najlepiej przestrzegać kilku wskazówek:

Nałóż krem z filtrem przeciwsłonecznym o szerokim spektrum działania na całe ciało, również w okolicach wzorów.

Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni UV w godzinach 12:00-16:00, gdyż wtedy są one najbardziej agresywne.

Nie próbuj sztucznie przyspieszać opalania olejkami nieochronnymi.

Ogranicz czas naświetlania, nawet jeśli rysunek nie jest jeszcze widoczny.

Zwróć uwagę na pojawienie się zaczerwienienia, gorąca lub oparzenia słonecznego.

Unikaj tego zabiegu w przypadku skóry szczególnie wrażliwej lub podatnej na reakcje skórne.

Ponieważ, niezależnie od tego, jak bardzo estetyczny może być, tatuaż ze słońcem nigdy nie powinien wiązać się z oparzeniem. Prawdziwym celem nie jest przekształcenie skóry w letni billboard, ale zabawa kontrastami z jednoczesnym poszanowaniem naturalnych mechanizmów obronnych skóry przed słońcem.

Ostatecznie ten trend doskonale ilustruje ewolucję współczesnego piękna: bardziej zabawne, bardziej kreatywne i mniej trwałe. Po tymczasowych tatuażach, samoprzylepnych cyrkoniach i makijażu ciała, opalenizna staje się również środkiem wyrazu. Ulotnym dziełem sztuki, które słońce rysuje bezpośrednio na skórze i które naturalnie blednie z upływem tygodni, niczym wspomnienie z wakacji wyryte na ciele.