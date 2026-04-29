Co mówią eksperci na temat kadmu w żywności i jak podjąć konkretne działania

Kadm, niewidoczny, bezwonny i pozbawiony smaku, jest jednak obecny w jedzeniu każdego dnia. Ten metal ciężki, klasyfikowany jako czynnik rakotwórczy, powoli kumuluje się w organizmie przez lata. Niedawny raport ANSES , opublikowany w 2026 roku, podnosi alarm dotyczący narażenia na ten metal we Francji, które jest bardziej powszechne niż wcześniej sądzono.

Dyskretny, ale szeroko rozpowszechniony czynnik zanieczyszczający

Według ustaleń ANSES, prawie co drugi dorosły ma poziom kadmu przekraczający toksykologiczne wartości referencyjne. Eksperci sugerują , że narażenie rozpoczyna się w dzieciństwie, co rodzi pytania o ciągłą ekspozycję przez całe życie.

Niepokojące jest to, że substancja ta nie pochodzi z pojedynczego produktu spożywczego, ale z szeroko rozpowszechnionego zanieczyszczenia łańcucha pokarmowego. Innymi słowy, kadm jest wszędzie, w małych dawkach, ale wielokrotnie.

Skąd pochodzi ten ciężki metal?

Kadm występuje naturalnie w glebach, ale działalność człowieka, szczególnie poprzez intensywne rolnictwo, zwiększyła jego stężenie. Nawozy fosforanowe stosowane do nawożenia upraw są jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń.

Te nawozy pochodzą częściowo z importowanych skał bogatych w kadm. Po dostaniu się do gleby metal ten jest wchłaniany przez rośliny, a następnie trafia do pożywienia człowieka. To stopniowe, niewidoczne, ale trwałe zjawisko.

Produkty spożywcze najbardziej dotknięte

Wbrew pozorom, to nie „ekstremalne” produkty spożywcze stanowią największy problem, ale te spożywane codziennie. Ziemniaki, chleb, płatki śniadaniowe, ryż, makaron i ciastka odpowiadają za znaczną część ekspozycji. Ich wspólny mianownik jest prosty: są bardzo często obecne w posiłkach, co zwielokrotnia przyjmowane małe dawki.

Kwestia budząca obawy wśród młodych ludzi

U dzieci narażenie jest jeszcze bardziej widoczne, ponieważ ich masa ciała jest niższa, a dieta często opiera się w większym stopniu na produktach zbożowych. Dane pokazują, że znaczna część dzieci przekracza dopuszczalne dzienne spożycie. Nie oznacza to bezpośredniego zagrożenia, a raczej kumulację, którą należy monitorować w dłuższej perspektywie. Mleka modyfikowane i kaszki śniadaniowe przeznaczone dla małych dzieci również mogą przyczyniać się do tego narażenia, co czyni ten problem szczególnie drażliwym dla rodzin.

Czy naprawdę możemy uniknąć kadmu?

Rzeczywistość jest jasna: całkowite wyeliminowanie kadmu z naszej żywności jest niemożliwe. Jest to wszechobecne zanieczyszczenie, obecne w bardzo niskich stężeniach w niemal wszystkich produktach spożywczych produkowanych na Ziemi. Wyzwaniem nie jest zatem całkowite unikanie, ale raczej ograniczenie ogólnego narażenia. Innymi słowy, chodzi o ograniczenie skumulowanego narażenia.

Konkretne sposoby na zmniejszenie narażenia

Eksperci zalecają kilka prostych i realistycznych działań.

Po pierwsze, urozmaicaj swoją dietę. Unikanie spożywania tych samych produktów pomaga zmniejszyć ryzyko wielokrotnego kontaktu z tymi samymi źródłami zanieczyszczeń.

Następnie ogranicz spożycie produktów zbożowych o wysokiej zawartości błonnika i włącz do swojej diety więcej roślin strączkowych, takich jak soczewica, ciecierzyca czy fasola suszona. Produkty te przyczyniają się do mniejszego narażenia na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych i zapewniają cenną różnorodność składników odżywczych.

Wybór produktów również może mieć znaczenie. Żywność pochodząca z upraw ekologicznych lub lokalnych łańcuchów dostaw może, w zależności od warunków produkcji, charakteryzować się różnym poziomem zanieczyszczenia, szczególnie związanego z glebą.

W przypadku ryżu, wybierając określone odmiany, takie jak basmati lub biały ryż, można zmniejszyć narażenie w porównaniu do ryżu pełnoziarnistego, w którym otręby gromadzą więcej metali ciężkich.

Często wymieniana gorzka czekolada nie musi być eliminowana: spożywana z umiarem, z łatwością wpasuje się w zbilansowaną dietę.

Tytoń, główny czynnik często pomijany

W badaniach stale pojawia się jeden czynnik: tytoń. Palenie tytoniu znacząco zwiększa poziom kadmu w organizmie, według ANSES (Francuskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska i Pracy). Papieros jest bezpośrednim źródłem narażenia, oprócz tego pochodzącego z żywności.

Ostatecznie kadm nie jest nowym zanieczyszczeniem, ale alarmy zdrowotne są coraz częstsze i bardziej szczegółowe. Eksperci podkreślają potrzebę wspólnych działań, zwłaszcza w zakresie ograniczania jego obecności w nawozach i żywności. Dopóki nie zostaną wprowadzone zmiany na szeroką skalę, najbardziej realistycznym podejściem pozostaje podejście indywidualne: dywersyfikacja, zrównoważenie i ograniczenie częstotliwości powtarzania posiłków.