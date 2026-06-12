Wybór jedzenia może ujawnić mało znaną cechę osobowości

A co, gdyby nasze preferencje żywieniowe zdradzały o nas więcej, niż nam się wydaje? Od około piętnastu lat liczne badania psychologiczne zgłębiają związek między gustami kulinarnymi a pewnymi cechami osobowości. Wyniki, które należy interpretować ostrożnie, sugerują, że nasza skłonność do smaków słodkich, gorzkich lub pikantnych może mieć znaczenie.

Słodki smak, kojarzony z życzliwością

Badanie Briana Meiera i współpracowników z 2012 roku wykazało, że osoby lubiące słodkie smaki były postrzegane jako bardziej przyjemne i opisywały siebie jako bardziej skłonne do pomagania innym. Co jeszcze bardziej zaskakujące: po zjedzeniu czegoś słodkiego uczestnicy byli bardziej skłonni do wyświadczania przysług. Słodycz wydaje się zatem być powiązana, zarówno w naszej percepcji, jak i zachowaniach, z tak zwanymi cechami „prospołecznymi”.

Gorzki smak, kojarzony z ciemną stroną osobowości

Z kolei badanie przeprowadzone w 2016 roku przez Christinę Sagioglou i Tobiasa Greitemeyera dotyczyło goryczy. Przeprowadzając ankietę wśród prawie 1000 dorosłych Amerykanów na temat ich preferencji smakowych i osobowości, naukowcy zaobserwowali związek między silną preferencją dla goryczy a pewnymi tzw. cechami „antyspołecznymi”, takimi jak makiawelizm, narcyzm i skłonność do złośliwości. Związek ten utrzymywał się nawet po uwzględnieniu preferencji dotyczących smaku słodkiego, słonego lub kwaśnego.

Inne smaki, inne ścieżki

Badania zgłębiały również inne smaki. Na przykład preferencja dla pikantnych potraw często wiąże się z poszukiwaniem doznań, ekstrawersją i pewną impulsywnością. Te skojarzenia, w zależności od smaku, tworzą odrębne profile psychologiczne.

Linki, które muszą zostać poddane kwalifikacji

Wyniki te należy interpretować ostrożnie. Stanowią one korelację, a nie związek przyczynowo-skutkowy: lubienie czarnej kawy nie czyni z kogoś osoby złośliwej. Obserwowane efekty pozostają umiarkowane, a niektórym badaniom nie udało się ich powtórzyć. Nasze gusta zależą również od kultury, wykształcenia i nawyków.

Choć nauka nie potrafi odczytać osobowości z talerza z jedzeniem, to jednak ujawnia intrygujące zależności między tym, co lubimy jeść, a tym, kim jesteśmy. Oferuje ciekawą perspektywę na nasze małe kulinarne preferencje.