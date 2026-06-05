Jedna na cztery osoby nie odczuwa smaku jedzenia tak samo jak inni.

Niektóre smaki wydają się przytłaczające, inne zaś zbyt gorzkie lub wręcz przeciwnie – bardzo słodkie. Ta różnica nie wynika jedynie z nawyków żywieniowych. Wyjaśnia ją również sposób, w jaki organizm odbiera smaki. Szacuje się, że około jedna na cztery osoby doświadcza szczególnie intensywnych doznań smakowych.

Dlaczego gusta są tak różne?

Jeśli brokuły smakują ci wyśmienicie, a bliska ci osoba uważa je za zbyt gorzkie, nie prowadzisz zwykłej kulinarnej dyskusji. Eksplorujesz dwie różne rzeczywistości sensoryczne. Smak nie jest jedną, niezmienną prawdą: zależy od indywidualnej wrażliwości, receptorów, a także od budowy biologicznej. Dlatego też, jedząc to samo jedzenie, twój mózg może odebrać zupełnie inny sygnał od osoby siedzącej obok ciebie.

Zjawisko „superdegustatorów”

W latach 90. XX wieku badaczka Linda Bartoshuk spopularyzowała termin „superdegustator”. Według jej badań populacja ta miałaby zostać podzielona na trzy profile: około 25% osób o bardzo dużej wrażliwości smakowej, 50% o średniej wrażliwości i 25% o niskiej wrażliwości.

Osoby o wysokim poziomie degustacji wyczuwają pewne smaki, zwłaszcza goryczkę, z dużo większą intensywnością niż przeciętnie. Choć kawa może wydawać się niektórym przyjemna i zrównoważona, dla innych może być odbierana jako wyjątkowo mocna, wręcz trudna do docenienia. Nie jest to ani wada, ani absolutna zaleta, lecz naturalna zmienność w percepcji.

Kubki smakowe i dziedziczenie genetyczne

Ta zwiększona wrażliwość jest częściowo wyjaśniona dwoma czynnikami. Po pierwsze, gęstością kubków smakowych: uważa się, że te małe struktury na języku są liczniejsze u osób z nadwrażliwością na smak, co sprawia, że doznania są intensywniejsze.

Następnie kluczową rolę odgrywa genetyka. Gen TAS2R38 wpływa na percepcję niektórych cząsteczek goryczy, takich jak PTC i PROP. W zależności od odziedziczonej wersji tego genu, goryczka może być odczuwana jako łagodna, umiarkowana lub bardzo wyraźna. Badania wskazują również, że kobiety są średnio nieco bardziej podatne na tę nadwrażliwość smakową.

Bardzo osobiste preferencje żywieniowe

Ta wrażliwość ma konkretny wpływ na codzienne życie. Osoby o supersmaku często unikają potraw uważanych za zbyt gorzkie: niektóre zielone warzywa, mocna kawa, a nawet niektóre owoce cytrusowe mogą wydawać im się zbyt intensywne.

Z kolei osoby mniej wrażliwe postrzegają te same produkty w sposób łagodniejszy i bardziej neutralny. Te różnice mogą czasami sprawiać wrażenie przeciwstawnych preferencji żywieniowych, podczas gdy w rzeczywistości są to po prostu odmienne percepcje. We wszystkich przypadkach jest to normalna zmienność w funkcjonowaniu człowieka, porównywalna z różnicami w percepcji wzrokowej lub słuchowej.

Nauka wciąż w ruchu

Chociaż koncepcja „superdegustatora” jest powszechnie stosowana, badania wciąż udoskonalają tę klasyfikację. Sama liczba kubków smakowych nie zawsze wystarcza do wyjaśnienia faktycznego postrzegania smaku, a w grę wchodzą również inne czynniki, takie jak węch i inne receptory smakowe. Smak jawi się zatem jako złożone doświadczenie, konstruowane przez kilka mechanizmów biologicznych, które wciąż są przedmiotem badań. Naukowcy są zgodni co do jednego: nie istnieje jeden, jedyny sposób odczuwania smaku, ale ogromna różnorodność percepcji.

Podsumowując, Twoje postrzeganie jedzenia jest wyjątkowe, ukształtowane zarówno przez Twoją biologię, jak i doświadczenia. Chociaż mniej więcej co czwarta osoba doświadcza smaków z określoną intensywnością, przypomina nam to prostą i pozytywną prawdę: przy stole każdy odkrywa to samo danie na swój własny sposób i wszystkie te sposoby są w pełni uzasadnione.