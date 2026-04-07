W kosmosie posiłki astronautów z misji Artemis znacznie różnią się od tych na Ziemi

Co jesz, podróżując na Księżyc? Na pokładzie misji Artemis II astronauci muszą dostosować swoje nawyki żywieniowe do środowiska, w którym grawitacja jest praktycznie zerowa. W kapsule Orion nie da się ugotować ani podać posiłku tak, jak na Ziemi. Posiłki są specjalnie zaprojektowane, aby zapobiec unoszeniu się okruchów i płynów w kabinie, które mogłyby uszkodzić sprzęt lub zostać wdychane przez załogę.

Liofilizowana i rehydratowana żywność przed spożyciem

Podczas dyskusji z kanadyjskimi studentami, transmitowanej na YouTube przez agencję Reuters , amerykańska astronautka Christina Koch opisała, jak przygotowuje się posiłki w kosmosie. W menu: koktajl krewetkowy, zielona fasolka i makaron z serem. Dania znane, ale zapakowane w szczelne torebki, które umożliwiają bezpieczne spożywanie w warunkach mikrograwitacji.

Duża część żywności spożywanej przez astronautów jest liofilizowana. Proces ten polega na usunięciu wody z żywności w bardzo niskiej temperaturze, aby zachować jej wartości odżywcze i ułatwić jej przechowywanie. Przed spożyciem astronauci korzystają z dozownika wody pitnej zintegrowanego z kapsułą Orion, aby nawodnić swoje posiłki.

Christina Koch podała przykład koktajlu krewetkowego wybranego przez jej kolegę Jeremy'ego Hansena. Samo dodanie zalecanej ilości wody przywraca krewetkom konsystencję zbliżoną do świeżych krewetek. Saszetki można następnie spożyć bezpośrednio za pomocą specjalnych sztućców. Niektóre dania można również podgrzać w kompaktowym podgrzewaczu do żywności na pokładzie statku. Jednak tradycyjne metody gotowania pozostają niemożliwe, ponieważ płyny i tłuszcze nie zachowują się tak samo w warunkach mikrograwitacji.

Menu zaprojektowane z myślą o zdrowiu astronautów

Posiłki spożywane na pokładzie misji Artemis II są przygotowywane przez zespoły naukowe specjalizujące się w żywieniu astronautów. Celem jest zapewnienie zbilansowanej podaży białek, witamin i minerałów, aby utrzymać zdrowie astronautów podczas misji.

W kosmosie ludzkie ciało może ulegać licznym zmianom, w tym utracie masy mięśniowej i gęstości kości. Odpowiednia dieta pomaga złagodzić te skutki i zapewnia energię potrzebną do wykonywania codziennych zadań. Menu jest również projektowane tak, aby zachować różnorodność, ponieważ przyjemność jedzenia przyczynia się do dobrego samopoczucia psychicznego podczas długich i odizolowanych misji. Według Christiny Koch, oferowane posiłki są „całkiem dobre”, pomimo ich niekiedy nietypowego wyglądu.

Kluczowa kwestia dla przyszłych misji kosmicznych

Żywność jest kluczowym elementem eksploracji kosmosu. W miarę wydłużania się misji, szczególnie w ramach programu Artemis, agencje kosmiczne muszą opracować rozwiązania gwarantujące pożywne posiłki przy jednoczesnym ograniczeniu ciężaru transportowanego z Ziemi.

Trwają badania nad poprawą jakości żywności kosmicznej i możliwością jej bezpośredniego wytwarzania w kosmosie. Te innowacje mogą odegrać kluczową rolę w przyszłych misjach załogowych na Księżyc lub Marsa.

Posiłki serwowane astronautom z misji Artemis pokazują, jak bardzo życie w kosmosie wymaga adaptacji nawet najprostszych zadań. Za liofilizowanymi posiłkami kryją się kluczowe badania naukowe, które gwarantują załodze zdrowie, energię i komfort. Jedzenie w kosmosie nie jest już tylko ograniczeniem technicznym; to także kluczowy krok w kierunku przyszłości załogowych misji na Księżyc i dalej.