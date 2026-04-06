Badania wykazały, że ser ten poprawia pamięć.

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : kaboompics.com / Pexels

A co, gdyby deska serów miała odrobinę pobudzać mózg? Niedawne badanie dotyczyło sera camembert i jego potencjalnego wpływu na pamięć. Intrygujące wyniki, ale należy je traktować z dystansem.

Ser w sercu badań

Fermentowane produkty spożywcze coraz częściej przyciągają uwagę naukowców ze względu na ich potencjalny wpływ na zdrowie, w tym na funkcje poznawcze. W tym kontekście ser camembert stał się ostatnio przedmiotem badania badającego jego wpływ na pamięć.

Naukowcy badają niektóre związki wytwarzane podczas fermentacji sera, w szczególności cząsteczki zwane amidami kwasów tłuszczowych. Wśród nich mirystamid może być powiązany z poprawą funkcji poznawczych… przynajmniej u myszy. Wyniki te zaobserwowano u modelu zwierzęcego karmionego dietą wysokotłuszczową, co pozwoliło naukowcom zbadać pewne mechanizmy związane z funkcjonowaniem mózgu.

Sekret tkwi w fermentacji.

To, co czyni ser camembert interesującym, to sposób jego produkcji. Jego tekstura i smak pochodzą z mikroskopijnego grzyba Penicillium camemberti, który odgrywa kluczową rolę w fermentacji. W procesie tym powstają specyficzne związki bioaktywne, w tym dobrze znane amidy kwasów tłuszczowych. Cząsteczki te mogą wpływać na pewne mechanizmy biologiczne związane z pamięcią.

Badanie zwraca uwagę na wzrost poziomu BDNF (czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego), białka niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania neuronów. Odgrywa ono rolę w ich wzroście, przetrwaniu i zdolności do komunikowania się ze sobą – fundamentalnych elementach uczenia się i pamięci. Mimo to naukowcy zachowują ostrożność: mechanizmy te wciąż wymagają potwierdzenia, szczególnie u ludzi.

Testy przeprowadzone… na myszach

Aby zmierzyć wpływ sera camembert na pamięć, naukowcy przeprowadzili testy behawioralne na myszach. Jeden z najczęstszych polegał na obserwacji zdolności zwierzęcia do rozpoznawania wcześniej widzianego obiektu w porównaniu z nowym.

Wyniki pokazują, że myszy spożywające ser camembert lub mirystamid radziły sobie lepiej niż myszy na diecie wysokotłuszczowej. Te obserwacje sugerują, że niektóre związki wytwarzane w procesie fermentacji mogą wspomagać funkcjonowanie mózgu, na przykład poprzez promowanie komunikacji między neuronami.

Obiecujące wyniki, ale z pewnymi zastrzeżeniami.

Choć te odkrycia są interesujące, pozostają one ograniczone. Badanie przeprowadzono wyłącznie na zwierzętach, co oznacza, że zaobserwowanych efektów nie można bezpośrednio ekstrapolować na ludzi. W żywieniu rzadko zdarza się, aby pojedynczy produkt spożywczy miał tak duże znaczenie. Zdrowie mózgu zależy od kombinacji czynników: ogólnej diety, snu, aktywności fizycznej, radzenia sobie ze stresem i innych. Dlatego ser camembert nie staje się cudownym „superżywnością” dla pamięci. Po prostu wpisuje się w szerszy nurt badań nad fermentowaną żywnością.

A co jeśli nie jesz sera?

Należy również pamiętać, że nie masz obowiązku spożywania sera ani, szerzej, produktów mlecznych pochodzenia zwierzęcego, aby dbać o swoje zdrowie. Twój organizm, z całą swoją różnorodnością i unikalnymi potrzebami, może bez problemu funkcjonować na innych dietach.

Obecnie istnieje wiele roślinnych alternatyw – z orzechów, soi czy migdałów – które również oferują cenne korzyści odżywcze. Niektóre są fermentowane i mogą zawierać korzystne związki. Kluczem jest stworzenie diety, która będzie Ci odpowiadać, szanować Twoje wartości i sprawiać, że poczujesz się dobrze.

Podsumowując, badanie to otwiera interesujący kierunek badań: niektóre związki zawarte w serze camembert mogą wpływać na mechanizmy związane z pamięcią. Badania są jednak wciąż na wczesnym etapie. Tymczasem, należy pamiętać o jednej prostej rzeczy: zróżnicowana, zbilansowana dieta, dostosowana do indywidualnych potrzeb, to jeden z najlepszych sposobów na wspieranie ogólnego stanu zdrowia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
