Ten nawyk po prysznicu przyczynia się do powstawania nieprzyjemnych zapachów w łazience

Dekoracja
Julia P.
Photo d'illustration : Magnific

Wychodzisz spod prysznica, odświeżony i zrelaksowany. Kilka godzin później, gdy wracasz do łazienki, w powietrzu unosi się dziwny, stęchły zapach. A co, jeśli przyczyną jest prosty nawyk, który wielu z nas popełnia nawet nieświadomie? Uwaga, spoiler: wszystko zaczyna się od ręcznika kąpielowego. Oto dlaczego ta rutyna po prysznicu często jest źródłem nieprzyjemnych zapachów i jak sobie z tym łatwo poradzić.

Często winowajcą jest źle powieszony ręcznik.

Po osuszeniu odruch jest niemal automatyczny: zwijamy ręcznik w kulkę na haczyku, kładziemy go na brzegu wanny, a nawet zostawiamy na krześle. Jednak ten pozornie niegroźny gest jest, według ekspertów od higieny domowej, jedną z głównych przyczyn nieprzyjemnych zapachów w łazience.

Wilgotny ręcznik ułożony w stos lub złożony nie wyschnie prawidłowo. A w ciepłym i wilgotnym pomieszczeniu stanowi idealne środowisko dla bakterii i pleśni (tej małej pleśni odpowiedzialnej za „stęchły” zapach). Zwykły ręcznik, odpowiednio rozłożony, schnie w ciągu 2 do 3 godzin. Ten sam ręcznik, pozostawiony w stanie zmiętym, może schnąć od 6 do 8 godzin, a nawet znacznie dłużej w słabo wentylowanej łazience.

Badanie skłaniające do myślenia

Kwestia ta jest tym istotniejsza, że dotyczy higieny. Analiza często cytowana przez specjalistów od tekstyliów wykazała, że około 90% ręczników łazienkowych jest siedliskiem bakterii coli. Nie jest to bez znaczenia: mikroorganizmy te rozwijają się w ciepłym, wilgotnym środowisku, a ich namnażaniu towarzyszy ten niesławny, nieprzyjemny zapach.

Dobra wiadomość: ograniczenie czasu, przez jaki ręcznik pozostaje wilgotny, znacznie ogranicza ich wzrost. Innymi słowy, problemem nie jest sam ręcznik, ale sposób, w jaki suszy się go między użyciami.

Dobre nawyki, które warto wdrażać na co dzień

Aby Twoja łazienka stała się pomieszczeniem, w którym zawsze przyjemnie pachnie, wystarczy wykonać kilka prostych kroków.

  • Rozłóż ręcznik płasko na drążku, a nie na haczyku. Powietrze powinno swobodnie krążyć po obu stronach ręcznika. To zdecydowanie najskuteczniejsza metoda. Wietrz łazienkę w trakcie i po prysznicu.
  • Zgodnie z zaleceniami higieny domowej, najlepiej włączyć wentylator wyciągowy lub pozostawić otwarte okno na co najmniej 20 minut po gorącym prysznicu, aby usunąć nadmiar wilgoci. Klinika w Cleveland podkreśla również, że utrzymanie poziomu wilgotności w pomieszczeniu poniżej 50% znacznie ogranicza rozwój pleśni.
  • Pierz ręczniki regularnie, średnio co 3-4 użycia. I przede wszystkim nigdy nie zostawiaj ich mokrych w koszu na pranie: istnieje ryzyko zanieczyszczenia innych tkanin.
  • Unikaj płynów do płukania tkanin, które zmniejszają chłonność włókien i zatrzymują wilgoć w tkaninie. Ręczniki stają się mniej skuteczne i bardziej podatne na nieprzyjemne zapachy.
  • Na koniec, jeśli masz miejsce, używaj na zmianę dwóch ręczników, aby każdy z nich całkowicie wysechł między użyciami. Mała zmiana, która robi dużą różnicę.

Krótko mówiąc, przyjemnie pachnąca łazienka to nie kwestia zapachowych świec ani „cudownych sprayów”. Często to drobne, codzienne czynności robią ogromną różnicę.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
Idées déco plafond salon : 14 inspirations pour un faux plafond original

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rozwieszanie prania w ten sposób może skrócić czas suszenia

Suszenie prania może czasami zająć cały dzień, szczególnie zimą lub przy wysokiej wilgotności powietrza. Jednak sposób wieszania ubrań...

Wystrój pokoju nastolatka: pomysły na stylizację i wyposażenie

Pokój nastolatka to coś więcej niż tylko miejsce do spania. To intymna przestrzeń, w której budowane są tożsamość,...

Ten błąd w praniu może stopniowo niszczyć Twoje ubrania

Często myślimy, że postępujemy właściwie, włączając program prania w wysokiej temperaturze, aby uzyskać idealnie czyste pranie. Jednak regularne...

Domowe dekoracje jesienne: pomysły DIY na przytulny wystrój

Jesień przynosi złote światło i orzeźwiającą świeżość, które sprawiają, że chcesz przekształcić swoje wnętrze w prawdziwy azyl. Ten...

Dekoracja sypialni dla dorosłych: pomysły na aranżację przytulnego azylu

Sypialnia dla dorosłych to nie tylko miejsce do spania. To osobista oaza, przestrzeń ukształtowana na nasz obraz, w...

Rustykalny wystrój domu wiejskiego

Rustykalny wystrój wnętrz cieszy się coraz większą popularnością we Francji. Ten autentyczny, ciepły i ponadczasowy styl jest odpowiedzią...