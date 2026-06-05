Prosty trik może pomóc utrzymać chłód w pomieszczeniu podczas upałów.

Gdy temperatura rośnie, przekształcenie domu w oazę chłodu szybko staje się priorytetem. Dobra wiadomość jest taka, że jedna z najskuteczniejszych metod nie wymaga remontów ani kosztownego sprzętu. Proste, naukowo udowodnione działanie może realnie odmienić Twoje codzienne życie.

Odruch, który należy przyjąć jako pierwszą rzecz rano

Często uważa się, że ciepło dostaje się głównie z zewnątrz. W rzeczywistości głównym winowajcą jest często samo słońce. Kiedy jego promienie wpadają przez okna, nagrzewają ściany, meble i podłogi, szybko podnosząc temperaturę wewnątrz.

Aby ograniczyć ten efekt, najlepszą strategią jest całkowite zamknięcie okiennic , żaluzji i zasłon przed nadejściem najgorętszych godzin. Szczególnie narażone są okna wychodzące na południe i zachód. Praktyka ta jest powszechna w wielu regionach śródziemnomorskich, gdzie od dawna wiadomo, że blokowanie dostępu słońca jest często skuteczniejsze niż próba zatrzymania upału, gdy już się zadomowi.

Co mówią badania

Naukowcy zbadali rzeczywisty wpływ tej praktyki. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Energy and Buildings” porównano pokój z całkowicie zamkniętymi okiennicami z pokojem, w którym były one lekko uchylone. Rezultat: nawet niewielkie otwarcie znacznie zmniejsza skuteczność ochrony przeciwsłonecznej. Zysk ciepła wzrósł o ponad 70%, gdy okiennice nie były całkowicie zamknięte. Krótko mówiąc, aby w pełni wykorzystać ten efekt chłodzenia, najlepiej unikać szczelin.

Nowsze badania pokazują również, że zoptymalizowane zarządzanie zacienianiem może znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na klimatyzację w niektórych domach.

Chłód odgrywa również rolę w nocy

Zamykanie okiennic w ciągu dnia to dobry punkt wyjścia, ale sztuczka działa jeszcze lepiej, jeśli połączymy ją z dobrą wentylacją w chłodniejszych godzinach.

Gdy tylko temperatura na zewnątrz spadnie poniżej temperatury w domu, otwórz szeroko wszystkie okna i okiennice . Jeśli to możliwe, stwórz przewiew między dwoma otworami po przeciwnych stronach domu. Taka cyrkulacja powietrza pomaga odprowadzić ciepło nagromadzone w ciągu dnia i zapewnia uczucie naturalnego chłodu.

Kilka gestów, które robią całą różnicę

Aby wzmocnić efekt tej metody, można przyjąć kilka nawyków:

Wyłączaj nieużywane urządzenia i sprzęt pozostawiony w trybie czuwania, który nieświadomie wydziela ciepło.

Używaj pościeli wykonanej z bawełny lub lnu, ponieważ są to materiały przyjemne i oddychające.

Aby uzyskać efekt chłodzenia poprzez parowanie, należy położyć lekko wilgotną szmatkę przed wentylatorem.

Jeśli to możliwe, wybieraj materiały lub powłoki odblaskowe, które ograniczą absorpcję ciepła przez budynek.

Krótko mówiąc, przy coraz częstszych falach upałów, każdy zaoszczędzony stopień się liczy. Zamykanie okiennic z samego rana może wydawać się banalne, ale ten prosty nawyk pomaga utrzymać bardziej komfortowe warunki w domu przez cały dzień. Ten prosty krok, nie wymagający specjalnej instalacji, nie zużywający dodatkowej energii i nie obciążający budżetu, to jeden z najlepszych sposobów na ochłodę tego lata.