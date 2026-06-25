Czy Twój dom się przegrzewa? Ta zaskakująca wskazówka może Cię zainteresować.

W tej chwili w całej Francji panuje upał. W niektórych regionach temperatury są wyższe niż na Saharze. Nawet jeśli zamkniesz okiennice o świcie i będziesz wietrzyć przez całą noc, jeśli mieszkasz w upale, upał i tak będzie się przedostawał, pomimo Twoich wysiłków, by obniżyć temperaturę. A ponieważ nie każdy może sobie pozwolić na klimatyzator, ten dodatek, o którym nikt wcześniej nie myślał podczas upałów, może przynieść Ci ulgę.

Koc ratunkowy, niedroga osłona przed upałem

Śledząc prognozę pogody, Francuzi liczą na spadek temperatur i już tęsknią za zimą i chłodnymi wiosennymi porankami. Nigdy tak bardzo nie marzyli o orzeźwiającym deszczu jak teraz. Francja od tygodnia znajduje się w stanie najwyższej gotowości, bijąc kolejne rekordy upałów. Żaden region kraju nie został oszczędzony, nawet Bretania, niegdyś oaza chłodu, ani Północ, znana z wszechobecnego szarego nieba i niskiego poziomu nasłonecznienia.

Media poświęcają całe relacje tej pozornie niekończącej się fali upałów, nieustannie podkreślając jej bezprecedensowy charakter. Aktualne temperatury są zgodne z prognozami pogody na rok 2050. W rzeczywistości tylko 1,2% powierzchni planety odnotowało temperatury wyższe niż we Francji w zeszły poniedziałek. A wentylatory nie wystarczają już do zapewnienia jakiejkolwiek wentylacji ani stworzenia choćby pozornego przepływu powietrza. Temperatura w pomieszczeniu jest niemal identyczna z temperaturą w cieniu, zwłaszcza jeśli mieszkasz w słabo ocieplonym domu. Naprawdę czujesz się jak w domu z tektury.

Mieszkańcy miast, zamknięci w betonowych dżunglach, inwestują w najnowocześniejsze klimatyzatory. Jednak wraz z rosnącą popularnością, ich ceny wzrosły czterokrotnie. Niektórzy przenieśli się do garażu lub ustawili łóżeczko polowe w piwnicy, podczas gdy inni szukali rozwiązań DIY w internecie. Koc ratunkowy okazał się doskonałym rozwiązaniem w walce z upałem. Ten dodatek, używany w ekstremalnych sytuacjach do ogrzewania osób cierpiących na hipotermię, ma również chłodzącą stronę, która odbija promieniowanie słoneczne i zapobiega przegrzaniu w upały .

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Jednym ze sposobów na osiągnięcie temperatury w domu nawet 7°C

Podczas tej niemal apokaliptycznej fali upałów, zamykanie okiennic i pozostawanie w ciemnościach w domu jest praktycznie bezcelowe. Nawet noce są nieznośnie gorące. Skutki zmian klimatycznych są wyraźnie odczuwalne. Musimy więc improwizować, wykorzystując to, co mamy. Według zwolenników tej metody, wyłożenie okien domu kocem ratunkowym może obniżyć temperaturę o 7°C. To nie lada wyczyn.

Koc ratunkowy może nie być tak estetyczny jak haftowane zasłony , ale działa jak bariera termiczna, odbijając ciepło niczym tarcza. W aptekach kosztuje poniżej 5 euro, a czasem można go nawet otrzymać bezpłatnie podczas szkoleń z pierwszej pomocy lub innych wydarzeń profilaktycznych. Koc ratunkowy sprawdza się i zapewnia komfort w upalne dni. Istnieje jednak kilka sprawdzonych sposobów, aby w pełni wykorzystać potencjał tej kieszonkowej innowacji, zazwyczaj skrywanej w schowku samochodowym. Oto jak go prawidłowo używać:

Przyklej go do zewnętrznej strony okna za pomocą kleju, aby zapobiec przedostawaniu się promieni słonecznych, i zamknij okiennice, jeśli je masz. Twórca filmu ostrzega: „Ciepło pozostaje uwięzione w szkle, a szok termiczny może spowodować pęknięcie podwójnej szyby”.

Upewnij się, że odblaskowy materiał koca ratunkowego nie oślepia sąsiadów po drugiej stronie ulicy ani nie utrudnia widoczności na drodze.

W upalne dni skuteczny jest także witlinek (Meudon white).

Szukając porad dotyczących redukcji temperatury za pomocą słów kluczowych w mediach społecznościowych, mogłeś natknąć się na filmy pokazujące pomysłowych ludzi malujących okna na biało. Nie, to nie nowy trend w dekorowaniu ani technika kamuflażu, która ma chronić przed ciekawskimi spojrzeniami. Ta substancja przypominająca farbę to nic innego jak biel Meudon. To kolejna stara bajka o tym, jak mniej się dusić w domach, które wyglądają jak szpikulec na grillu.

To bardzo drobny, biały proszek, składający się głównie z węglanu wapnia, tej samej substancji, co kreda używana do tablic. Pierwotnie pochodził z kamieniołomów w Meudon, niedaleko Paryża, stąd jego nazwa. Meudon White zazwyczaj miesza się z niewielką ilością wody, aby uzyskać pastę lub gęstą ciecz, a następnie nakłada pędzlem lub gąbką. Po wyschnięciu tworzy białą powłokę, która odbija część światła słonecznego. Jest to tak przekonujący produkt, że jest nawet wyprzedany w sklepach DIY.

Fale upałów przychodzą i odchodzą, każda inna od poprzedniej. Nasilają się z roku na rok, zmuszając społeczeństwo do adaptacji i ponownego przemyślenia warunków życia. Jeśli nie masz szczęścia mieszkać w starym kamiennym domu lub nie posiadasz basenu, te tymczasowe rozwiązania będą prawdziwym ratunkiem.