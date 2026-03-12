Ponad połowa oceanów zmienia kolor i staje się bardziej zielona — wynika z badań.

Ziemia zawsze była nazywana „błękitną planetą” ze względu na ogromne połacie oceanów pokrywające jej powierzchnię. Jednak ostatnie obserwacje naukowe pokazują, że ten charakterystyczny kolor może stopniowo ulegać zmianie. Według licznych badań opartych na danych satelitarnych, znaczna część oceanów świata zaczęła już w ostatnich dekadach zmieniać odcień, stając się nieco bardziej zielona.

Obserwacje prowadzone przez ponad dwadzieścia lat

Zjawisko to zostało zidentyfikowane dzięki analizie zdjęć satelitarnych zebranych na przestrzeni około dwudziestu lat. Dane te umożliwiły naukowcom zbadanie zmian koloru oceanów w skali globalnej. Badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym „Nature” wskazuje, że w tym okresie ponad 56% oceanów doświadczyło mierzalnej zmiany koloru. Naukowcy zaobserwowali, że niektóre obszary oceaniczne stały się bardziej zielone.

Zmiany te są często trudne do zaobserwowania gołym okiem, ale czujniki satelitarne potrafią wykryć niewielkie zmiany w odbijaniu światła przez wodę. Naukowcy uważają te zmiany za ważny wskaźnik transformacji zachodzących w ekosystemach morskich.

Rola fitoplanktonu w tej zmianie koloru

Jedno z głównych wyjaśnień zaproponowanych przez naukowców dotyczy fitoplanktonu, grupy mikroorganizmów morskich zdolnych do fotosyntezy. Organizmy te zawierają między innymi chlorofil, pigment pochłaniający określone długości fal światła i nadający wodzie zielonkawy odcień.

Wraz ze wzrostem koncentracji fitoplanktonu w niektórych obszarach oceanicznych, kolor wody może się nieznacznie zmienić. Fitoplankton odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi oceanicznej. Stanowi podstawę wielu morskich łańcuchów pokarmowych, a także uczestniczy w absorpcji dwutlenku węgla z atmosfery.

Zjawisko prawdopodobnie związane ze zmianą klimatu

Naukowcy uważają, że te różnice w kolorze mogą być związane ze zmianami środowiskowymi wpływającymi na oceany. Wzrost temperatury wody, zmiany w cyrkulacji oceanicznej i zmiany w dostępności składników odżywczych mogą wpływać na rozmieszczenie fitoplanktonu.

Zmiana klimatu może zatem pośrednio sprzyjać proliferacji niektórych mikroorganizmów morskich w niektórych regionach. Naukowcy zachowują jednak ostrożność: chociaż obserwacje wyraźnie wskazują na zmianę koloru w wielu obszarach oceanicznych, konieczne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć mechanizmy za to odpowiedzialne.

Możliwe konsekwencje dla ekosystemów morskich

Zmiany te mogą wpłynąć na równowagę ekosystemów oceanicznych. Ponieważ fitoplankton stanowi podstawę wielu łańcuchów pokarmowych, każda zmiana w jego rozmieszczeniu może wpłynąć na gatunki od niego zależne. Niektóre populacje ryb lub organizmów morskich mogłyby zatem rozwijać się w określonych obszarach, podczas gdy inne mogłyby zanikać.

Ponadto fitoplankton odgrywa również rolę w niektórych procesach atmosferycznych, uwalniając związki chemiczne przyczyniające się do tworzenia chmur. Te złożone interakcje między oceanami, klimatem i biosferą są obecnie przedmiotem wielu badań naukowych. Obserwacje satelitarne pokazują, że kolor oceanów nie jest stały. W ciągu ostatnich dwóch dekad ponad połowa oceanów uległa mierzalnej zmianie, z tendencją do lekkiego zazielenienia.

Ostatecznie, choć zmiany te mogą być czasami niedostrzegalne dla ludzkiego oka, stanowią one ważny sygnał zachodzących przemian w ekosystemach morskich. Dla naukowców monitorowanie tych zmian może pomóc w lepszym zrozumieniu wpływu klimatu na równowagę oceanów.